Το Grand Prix του Κατάρ, ένας αγώνας της Formula 1 που αρχικά ήταν αμφίβολο αν θα διεξαχθεί λόγω της κατάστασης στον Αραβικό Κόλπο, τελικά λαμβάνει χώρα. Αποτελεί την προτελευταία πρόκληση για φέτος στο πρωτάθλημα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στους νικητές του φινάλε, καθώς οι πρωταθλητές έχουν ήδη αναδειχθεί. Συγκεκριμένα, ο Κίμι Αντονέλι έχει στεφθεί πρωταθλητής οδηγών με τη Mercedes, ενώ η Mercedes έχει εξασφαλίσει και τον τίτλο των κατασκευαστών.

Οι διεκδικητές και οι στόχοι των ομάδων

Ο Μαξ Φερστάπεν και η ομάδα της Red Bull – Ford φτάνουν στο Κατάρ έχοντας σημειώσει τέσσερις νίκες στους τελευταίους έξι αγώνες του πρωταθλήματος. Ο Ολλανδός οδηγός εμφανίζεται διψασμένος για δύο ακόμα επιτυχίες, καθώς το φετινό πρωτάθλημα πλησιάζει στο τέλος του.

Από την πλευρά της, η Ferrari επιδιώκει να αφήσει πίσω της τις πρόσφατες κακές εμφανίσεις, καθώς και τις συγκρούσεις που παρατηρήθηκαν μεταξύ των οδηγών της. Στόχος της ιταλικής ομάδας είναι να κυνηγήσει τον Φερστάπεν και να διατηρήσει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των κατασκευαστών, δεχόμενη πίεση από τη Red Bull – Ford.

Η McLaren, η οποία προέρχεται από ένα νταμπλ σε οδηγούς και κατασκευαστές το 2025, αναζητά επίσης καλά αποτελέσματα στον αγώνα του Κατάρ. Η ομάδα επιθυμεί να κλείσει τη σεζόν με θετικό πρόσημο, προσθέτοντας σημαντικούς βαθμούς στη συγκομιδή της.

Οι ιδιαιτερότητες της πίστας του Lusail

Η χάραξη της πίστας στο Κατάρ παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την περσινή διοργάνωση, προσφέροντας μια ιδιαίτερα σκληρή δοκιμασία για τα ελαστικά των μονοθεσίων. Ιδιαίτερη καταπόνηση δέχονται τα ελαστικά όσον αφορά τα πλευρικά φορτία, καθώς και τις θερμοκρασίες λειτουργίας τους.

Για τον συγκεκριμένο αγώνα, η Pirelli επέλεξε τις τρεις σκληρότερες γόμες της γκάμας της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πίστας. Η διαδοχή στροφών υψηλής ταχύτητας, που χαρακτηρίζει τις 16 στροφές της πίστας, υποβάλλει τα ελαστικά σε συνεχή πίεση για μεγάλο μέρος κάθε γύρου.

Το σχετικά λείο οδόστρωμα, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην πίστα, μπορούν να ευνοήσουν το φαινόμενο της τοπικής παραμόρφωσης σε όλες τις γόμες ελαστικών. Αυτό το φαινόμενο έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση της φθοράς των ελαστικών κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αγωνιστικές απαιτήσεις και τεχνικές προσαρμογές

Λόγω της φύσης της πίστας και της καταπόνησης των ελαστικών, ο αγώνας στο Κατάρ θα απαιτήσει αναπόφευκτα τουλάχιστον δύο pit stop για όλους τους οδηγούς. Αυτό αποτελεί μια κρίσιμη στρατηγική παράμετρο για τις ομάδες, καθώς η σωστή διαχείριση των αλλαγών ελαστικών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.

Σε σύγκριση με πέρυσι, το μέγιστο όριο γύρων για τον αγώνα έχει αυξηθεί κατά δύο γύρους. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα ελαστικά του 2026 διαθέτουν περαιτέρω ενισχυμένη κατασκευή, προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή.

Επιπλέον, τα μονοθέσια της τρέχουσας σεζόν παράγουν χαμηλότερα επίπεδα αεροδυναμικού φορτίου σε σχέση με τους προκατόχους τους του 2025. Αυτοί οι τεχνικοί παράγοντες συνέβαλαν στην απόφαση για την αύξηση του ορίου των γύρων, επιτρέποντας έναν πιο εκτεταμένο αγώνα.

Η ιστορία του Grand Prix στο Κατάρ

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί την πέμπτη φορά που διεξάγεται το Grand Prix του Κατάρ στην ιστορία της Formula 1. Ο εναρκτήριος αγώνας στην πίστα του Lusail πραγματοποιήθηκε το έτος 2021, θέτοντας τις βάσεις για τη μετέπειτα παρουσία του στην αγωνιστική ατζέντα.

Οι επόμενες διοργανώσεις του Grand Prix στο Κατάρ ξεκίνησαν να διεξάγονται από το 2023 και έπειτα, καθιερώνοντας τον αγώνα ως σταθερό σημείο του πρωταθλήματος. Η πίστα του Lusail έχει φιλοξενήσει μερικές αξιοσημείωτες στιγμές από τότε.

Ο Μαξ Φερστάπεν αναδεικνύεται ως ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην πίστα του Lusail, έχοντας στο ενεργητικό του τρεις νίκες. Αντίστοιχα, η Red Bull – Ford είναι η ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό επιτυχιών στον συγκεκριμένο αγώνα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit