Η ΑΕΚ συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυσή της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γιώργου Καλαϊτζάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Ο Έλληνας περιφερειακός αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση της «Βασίλισσας» για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, καθώς νωρίτερα είχε ανακοινωθεί και η απόκτηση του Καρλ Τσέιβις.

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, που είχε βρει σε όλα με την ΑΕΚ και απέμενε μόνο η επίσημη ανακοίνωση, έρχεται να προσθέσει ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ. Η μεταγραφή του έρχεται να συμπληρώσει την ενίσχυση της ομάδας, η οποία επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών.

Η συμφωνία με την ΑΕΚ και τα πρώτα μπασκετικά βήματα

Η ΑΕΚ BC ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη, ο οποίος είναι 27 ετών και έχει ύψος 2.01 μέτρα. Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-2027. Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1999 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Τα πρώτα του μπασκετικά βήματα τα έκανε στην Ακαδημία του Άρη, προτού ενταχθεί το 2015 στον Παναθηναϊκό. Με τη φανέλα των «πράσινων» πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 18 Φεβρουαρίου 2016, ξεκινώντας μία αξιοσημείωτη πορεία στο ελληνικό μπάσκετ.

Η επιτυχημένη θητεία στον Παναθηναϊκό και η εμπειρία στη Λιθουανία

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης πανηγύρισε σημαντικές επιτυχίες. Συγκεκριμένα, κατέκτησε τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας τις σεζόν 2017, 2018, 2019 και 2021, καθώς και τέσσερα Κύπελλα Ελλάδας τις χρονιές 2016, 2017, 2019 και 2021.

Τη σεζόν 2019-2020, ο Καλαϊτζάκης αγωνίστηκε ως δανεικός στη λιθουανική Νεβέζις, όπου κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις με μέσο όρο 12,2 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε 23 αναμετρήσεις. Μετά την εμπειρία του στη Λιθουανία, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2020, παραμένοντας στην ομάδα μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021.

Η εμπειρία στο ΝΒΑ και οι διεθνείς συμμετοχές

Το 2021 αποτέλεσε μια κομβική χρονιά για τον Γιώργο Καλαϊτζάκη, καθώς επιλέχθηκε στο Νο. 60 του NBA Draft από τους Ιντιάνα Πέισερς. Τα δικαιώματά του στη συνέχεια κατέληξαν στους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι του προσέφεραν συμβόλαιο, δίνοντάς του την ευκαιρία να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Αργότερα, αγωνίστηκε στην αναπτυξιακή ομάδα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, τους Oklahoma City Blue. Τον Απρίλιο του 2022, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τους οποίους σε 4 συμμετοχές στο ΝΒΑ πέτυχε κατά μέσο όρο 17,5 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Στο επίπεδο των Εθνικών Ομάδων, ο Καλαϊτζάκης έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε όλες τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες.

Επιστροφή στην Ελλάδα και ευρωπαϊκές προκλήσεις

Το καλοκαίρι του 2022, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, όπου αγωνίστηκε για μία ακόμη σεζόν. Η πορεία του τον οδήγησε τον Δεκέμβριο του 2023 στη Γερμανία, για την ομάδα της Τίμπινγκεν, διευρύνοντας τις ευρωπαϊκές του εμπειρίες.

Τον Ιούλιο του 2024, υπέγραψε στη Λιετκαμπέλις, με την οποία κατέγραψε 7 πόντους και 2,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο λιθουανικό Πρωτάθλημα. Στο EuroCup, είχε ακόμα πιο παραγωγική παρουσία, με μέσο όρο 11,3 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ ανά αγώνα, δείχνοντας την ικανότητά του σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πορεία σε Μαρούσι και Προμηθέα πριν την Ένωση

Τη σεζόν 2025-2026, ο Καλαϊτζάκης επέστρεψε ξανά στην Ελλάδα, φορώντας τη φανέλα του Αμαρουσίου. Με την ομάδα του Αμαρουσίου, μέτρησε 6 πόντους και 2,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη GBL, συνεχίζοντας την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Την εφετινή αγωνιστική περίοδο, πριν την ένταξή του στην ΑΕΚ, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης φόρεσε τη φανέλα του Προμηθέα Πατρών. Με την ομάδα της Πάτρας, είχε κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε 19,1 λεπτά συμμετοχής, σε 6 αναμετρήσεις του FIBA Europe Cup. Η προσθήκη του Καλαϊτζάκη, μαζί με αυτή του Καρλ Τσέιβις, ενισχύει σημαντικά την ΑΕΚ στις θέσεις των φόργουορντ και των περιφερειακών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta