Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 19:45 τη Μίλαν σε μια σημαντική αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του Europa League. Οι Πειραιώτες φιλοξενούν τους «Ροσονέρι» με την ελπίδα να επαναλάβουν τον θρίαμβο του 2018, όταν είχαν επικρατήσει εντός έδρας με 3-1. Ενόψει του αγώνα, ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος ήταν ο «χρυσός σκόρερ» εκείνης της ιστορικής βραδιάς, μίλησε στο επίσημο Matchday Programme του συλλόγου.

Η αποψινή αναμέτρηση και η επιθυμία για επανάληψη του θριάμβου

Η αναμονή για το μεγάλο παιχνίδι φτάνει στο τέλος της, καθώς ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μίλαν στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η αναμέτρηση, που διεξάγεται για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους «ερυθρόλευκους».

Στόχος των Πειραιωτών είναι να καταφέρουν να επαναλάβουν το εντυπωσιακό αποτέλεσμα του 2018, όταν και πάλι είχαν αντιμετωπίσει τη Μίλαν εντός έδρας για την ίδια διοργάνωση. Τότε, ο Ολυμπιακός είχε πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη με σκορ 3-1, ένα αποτέλεσμα που είχε μείνει χαραγμένο στη μνήμη των φιλάθλων και των ποδοσφαιριστών.

Η βραδιά του 2018: Μια ανεξίτηλη ανάμνηση

Ο Κώστας Φορτούνης, αναφερόμενος στην πρώτη εικόνα που του έρχεται στο μυαλό όταν ακούει το όνομα της Μίλαν, δήλωσε ότι είναι «η βραδιά του 2018». Χαρακτήρισε εκείνο το παιχνίδι ως ένα από τα πιο όμορφα ευρωπαϊκά ματς που έχει ζήσει με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ανάμεσα σε εκατοντάδες αναμετρήσεις.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής υπογράμμισε ότι η ομάδα γνώριζε πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημα και ότι έπρεπε να κάνει κάτι πολύ μεγάλο. Τελικά, όπως είπε, τα κατάφεραν. Ο Φορτούνης εξέφρασε την πεποίθηση ότι όποιος βρέθηκε εκείνο το βράδυ στο Καραϊσκάκη δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ, καθώς επρόκειτο για μια τεράστια επιτυχία.

Ο ίδιος τόνισε ότι αντιμετώπιζαν μια ομάδα με τεράστια ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ένα πραγματικό «μεγαθήριο». Αυτές οι νίκες, σύμφωνα με τον Φορτούνη, είναι που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη του συλλόγου και δημιουργούν αναμνήσεις που συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές για όλη τους τη ζωή.

Η στιγμή του πέναλτι και η «ανατριχιαστική» ατμόσφαιρα

Ο Κώστας Φορτούνης αναφέρθηκε και στην καθοριστική στιγμή του 81ου λεπτού του αγώνα του 2018, όταν ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που τελικά χάρισε την πρόκριση στον Ολυμπιακό. Περιέγραψε ότι είχε μπροστά του την ευκαιρία να βοηθήσει την ομάδα του να πετύχει κάτι σπουδαίο και ιστορικό.

Ο ποδοσφαιριστής προσπάθησε να μείνει συγκεντρωμένος εκείνη τη στιγμή. Όταν η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και άκουσε την αντίδραση του κόσμου, το συναίσθημα ήταν «πραγματικά ανατριχιαστικό», όπως δήλωσε. Αυτή η στιγμή, πρόσθεσε, είναι μία από εκείνες που θα μείνουν για πάντα μέσα του.

Το μεγαλείο του Ολυμπιακού και η σύνδεση με τον κόσμο

Ο Φορτούνης μίλησε και για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, αναφέροντας ότι ήδη από την προθέρμανση καταλάβαιναν τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Όταν ένας ποδοσφαιριστής αγωνίζεται σε ένα τέτοιο γήπεδο, με αυτή την υποστήριξη, παίρνει μια δύναμη που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί.

Για τους ποδοσφαιριστές, όπως εξήγησε, είναι μοναδικό να βλέπουν τον κόσμο να ζει τόσο έντονα κάθε στιγμή του αγώνα. Αυτός είναι ο λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο, που το μεγαλείο του Ολυμπιακού είναι σπάνιο και μοναδικό, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ ομάδας και φιλάθλων.

Η προσωπική σημασία του γκολ για τον Φορτούνη

Ερωτηθείς για το τι σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να σκοράρει σε μια τόσο σημαντική ευρωπαϊκή βραδιά, ο Κώστας Φορτούνης εξέφρασε την αγάπη του για την ομάδα. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που αγαπάει πολύ.

Το συγκεκριμένο γκολ, όπως υπογράμμισε, δεν ήταν απλώς ένα ακόμα τέρμα. Ήταν μια στιγμή που τη μοιράστηκε με εκατομμύρια ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα. Για τον ίδιο, αυτό αποτελεί πηγή υπερηφάνειας και τιμής.

Ο Φορτούνης κλήθηκε επίσης να στείλει ένα μήνυμα στους συμπαίκτες του και στον κόσμο ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με τη Μίλαν, αν και το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος δεν αναφέρεται στις διαθέσιμες πηγές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta