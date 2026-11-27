Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε μέσω ενός νέου βίντεο την ανέγερση του υπερσύγχρονου προπονητικού κέντρου του «δικεφάλου του Βορρά». Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ και έχει ήδη υποδεχθεί την ομάδα, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην καθημερινότητά της. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το PAOK Sports Arena, στην περιοχή της Πυλαίας.

Το χρονικό της ανέγερσης και οι νέες εγκαταστάσεις

Το βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσιάζει σε fast forward το χρονικό της κατασκευής, αποτυπώνοντας την ταχύτητα με την οποία δημιουργήθηκε το προπονητικό κέντρο. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τάχιστα τους τελευταίους μήνες, με το έργο να έχει ανεγερθεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τον Τέλη Μυστακίδη.

Οι νέες εγκαταστάσεις εκτείνονται σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνουν δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ. Επιπλέον, διαθέτουν χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης, ένα σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης, καθώς και αποδυτήρια για τους αθλητές και τα προπονητικά επιτελεία. Στους χώρους του κέντρου περιλαμβάνονται επίσης αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων, ιατρικοί και φυσικοθεραπευτικοί χώροι, ενώ υπάρχουν και εξωτερικοί χώροι πρασίνου και στάθμευσης. Τα πλάνα του βίντεο αναδεικνύουν εικόνες από την αρχή των εργασιών στην Πυλαία μέχρι την ολοκλήρωση των νέων χώρων, οι οποίοι αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Η σημασία του έργου για τον ΠΑΟΚ

Το προπονητικό κέντρο άνοιξε τις πόρτες του σήμερα, ακριβώς ένα χρόνο μετά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ολοκλήρωση αυτού του έργου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για την ομάδα, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην καθημερινότητά της.

Η ομάδα έχει ήδη εγκατασταθεί στις νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη προετοιμασία και λειτουργία των αθλητών και του τεχνικού επιτελείου. Η δημιουργία αυτού του υπερσύγχρονου κέντρου υπογραμμίζει τη δέσμευση για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του συλλόγου.

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι

Στο βίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ακούγεται και η τοποθέτηση του Αντρέα Τρινκιέρι, στην αρχή της σεζόν, ο οποίος αναφέρεται στην αξία των πράξεων. Ο προπονητής δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ξέρετε, πάντα λέω ότι οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Τώρα, όταν πλησιάζετε στο ξενοδοχείο September, κοιτάτε αριστερά και βλέπετε κάτι που είναι πραγματικό, που μπορείτε να το αγγίξετε. Και αυτό είναι, για μένα, το σημαντικότερο πράγμα αυτή τη στιγμή».

Η δήλωση αυτή του Τρινκιέρι, η οποία κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τις τοποθετήσεις της διοίκησης, τονίζει τη σημασία της υλοποίησης των υποσχέσεων και της δημιουργίας απτών αποτελεσμάτων για την ομάδα.

Τα λόγια του Τέλη Μυστακίδη

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ετοίμασε ένα ιδιαίτερο βίντεο παρουσίασης, χρησιμοποιώντας ως ατάκα-οδηγό μια δήλωση του Τέλη Μυστακίδη. Τα λόγια του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που ακούγονται στο βίντεο είναι: «Καλύτερα να κάνουμε πράγματα, παρά να λέμε. Οι ιδιοκτήτες δεν την έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά την έχουν για τους φιλάθλους και για τους παίκτες».

Αυτή η ατάκα του Τέλη Μυστακίδη αποτελεί μια δήλωση-ορόσημο και προέρχεται από τις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις του στο PAOK Sports Arena, στις 10 Δεκεμβρίου 2025. Η δήλωση έγινε λίγο πριν από τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Πριεβίτζα για το FIBA Europe Cup, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της ηγεσίας της ομάδας, και ήταν η μοναδική δημόσια τοποθέτησή του ως τώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta