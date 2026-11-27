Ο Λάντερς Νόλεϊ, ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής που εντάχθηκε στο δυναμικό της ΑΕΚ τον περασμένο Αύγουστο, ολοκλήρωσε τη θητεία του στην ελληνική ομάδα. Ο παίκτης δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που υπήρχαν κατά την άφιξή του στην Αθήνα, οδηγώντας στην αναζήτηση λύσης για την αποχώρησή του.

Πλέον, ο Νόλεϊ θα συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία στην Ασία, έχοντας βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στους New Taipei Kings, μία ομάδα που εδρεύει στην Ταϊβάν. Η μετακίνησή του αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον αθλητή, μετά από μια σύντομη παρουσία με τα «κιτρινόμαυρα» χρώματα.

Η σύντομη παρουσία στην ΑΕΚ

Ο Λάντερς Νόλεϊ είχε κατέφτασε στην ΑΕΚ τον περασμένο Αύγουστο, φέρνοντας μαζί του τη φήμη ενός σεσημασμένου σκόρερ. Ωστόσο, η πορεία του στην ομάδα δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, καθώς οι εμφανίσεις του δεν ικανοποίησαν ούτε την τεχνική ηγεσία, ούτε τις προσδοκίες της διοίκησης.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στα «θέλω» της ομάδας και του προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα. Το τελευταίο παιχνίδι του Νόλεϊ με τη φανέλα της Ένωσης ήταν αυτό απέναντι στον Ηρακλή, το οποίο διεξήχθη πριν από τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας, στο πλαίσιο των προκριματικών του World Cup 2027.

Ο επόμενος σταθμός στην Ταϊβάν

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ, ο Λάντερς Νόλεϊ βρήκε άμεσα τον επόμενο προορισμό του. Ο αθλητής θα μετακινηθεί στην Ασία, όπου θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Ταϊβάν. Εκεί, θα ενταχθεί στο δυναμικό των New Taipei Kings, μιας ομάδας που του προσφέρει την ευκαιρία να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Η απόφαση για την αναζήτηση «φόρμουλας» αποχώρησης του αθλητή από την Αθήνα πάρθηκε καθώς οι συνολικές του εμφανίσεις δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές. Η μεταγραφή του στους New Taipei Kings αποτελεί ένα νέο ξεκίνημα για τον Νόλεϊ, ο οποίος θα επιδιώξει να βρει ξανά τον ρυθμό του και να επιδείξει τις ικανότητές του στο ασιατικό μπάσκετ.

Τα στατιστικά του με τα «κιτρινόμαυρα»

Κατά τη διάρκεια της σύντομης παρουσίας του στην ΑΕΚ, ο Λάντερς Νόλεϊ κατέγραψε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Ολοκλήρωσε τη θητεία του με μέσο όρο 6,6 πόντους ανά αγώνα, δείχνοντας ένα μέρος των επιθετικών του ικανοτήτων. Παράλληλα, συνέβαλε στην ομάδα με 3,0 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε κάθε αναμέτρηση.

Επιπλέον, ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής μοίραζε 2,9 ασίστ ανά παιχνίδι, συμμετέχοντας ενεργά στη δημιουργία φάσεων για τους συμπαίκτες του. Οι αριθμοί αυτοί καταγράφηκαν σε περίπου 26 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, χρόνος που του δόθηκε για να δείξει τις δυνατότητές του στο παρκέ με τη φανέλα της Ένωσης.

Ο αντικαταστάτης του στην Ένωση

Η αποχώρηση του Λάντερς Νόλεϊ από την ΑΕΚ άνοιξε τον δρόμο για την άμεση ενίσχυση της ομάδας με νέο παίκτη. Τη θέση του Αμερικανού στην ελληνική ομάδα έχει ήδη καλύψει ο Καρλ Τσέιβις. Η διοίκηση της ΑΕΚ προχώρησε στην απόκτηση του Τσέιβις, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την Ένωση.

Η συμφωνία με τον Καρλ Τσέιβις προβλέπει τη συνεργασία του με την ΑΕΚ έως το έτος 2028. Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση της ομάδας να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε και να ενισχύσει το ρόστερ της με έναν παίκτη που αναμένεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του για τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Athletiko