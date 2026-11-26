Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια απαιτητική βαθμολογική πραγματικότητα, καθώς η απόσταση από την κορυφή του πρωταθλήματος έχει διαμορφωθεί στους οκτώ βαθμούς. Αυτή η κατάσταση έρχεται λίγο πριν την αναμέτρηση του Δικεφάλου με την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που θεωρείται κρίσιμο για τη συνέχεια της πορείας της ομάδας. Ταυτόχρονα, ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί και μια σειρά από σημαντικές απουσίες από την προπόνηση, γεγονός που προσθέτει στις προκλήσεις ενόψει του αγώνα.

Τα βαθμολογικά δεδομένα και η απόσταση από την κορυφή

Η τρέχουσα βαθμολογία στο πρωτάθλημα δείχνει τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 30 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 22 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι ο Δικέφαλος βρίσκεται οκτώ βαθμούς πίσω από την κορυφή, ένα δεδομένο που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σκληρό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η διαφορά αυτή, αν και αποτελεί μια πραγματικότητα της τρέχουσας περιόδου, δεν αντικατοπτρίζει πάντα την πλήρη εικόνα, σύμφωνα με τις αναλύσεις.

Η βαθμολογική αυτή απόσταση θεωρείται επικίνδυνη, καθώς, όπως επισημαίνεται, εάν το νούμερο αυτό γίνει διψήφιο, οι πιθανότητες προσπέρασης του Παναθηναϊκού ελαχιστοποιούνται σημαντικά. Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει την πορεία του με νίκες, όπως έχει κάνει κερδίζοντας δέκα από τα έντεκα παιχνίδια του, τότε κανείς δεν θα μπορέσει να τον ξεπεράσει.

Οι απουσίες από την προπόνηση ενόψει ΑΕΚ

Κατά την προπόνηση της χθεσινής ημέρας, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε αρκετές απουσίες παικτών, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, από την προπόνηση απουσίαζαν οι Εντιαγέ, Ελουστόντο, Γιάκιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάχα Άλι, Παβλένκα και Μοναστηρλής. Αυτή η πληθώρα απουσιών προστίθεται στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα του Δικεφάλου.

Επιπρόσθετα, δεν ήταν παρόντες ούτε οι νεαροί Κοσίδης, Μπαταούλας και Μπέρδος, οι οποίοι είχαν αγώνα στη Γερμανία. Η κατάσταση που βιώνει ο ΠΑΟΚ το 2026 χαρακτηρίζεται ως μία συνεχής δοκιμασία για την ομάδα, η οποία καλείται να βρει λύσεις για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των αγώνων.

Παράγοντες που οδήγησαν στην τρέχουσα βαθμολογική θέση

Η τρέχουσα βαθμολογική εικόνα του ΠΑΟΚ δεν είναι αποτέλεσμα ενός μόνο παράγοντα, αλλά μιας σειράς γεγονότων που εκτυλίχθηκαν τους τελευταίους μήνες. Ένας από τους λόγους που αναφέρονται είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν το καλοκαίρι σε όλα τα επίπεδα. Η αλλαγή του πιο επιτυχημένου προπονητή της ομάδας για πολλά χρόνια, λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν, θεωρείται ένα σημαντικό σημείο.

Ακολούθησε, λίγο μετά την αλλαγή προπονητή, η παραχώρηση του καλύτερου παίκτη της ομάδας χωρίς την απαραίτητη προεργασία. Επιπλέον, οι μεταγραφές ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, τιμώρησε την ομάδα με τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, μια εξέλιξη που βαραίνει την πορεία της καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στο να αργήσει ο ΠΑΟΚ να φτάσει στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο.

Στην διαμόρφωση της βαθμολογίας, εκτός από τους παραπάνω λόγους, συνέβαλαν και ορισμένα εξωτερικά γεγονότα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η Ευρώπη χάθηκε με ένα «αλήτικο σφύριγμα». Παράλληλα, η βαθμολογία των άλλων ομάδων στο πρωτάθλημα έχει διαμορφωθεί και μέσα από λάθη διαιτητών, τα οποία η ίδια η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) έχει αποδεχθεί και επισημοποιήσει. Αυτά τα στοιχεία προσθέτουν στην πολυπλοκότητα της κατάστασης που βιώνει ο ΠΑΟΚ.

Οι στόχοι του Δικεφάλου και η κρίσιμη αναμέτρηση με την ΑΕΚ

Παρά τις δυσκολίες και την πίεση, ο ΠΑΟΚ παραμένει υποχρεωμένος να κάνει πρωταθλητισμό και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Στόχος της ομάδας είναι επίσης η παρουσία στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η επικείμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η ΑΕΚ περιγράφεται ως μια πολύ έτοιμη και καλά δουλεμένη ομάδα, η οποία παρουσιάζεται παντοδύναμη εντός έδρας. Υπό αυτές τις συνθήκες, υπάρχει η πιθανότητα το -8 από την κορυφή να μετατραπεί σε -10 ή ακόμα και -11, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να κερδίσει εκ νέου τον δικό του αγώνα. Ο προπονητής Λίσι και οι παίκτες του βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, καθώς είναι φανερό ότι καταβάλλουν προσπάθειες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta