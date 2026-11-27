Νέα ατυχία στην Μπάγερν Μονάχου: Ο Τζαμάλ Μουσιάλα τραυματίστηκε λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στη δράση

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα, ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου, υπέστη νέο μυϊκό τραυματισμό στο δεξιό οπίσθιο μηριαίο. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στη δράση, έπειτα από προηγούμενη απουσία δύο μηνών. Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε ότι ο παίκτης θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Νέος τραυματισμός και η ανακοίνωση των Βαυαρών

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά πρόβλημα τραυματισμού, καθώς διαγνώστηκε με μυϊκό πρόβλημα στο δεξιό οπίσθιο μηριαίο. Το γεγονός αυτό αποτελεί νέα ατυχία για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος μόλις πρόσφατα είχε επανέλθει στους αγωνιστικούς χώρους.

Η Μπάγερν Μονάχου, μέσω επίσημης ανακοίνωσής της την Παρασκευή, επιβεβαίωσε τον τραυματισμό. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας διαπίστωσε το μυϊκό πρόβλημα, με αποτέλεσμα ο Μουσιάλα να τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι νεωτέρας. Η ανακοίνωση της Μπάγερν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το ιατρικό επιτελείο της Μπάγερν επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ο Τζαμάλ Μουσιάλα υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και, ως εκ τούτου, θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι νεωτέρας. Περαστικά, Τζαμάλ!».

Ιστορικό προβλημάτων υγείας και απουσιών

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί επανειλημμένα από τραυματισμούς και διάφορα προβλήματα υγείας. Η τωρινή ατυχία έρχεται λίγες μόνο μέρες μετά την επανεμφάνισή του στους αγώνες, έπειτα από μια απουσία που διήρκεσε δύο μήνες.

Το καλοκαίρι, ο νεαρός μπακ της Μπάγερν είχε καταρρεύσει σε δύο συνεχόμενα φιλικά παιχνίδια. Τότε είχε γίνει γνωστό ότι οι καταρρεύσεις οφείλονταν σε αφαιρετικές κρίσεις, οι οποίες αποδίδονται σε νευρολογική δυσλειτουργία.

Δηλώσεις της διοίκησης και η στήριξη του Κίμιχ

Στο πρόσφατο παρελθόν, η διοίκηση των Βαυαρών είχε προβεί σε δηλώσεις που χαρακτηρίστηκαν προσβλητικές για τον Τζαμάλ Μουσιάλα, αλλά και για τον συμπαίκτη του, Τζόσουα Κίμιχ. Οι δηλώσεις αυτές είχαν προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο Τζόσουα Κίμιχ, σε μια κίνηση στήριξης προς τον συμπαίκτη του, υπερασπίστηκε δημόσια τον Τζαμάλ Μουσιάλα, αναδεικνύοντας την αλληλεγγύη εντός της ομάδας απέναντι στις επικρίσεις.

Το ρίσκο με την Κολωνία και τη Λιλ

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Bild, ο Μουσιάλα είχε αισθανθεί ενοχλήσεις ήδη από το παιχνίδι με την Κολωνία. Στον συγκεκριμένο αγώνα, τραυματίστηκαν επίσης οι Κέιν και Ολίσε, προσθέτοντας προβλήματα στην ομάδα.

Παρόλα αυτά, ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να αγωνιστεί και στο ματς με τη Λιλ. Η απόφασή του αυτή φέρεται να είχε ως στόχο την αντιστροφή του εις βάρος του κλίματος. Ωστόσο, το ρίσκο που πήρε τελικά του γύρισε μπούμερανγκ, οδηγώντας στον νέο τραυματισμό.

Πιθανή επιστροφή μετά την αλλαγή του έτους

Μετά τον νέο μυϊκό τραυματισμό, ο Τζαμάλ Μουσιάλα θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, όπως ανακοίνωσε η Μπάγερν Μονάχου. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει τεθεί κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο για την επιστροφή του.

Ωστόσο, βάσει των υπαρχουσών πληροφοριών, είναι πιθανό ο νεαρός ποδοσφαιριστής να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά την αλλαγή του έτους. Η ακριβής ημερομηνία της επανόδου του θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποκατάστασής του.

Με πληροφορίες από: Newsit