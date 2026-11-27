Ο Παναγιώτης Γκιώνης, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του πινγκ πονγκ, ολοκλήρωσε την εξαιρετική του πορεία στο απλό του γερμανικού WTT Feeder, το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου. Η πορεία του σταμάτησε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, που διεξήχθη στο Ντίσελντορφ, μετά από έναν δυνατό αγώνα πέντε σετ.

Η αναμέτρηση στα ημιτελικά

Στα ημιτελικά του απλού, μετά από τέσσερις νίκες, ο Γκιώνης (νούμερο 172 στην τρέχουσα παγκόσμια κατάταξη) βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα υψηλό εμπόδιο. Συνάντησε για πρώτη φορά σε διεθνή ατομική διοργάνωση τον ανερχόμενο Γερμανό Βιμ Βέρντονσκοτ, ο οποίος αποτελεί το πρώτο φαβορί του τουρνουά και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Έλληνας αθλητής κόντραρε δυνατά τον αντίπαλό του και έβαλε βάσεις για την είσοδο στον τελικό, όταν προηγήθηκε με 2-1 σετ. Ωστόσο, ο αγώνας εξελίχθηκε σε πέντε σετ, με τον Γκιώνη να κάμπτεται τελικά και να μην καταφέρνει να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης.

Σημαντικά οφέλη και επιδόσεις

Παρά την ήττα στα ημιτελικά, η πορεία του Παναγιώτη Γκιώνη στο World Table Tennis Feeder II του Ντίσελντορφ απέφερε μόνο θετικά στοιχεία. Το πρώτο συμπέρασμα είναι η πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση, η οποία φάνηκε καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Με την κατάκτηση της 3ης θέσης στο απλό, ο Γκιώνης ισοφαρίζει την επίδοσή του από τον Νοέμβριο του 2022 στην ίδια πόλη. Επιπλέον, πήγε πιο μπροστά από το Feeder I της χρονιάς στο Ντίσελντορφ, όπου είχε πλασαριστεί στις θέσεις 5-8. Αυτή η επιτυχία του εξασφάλισε την πολύ σημαντική συγκομιδή των 60 βαθμών για την παγκόσμια κατάταξη του απλού.

Επιτυχία και στο διπλό ανδρών

Στο Ντίσελντορφ, ο Παναγιώτης Γκιώνης πέτυχε κάθε στόχο του και κάτι παραπάνω, καθώς μπήκε στα ημιτελικά τόσο στο απλό όσο και στο διπλό ανδρών. Στο διπλό, είχε συμπαίκτη τον Ιάπωνα Σατότσι Άιντα, με τον οποίο συνεργάστηκε θαυμάσια καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Το τουρνουά αυτό ήταν και το πρώτο διεθνές για τη σεζόν 2026-2027, και ο καλός αριθμός αγώνων βοήθησε τον Έλληνα αθλητή να φορμαριστεί ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Επόμενος σταθμός η Πολωνία

Η αγωνιστική παρουσία του Γκιώνη μέχρι και την τελευταία μέρα του τουρνουά στο Ντίσελντορφ έφερε ένα επιπλέον όφελος ενόψει της επόμενης διοργάνωσης. Για το WTT Feeder της Πολωνίας, που θα διεξαχθεί από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου μέχρι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο Γκντανσκ, ο Γκιώνης μετακινήθηκε απευθείας στο κυρίως ταμπλό του απλού, ενώ αρχικά είχε δηλωθεί στα προκριματικά.

Αυτό κατέστη δυνατό λόγω ενός κανονισμού της WTT, ο οποίος προβλέπει ότι αθλητής που έχει δηλωθεί σε διαδοχικά τουρνουά και αγωνίζεται την τελευταία μέρα του αμέσως προηγούμενου event, πηγαίνει απευθείας στο ταμπλό. Τον κανονισμό αυτό αξιοποίησαν ο Γκιώνης και ο προπονητής του, Κώστας Βατσακλής, ο οποίος είναι και υπεύθυνος προπονητής της Προολυμπιακής ομάδας. Έτσι, ο πολύπειρος αμυντικός βρίσκει και περισσότερο χρόνο ξεκούρασης.

Συμμετοχή και άλλων Ελλήνων αθλητών

Στο πολωνικό Feeder, που θα φιλοξενηθεί στο Centrum Szkolenia PZTS του Γκντανσκ, θα βρεθούν επίσης η Κατερίνα Τόλιου και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Οι δύο αθλήτριες έχουν δηλωθεί στο απλό γυναικών και θα περάσουν από την προκριματική διαδικασία.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης είναι ένα από τα συνολικά 24 ονόματα που βρίσκονται απευθείας στο ταμπλό του απλού ανδρών. Θα αγωνιστεί ξανά και στο διπλό ανδρών με τον Σατότσι Άιντα, με τον οποίο θα ξεκινήσουν πάλι από τους προκριματικούς γύρους. Ο Κώστας Βατσακλής μετακινήθηκε επίσης από το Ντίσελντορφ στη γειτονική Πολωνία για να συνοδεύσει την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta