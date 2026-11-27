Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Λουσέιλ. Το Grand Prix Κατάρ, ο 22ος αγώνας της Formula 1 για το 2026, ξεκίνησε με το FP1, όπου ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα για να εγκλιματιστούν με την πίστα και να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα. Η εμφάνιση του Αντονέλι ήταν εντυπωσιακή, θέτοντας τον πήχη ψηλά από την αρχή.

Εντυπωσιακή εμφάνιση της Mercedes και του Αντονέλι

Η Mercedes εμφανίστηκε εντυπωσιακή από την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Grand Prix Κατάρ, με τον Κίμι Αντονέλι να βρίσκεται στην κορυφή των χρόνων. Ο Ιταλός οδηγός, χρησιμοποιώντας τη μεσαία γόμα ελαστικών, κατάφερε να γράψει το 1:23,217 και να κατακτήσει την πρώτη θέση. Ο χρόνος του ήταν κατά μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος από αυτόν του teammate του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Ο ρυθμός της W17 στη Λουσέιλ ήταν τρομακτικός από το ξεκίνημα της διαδικασίας. Με κάθε πέρασμα, ο Αντονέλι βελτίωνε σημαντικά τον καλύτερο χρόνο του, χωρίς μάλιστα να έχει χρησιμοποιήσει τη μαλακή γόμα ελαστικών, η οποία προσφέρει περισσότερη πρόσφυση. Στις γρήγορες στροφές, τα «ασημί βέλη» ήταν με διαφορά τα ταχύτερα μονοθέσια στην πίστα, ενώ η σταθερότητα τους στις μεσαίες και χαμηλές στροφές ήταν εξίσου εντυπωσιακή.

Οι διαφορές από τους ανταγωνιστές

Το πλησιέστερο μονοθέσιο στην επίδοση του Αντονέλι ήταν η Red Bull RB22 του Ίσακ Χατζάρ, ο οποίος βρέθηκε 0,6 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Ο Λάντο Νόρις της McLaren ακολούθησε, όντας 0,8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ιταλό οδηγό. Παρότι ο πρωταθλητής του 2025 δεν είχε έναν καθαρό γύρο, θεωρείται δύσκολο να πλησίαζε την επίδοση του Αντονέλι. Οι «ταύροι» της Red Bull δεν έδειξαν την απαραίτητη ταχύτητα στην αρχή, ωστόσο είναι γνωστό ότι τις Παρασκευές σπάνια αποκαλύπτουν την πλήρη δυναμική τους.

Απογοητευτική ήταν η κατάσταση για τη Scuderia Ferrari, καθώς η SF-26 υστερούσε κατά 1,256 δευτερόλεπτα από τη Mercedes στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός της ιταλικής ομάδας, αλλά αυτή η επίδοση έχει μικρή σημασία αν αναλογιστούμε την τεράστια διαφορά. Ο Μονεγάσκος, μαζί με τον Λιούις Χάμιλτον, αντιμετώπισαν έντονα προβλήματα υποστροφής, γεγονός που επηρέασε σημαντικά τους χρόνους τους.

Η εξέλιξη της πίστας και οι προκλήσεις

Από το ξεκίνημα της διαδικασίας, οι οδηγοί πίεζαν και πλησίαζαν το όριο, με πολλούς να πατούν στα χαλίκια ή να βγαίνουν στιγμιαία εκτός πίστας. Αυτό δείχνει την προσπάθεια για εξοικείωση με την πίστα και τη συλλογή δεδομένων. Με κάθε πέρασμα, η άσφαλτος αποκτούσε περισσότερη πρόσφυση, με αποτέλεσμα οι διαφορές ανάμεσα στους οδηγούς να είναι τεράστιες. Τα φώτα της πίστας ήταν ήδη αναμμένα καθώς ο ήλιος άρχιζε να δύει πάνω από το Lusail International Circuit.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls και Πιερ Γκασλί της Alpine. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτοι 11 οδηγοί της κατάταξης βρέθηκαν εντός 2 δευτερολέπτων από την κορυφή, υποδηλώνοντας έναν ανταγωνιστικό αγώνα παρά την κυριαρχία του Αντονέλι.

Επόμενα βήματα και προσδοκίες

Η δράση στο Grand Prix Κατάρ συνεχίζεται με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP2), η οποία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Αυτή η συνεδρία αναμένεται να προσφέρει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της δυναμικής των ομάδων, καθώς οι οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Το FP2 θα είναι καθοριστικό για τις ομάδες ώστε να τελειοποιήσουν τις ρυθμίσεις των μονοθεσίων τους και να προετοιμαστούν για τις κρίσιμες κατατακτήριες δοκιμές και τον κυρίως αγώνα. Η συλλογή δεδομένων από αυτή τη συνεδρία θα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των στρατηγικών τους για το υπόλοιπο του αγωνιστικού τριημέρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta