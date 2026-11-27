Οι πρόσφατες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν απέφεραν τους επιθυμητούς βαθμούς, καθώς Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ και ΑΕΚ γνώρισαν ήττες. Αυτός ο μηδενικός απολογισμός είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της διαφοράς της Ελλάδας από την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA. Παρόλα αυτά, η σεζόν έχει ακόμα δρόμο και οι ελληνικοί σύλλογοι διατηρούν καλές προοπτικές για πρόκριση στα νοκ άουτ των διοργανώσεων.

Οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και ο αντίκτυπος στη βαθμολογία

Οι ελληνικές ομάδες βίωσαν μια δύσκολη βραδιά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, παρότι είχαν θέσει γερές βάσεις για νίκη, δεν κατάφεραν να την εξασφαλίσουν απέναντι σε Μίλαν και Νόρντζελαντ αντίστοιχα. Οι ήττες τους προστέθηκαν σε εκείνες που γνώρισαν ο ΟΦΗ και η ΑΕΚ, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταγράψει έναν μηδενικό απολογισμό βαθμών από τις πρόσφατες αναμετρήσεις.

Αυτή η εξέλιξη είχε άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία της UEFA, καθώς η διαφορά από την Τσεχία μειώθηκε. Οι Τσέχοι συγκέντρωσαν 800 βαθμούς χάρη στις νίκες των Βικτόρια Πλζεν και Γιάμπλονετς. Παράλληλα, η ήττα της Σπάρτα Πράγας από την Άλκμααρ επέτρεψε στη χώρα μας να διατηρήσει τη διαφορά από την ενδέκατη θέση στους 487 βαθμούς.

Η μάχη για την κατάταξη: Αριθμοί και προοπτικές

Η διαφορά των 487 βαθμών από την ενδέκατη θέση ισοδυναμεί με μία νίκη και επιπλέον βαθμούς, υπογραμμίζοντας ότι η μάχη για την κατάταξη είναι ακόμα σε εξέλιξη. Η σεζόν έχει ακόμα μέλλον, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν σε Champions League και Europa League, καθώς και δύο αγωνιστικές στο Conference League.

Αυτό σημαίνει ότι απομένουν τουλάχιστον έντεκα αγώνες για τις ομάδες από την Ελλάδα και την Τσεχία, ενώ η δωδέκατη Πολωνία έχει μπροστά της έξι αναμετρήσεις. Ελλάδα και Τσεχία έχουν την ίδια κατανομή ομάδων σε κάθε διοργάνωση, με μία εκπρόσωπο στο Champions League, δύο στο Europa League και μία στο Conference League. Το θετικό για την Ελλάδα είναι ότι, με τα υπάρχοντα δεδομένα, οι ελληνικές ομάδες έχουν καλύτερες προοπτικές για να συνεχίσουν στα νοκ άουτ, εξασφαλίζοντας και τα ανάλογα μπόνους ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσουν.

Η πορεία των ελληνικών συλλόγων στις διοργανώσεις

Συνοψίζοντας την πορεία των ελληνικών εκπροσώπων, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 9η θέση του Europa League, στην ισοβαθμία εκτός της οκτάδας. Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, εμφανίζεται σε θέση ισχύος για πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, έχοντας δημιουργήσει καλές προϋποθέσεις.

Ο ΟΦΗ παραμένει ζωντανός στη διεκδίκηση της συνέχειας, ενώ η ΑΕΚ χρειάζεται μια υπέρβαση στις επόμενες αναμετρήσεις της για να προχωρήσει. Γενικότερα, η Ελλάδα δείχνει πως, εκτός απροόπτου, μπορεί να έχει τουλάχιστον δύο ομάδες στα νοκ άουτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση.

Οι ανταγωνιστές: Τσεχία και Πολωνία

Από την πλευρά της Τσεχίας, η Σλάβια Πράγας βρίσκεται στην 35η θέση του Champions League, πέντε βαθμούς μακριά από τα νοκ άουτ, και ουσιαστικά έχει αποχαιρετήσει τη συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αντίθετα, η Βικτόρια Πλζεν και η Γιάμπλονετς βρίσκονται σε θέσεις πρόκρισης στις διοργανώσεις τους, έχοντας επιτύχει σημαντικές νίκες.

Η Σπάρτα Πράγας είναι μεν στο κόλπο της πρόκρισης στο Europa League, ωστόσο έχει μπροστά της δύσκολα ματς που θα κρίνουν την πορεία της. Όσον αφορά τους Πολωνούς, η διαφορά της Ελλάδας από αυτούς είναι ήδη αρκετά μεγάλη. Επιπλέον, οι Γιαγκελόνια και Λεχ Πόζναν θεωρούνται αυτή τη στιγμή εκ των φαβορί για να μείνουν εκτός συνέχειας στο Europa League, κάτι που ευνοεί την ελληνική προσπάθεια.

Η συνέχεια και η σημασία των επόμενων αγώνων

Το πρόγραμμα των ομάδων από Ελλάδα, Τσεχία και Πολωνία μέχρι το φινάλε των League Phases είναι γεμάτο κρίσιμες αναμετρήσεις, οι οποίες θα καθορίσουν την τελική τους πορεία στη βαθμολογία της UEFA. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η χώρα μας δείχνει να έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις, με δύο εκπροσώπους της να διεκδικούν την οκτάδα στις διοργανώσεις τους, κάτι που θα ενισχύσει σημαντικά τη συγκομιδή βαθμών.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι η επανάληψη κάκιστων βραδιών, όπως αυτή που προηγήθηκε, πρέπει να αποφευχθεί. Η συνέχεια των αγώνων απαιτεί συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA και να επιτευχθούν οι στόχοι των ομάδων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta