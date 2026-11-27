Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοίνωσε τη διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα με την Καρδίτσα

Η ΚΑΕ Περιστέρι προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για την επικείμενη αναμέτρηση της ομάδας της με την Καρδίτσα. Ο αγώνας, που εντάσσεται στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 17:00. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, έχοντας ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, επιδιώκει να διατηρήσει την θετική της πορεία και να συνεχίσει τα επιτυχημένα αποτελέσματα.

Η κρίσιμη αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής

Η ομάδα του Περιστερίου ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Καρδίτσα σε μια αναμέτρηση που αποτελεί μέρος της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan GBL. Ο αγώνας έχει οριστεί να διεξαχθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 το απόγευμα.

Αυτή η αναμέτρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα του Περιστερίου, καθώς η ΚΑΕ έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με έναν ιδανικό τρόπο. Η επιθυμία της ομάδας είναι να συνεχίσει αυτή την πορεία των θετικών αποτελεσμάτων, ενισχύοντας τη θέση της στον πίνακα της βαθμολογίας.

Οι φίλαθλοι που δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα. Η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης έχει ανατεθεί στο SPORT FM TV, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ένα ευρύ κοινό.

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων: Άμεση και εύκολη πρόσβαση

Για όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο γήπεδο και να υποστηρίξουν την ομάδα, η ΚΑΕ Περιστέρι έχει ήδη θέσει σε λειτουργία την ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων. Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ειδικής πλατφόρμας εισιτηρίων Cometogether.

Αυτή η μέθοδος προσφέρει στους φιλάθλους την ευκολία να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από οποιοδήποτε σημείο, αποφεύγοντας την αναμονή και εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στον αγώνα με λίγα μόνο κλικ. Η ηλεκτρονική πώληση ξεκίνησε νωρίτερα, δίνοντας επαρκή χρόνο στους ενδιαφερόμενους να κάνουν τις αγορές τους.

Φυσικά σημεία πώλησης και αναλυτικό ωράριο λειτουργίας

Πέρα από την ηλεκτρονική επιλογή, η ΚΑΕ Περιστέρι έχει φροντίσει και για τη φυσική διάθεση των εισιτηρίων. Οι φίλαθλοι μπορούν να επισκεφθούν τα γραφεία της ΚΑΕ, τα οποία βρίσκονται εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η διεύθυνση των γραφείων είναι Τζον Κένεντι & Γιαννιτσών 81Α, στην περιοχή του Περιστερίου. Η λειτουργία των γραφείων για την πώληση εισιτηρίων είναι καθημερινή, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με συγκεκριμένο ωράριο: από τις 11:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα.

Επιπλέον, για όσους αποφασίσουν την τελευταία στιγμή ή προτιμούν την αγορά από το γήπεδο, θα λειτουργήσουν και τα εκδοτήρια του σταδίου. Αυτό θα συμβεί την ημέρα του αγώνα, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου. Τα εκδοτήρια θα ανοίξουν στις 14:00 το μεσημέρι και θα παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι την έναρξη του αγώνα, στις 17:00, προσφέροντας μια τελευταία ευκαιρία για την αγορά εισιτηρίου.

Απαραίτητα στοιχεία και διαδικασία εισόδου στο γήπεδο

Για την έκδοση οποιουδήποτε εισιτηρίου, είναι αυστηρά υποχρεωτική η παροχή συγκεκριμένων προσωπικών στοιχείων από τους φιλάθλους. Συγκεκριμένα, απαιτείται η δήλωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ενός ενεργού αριθμού κινητού τηλεφώνου, καθώς και μιας έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Η διαδικασία εισόδου στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» θα περιλαμβάνει την ταυτοποίηση των στοιχείων του κατόχου του εισιτηρίου. Αυτή η ταυτοποίηση θα πραγματοποιείται μέσω της επίσημης εφαρμογής Gov.gr Wallet. Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία διέπει την πρόσβαση και την ασφάλεια στους αθλητικούς χώρους.

Είναι σημαντικό οι φίλαθλοι να έχουν προετοιμάσει τα απαραίτητα στοιχεία και την εφαρμογή Gov.gr Wallet, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή και γρήγορη είσοδός τους στο γήπεδο, αποφεύγοντας τυχόν καθυστερήσεις πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta