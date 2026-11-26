Ο Προμηθέας Πάτρας γνωστοποίησε την πρόσληψη του Φώτη Τακιανού, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αποχώρηση του προηγούμενου προπονητή, Μιχελάκου, μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου. Για την πατρινή ομάδα, αυτή είναι η δεύτερη φορά που προχωρά σε αλλαγή στον πάγκο της μέσα στην ίδια σεζόν.

Δεύτερη αλλαγή στον πάγκο για τον Προμηθέα

Η ομάδα του Προμηθέα Πάτρας προχώρησε για δεύτερη φορά σε αλλαγή προπονητή μέσα στη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Αρχικά, ο Βόβορας είχε αποχωρήσει από τα καθήκοντά του, με τον Μιχελάκο να τον διαδέχεται στην τεχνική ηγεσία.

Ωστόσο, ο Μιχελάκος απαλλάχθηκε επίσης από τα καθήκοντά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Φώτη Τακιανό, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον το τιμόνι της ομάδας. Η διοίκηση των Πατρινών αναζήτησε έναν έμπειρο τεχνικό για να οδηγήσει την ομάδα στο υπόλοιπο της σεζόν.

Η πορεία του Φώτη Τακιανού στην Ελλάδα

Ο Φώτης Τακιανός διαθέτει μακρά και επιτυχημένη πορεία στους πάγκους ελληνικών ομάδων. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από το Πανόραμα, μια ομάδα την οποία κατάφερε να οδηγήσει από τη Β' Εθνική κατηγορία μέχρι την Α1, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του στην ανάπτυξη και την ανέλιξη συλλόγων.

Στη συνέχεια, εργάστηκε σε πληθώρα γνωστών ελληνικών ομάδων, αφήνοντας το στίγμα του σε διάφορα πρωταθλήματα. Μεταξύ των ομάδων στις οποίες έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του συγκαταλέγονται ο Ηρακλής, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, το Ρέθυμνο, ο ΚΑΟΔ, ο ΟΦΗ, η Δόξα Λευκάδας, τα Τρίκαλα και η Λάρισα. Η εμπειρία του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συλλόγων με διαφορετικούς στόχους και απαιτήσεις.

Προπονητής της χρονιάς στην Basket League

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα στην καριέρα του Φώτη Τακιανού στην Ελλάδα ήταν η ανακήρυξή του σε Προπονητή της Χρονιάς στην Basket League το έτος 2022. Η διάκριση αυτή ήρθε ως αναγνώριση της εξαιρετικής του δουλειάς και της επιτυχίας του με την ομάδα της Λάρισας.

Υπό την καθοδήγησή του, η Λάρισα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία στο πρωτάθλημα, καταφέρνοντας να κατακτήσει την τέταρτη θέση της Basket League. Αυτή η επίδοση υπογράμμισε την ικανότητά του να δημιουργεί ανταγωνιστικά σύνολα και να οδηγεί τις ομάδες του σε υψηλές θέσεις.

Διεθνής εμπειρία σε διάφορες χώρες

Πέρα από την πλούσια παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα, ο Φώτης Τακιανός έχει αποκτήσει και σημαντική διεθνή εμπειρία, εργαζόμενος σε ομάδες του εξωτερικού. Η θητεία του σε ξένα πρωταθλήματα του προσέφερε μια ευρύτερη οπτική και γνώση του παγκόσμιου μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, έχει εργαστεί σε ομάδες που εδρεύουν στο Κόσοβο, την Κύπρο και το Κατάρ, διευρύνοντας τους ορίζοντές του και προσαρμοζόμενος σε διαφορετικές μπασκετικές κουλτούρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει περάσει και από την Αστάνα του Καζακστάν, προσθέτοντας ακόμη μία χώρα στον κατάλογο των διεθνών του σταθμών.

Η πρόσληψή του από τον Προμηθέα Πάτρας έρχεται σε μια περίοδο που η ομάδα αναζητά σταθερότητα και νέα ώθηση, με τον Φώτη Τακιανό να φέρνει μαζί του την εμπειρία και τις διακρίσεις που έχει αποκτήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με πληροφορίες από: Athletiko