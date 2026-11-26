Η λύση του Νίστρουπ για την αριστερή πλευρά και το σχέδιο επανένταξης του Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Δανία για την αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου στις 22:00. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, γεγονός που υποχρεώνει τον προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ να προβεί σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Ο Δανός τεχνικός αποκάλυψε τις λύσεις που έχει στο μυαλό του, τόσο για την κάλυψη των κενών στην άμυνα όσο και για την επανένταξη του Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Οι απουσίες και οι λύσεις στην άμυνα

Μία από τις πιο σημαντικές απουσίες αφορά την αριστερή πλευρά της άμυνας, καθώς ο Γιώργος Κυριακόπουλος έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αναμένεται να απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για περίπου μία με δύο εβδομάδες. Επιπλέον, ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές του Δανού τεχνικού για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου, έχει ήδη αποφασίσει τη λύση για το κενό στην αριστερή πλευρά. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια αναμένεται να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας προορίζεται για τη δεξιά πλευρά. Πρόκειται για μία επιλογή που παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές είναι δεξιοπόδαροι. Ωστόσο, ο Νίστρουπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η ποιότητά τους τού επιτρέπει να προχωρήσει στη συγκεκριμένη προσαρμογή.

Το ντεμπούτο του Βίκτορ Κρίστιανσεν

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος είναι ο μοναδικός διαθέσιμος καθαρόαιμος αριστερός μπακ της αποστολής, ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Παρόλο που ο Δανός αμυντικός έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς που δεν του επέτρεψαν να προσφέρει μέχρι στιγμής, πλέον βρίσκεται σε θέση να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο προπονητής Νίστρουπ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον Κρίστιανσεν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ωστόσο, αποκάλυψε την πρόθεσή του να του δώσει ένα διάστημα συμμετοχής της τάξης των 10 με 20 λεπτών, εφόσον οι συνθήκες του αγώνα το επιτρέψουν. Ο Νίστρουπ έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στον αγωνιστικό χώρο της Νόρτζελαντ, επισημαίνοντας ότι ο συμπατριώτης του είναι εξοικειωμένος με τέτοιου είδους επιφάνειες, δηλαδή πλαστικό χλοοτάπητα. Αυτό το στοιχείο μπορεί να τον βοηθήσει στο πρώτο του παιχνίδι έπειτα από τόσο μεγάλη απουσία.

Η συμβολή των καλοκαιρινών μεταγραφών

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ρωτήθηκε για τους βασικούς παράγοντες της φετινής επιτυχημένης πορείας της ομάδας. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού απέδωσε μεγάλο μέρος της προόδου των «πρασίνων» στην ποιότητα και στην επιρροή των καλοκαιρινών μεταγραφών. Σημείωσε ότι σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν έχουν προσφέρει σημαντικά στην ομάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίστρουπ αναφέρθηκε επίσης, με έναν διαφορετικό τρόπο, στον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Η αναφορά αυτή έγινε κατά τη συζήτηση για την επιτυχημένη πορεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενσωμάτωσης και της προσφοράς των νέων παικτών στο σύνολο του Παναθηναϊκού.

Με πληροφορίες από: Athletiko