Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μιλά για την Εθνική ομάδα, τον Άρη και τα αδέρφια του

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, διεθνής σέντερ του Άρη, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Allwyn Game Time, ενόψει των κρίσιμων αγώνων της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ. Η «γαλανόλευκη» δίνει δύο σημαντικά παιχνίδια για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Ο αθλητής μίλησε για την πορεία της ομάδας, την εμπειρία του στον Άρη, καθώς και για τις οικογενειακές του σχέσεις.

Η Εθνική ομάδα και το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων

Η Εθνική Ομάδα μπάσκετ βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση, δίνοντας δύο σημαντικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ως διεθνής σέντερ, αναφέρθηκε εκτενώς στα δύο αυτά παιχνίδια, ξεκινώντας από το σημερινό ματς με τη Γεωργία. Στη συνέχεια, σχολίασε και την αναμέτρηση της Κυριακής, όπου η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο υπογράμμισε την ξεχωριστή σημασία που έχει για εκείνον η Εθνική Ομάδα. Εξέφρασε την περηφάνια του κάθε φορά που φορά τη φανέλα με το εθνόσημο, δηλώνοντας παράλληλα αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας. Παράλληλα, αποκάλυψε ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά του, το οποίο είναι να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η εμπειρία στον Άρη και ο Βασίλης Σπανούλης

Στη συνέντευξή του, ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε και για την απόφασή του να αγωνιστεί στον Άρη. Περιέγραψε τη ξεχωριστή σχέση που έχει αναπτύξει με τον κόσμο της ομάδας, τονίζοντας την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που επικρατεί στο «Παλέ». Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα νιώθει «σαν σούπερ ήρωας».

Επίσης, ο διεθνής σέντερ αναφέρθηκε στον προπονητή του, Βασίλη Σπανούλη. Τον χαρακτήρισε απαιτητικό προπονητή, ο οποίος όμως ξέρει να βγάζει τον καλύτερο εαυτό από τους παίκτες του. Αυτή η συνεργασία φαίνεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση του ίδιου και της ομάδας.

Οι σχέσεις με τους αδερφούς του και η συμβουλή του πατέρα

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις οικογενειακές του σχέσεις, χαρακτηρίζοντας τον αδελφό του, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ως διαχρονικό του πρότυπο. Επιπλέον, μοιράστηκε σημαντικά μαθήματα που έχει πάρει από τον Θανάση Αντετοκούνμπο, τα οποία αφορούν την υπομονή, τη συγκέντρωση και την ετοιμότητα.

Επιστρέφοντας στα παιδικά τους χρόνια, ο Κώστας Αντετοκούνμπο τα χαρακτήρισε δύσκολα, αλλά γεμάτα οικογενειακή θαλπωρή. Μοιράστηκε επίσης τη συμβουλή του πατέρα του, η οποία τον συνοδεύει μέχρι σήμερα και έχει γίνει ένα είδος προσωπικού του μότο: «Tomorrow is another day».

Το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και η στήριξη των Ακαδημιών

Στο τέλος της εκπομπής, ο Κώστας Αντετοκούνμπο αποδέχτηκε το challenge που του έθεσε η Χριστίνα Βραχάλη. Απάντησε σε μια σειρά από γρήγορες ερωτήσεις που αφορούσαν την οικογένεια Αντετοκούνμπο, προσφέροντας μια πιο προσωπική ματιά στην καθημερινότητα και τις σχέσεις τους.

Η εκπομπή Game Time, στην οποία φιλοξενήθηκε ο Κώστας Αντετοκούνμπο, υποστηρίζει ενεργά το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn». Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, προσφέρεται επιπλέον αθλητικός εξοπλισμός σε 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενισχύοντας έτσι τον αθλητισμό στη νέα γενιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki