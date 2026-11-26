Ο Σάσα Ντόντσιτς, πατέρας του Λούκα Ντόντσιτς και Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σλοβενίας, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς την Μπασκόνια. Η ισπανική ομάδα αρνήθηκε να επιτρέψει στον νεαρό Στέφαν Γιοκσίμοβιτς να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Σλοβενίας, προκαλώντας την οργή του Ντόντσιτς. Η διαφωνία αφορά τη συμμετοχή του παίκτη στα παράθυρα του Νοεμβρίου για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Η έντονη αντίδραση του Σάσα Ντόντσιτς

Ο Σάσα Ντόντσιτς, γνωστός και ως πατέρας του Σλοβένου σταρ των Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, βρέθηκε σε κατάσταση «πυρ και μανία» με την Μπασκόνια. Ως Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σλοβενίας, επέκρινε δριμύτατα την απόφαση του συλλόγου της Βιτόρια να μην παραχωρήσει τον παίκτη για τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας του.

Ο Ντόντσιτς χαρακτήρισε την απουσία του 18χρονου γκαρντ από την εθνική ομάδα ως «ντροπή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ». Τόνισε επίσης με έμφαση ότι ο ίδιος ο Στέφαν Γιοκσίμοβιτς επιθυμούσε διακαώς να αγωνιστεί με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, γεγονός που, κατά την άποψή του, καθιστά την άρνηση της Μπασκόνια ακόμα πιο προβληματική για την πλευρά της Σλοβενίας και την προετοιμασία της.

Η άρνηση της Μπασκόνια για τα προκριματικά

Η διαφωνία προέκυψε όταν ο σύλλογος της Βιτόρια δεν έδωσε το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή του Στέφαν Γιοκσίμοβιτς με την Εθνική Σλοβενίας. Η άρνηση αυτή αφορά συγκεκριμένα τα παράθυρα του Νοεμβρίου, τα οποία αποτελούν κρίσιμο μέρος της προκριματικής φάσης για το MundoBasket 2027.

Με την κίνησή της αυτή, η Μπασκόνια εμπόδισε τον νεαρό παίκτη να ενισχύσει την εθνική του ομάδα σε μια σημαντική περίοδο. Η στάση της ισπανικής ομάδας να μην επιτρέψει στον Γιοκσίμοβιτς να αγωνιστεί με τη Σλοβενία στα προκριματικά, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Σάσα Ντόντσιτς, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εθνική ομάδα της Σλοβενίας και επιβλέπει την πορεία της.

Οι εξηγήσεις του αθλητικού διευθυντή Φέλιξ Φερνάντεθ

Από την πλευρά της, η Μπασκόνια έσπευσε να υπερασπιστεί τη στάση της, δίνοντας λεπτομερείς εξηγήσεις για την απόφασή της να μην παραχωρήσει τον Στέφαν Γιοκσίμοβιτς. Ο Φέλιξ Φερνάντεθ, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ήταν αυτός που εξήγησε τους λόγους πίσω από την άρνηση, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την απόφαση του συλλόγου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Φερνάντεθ, ο αθλητής τους χρειαζόταν απαραιτήτως ξεκούραση, καθώς είχε ένα εξαιρετικά απαιτητικό καλοκαίρι. Επιπλέον, ο νεαρός παίκτης είχε χάσει σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα λόγω μιας ίωσης. Αυτοί οι παράγοντες, κατά την άποψη της Μπασκόνια, καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη για αποκατάσταση και ξεκούραση, θεωρώντας ότι η συμμετοχή σε αγώνες της εθνικής θα επιβάρυνε περαιτέρω την κατάστασή του.

Η πρώτη σεζόν του Στέφαν Γιοκσίμοβιτς στην Euroleague

Ο Στέφαν Γιοκσίμοβιτς είναι ένας φέρελπις Σλοβένος παίκτης, ηλικίας μόλις 18 ετών. Αυτή τη σεζόν διανύει την πρώτη του χρονιά στην EuroLeague, μια κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση που απαιτεί υψηλό επίπεδο απόδοσης και προσαρμογής από τους αθλητές.

Οι επιδόσεις του στην EuroLeague περιλαμβάνουν κατά μέσο όρο 4,9 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ ανά αγώνα. Αυτά τα στατιστικά αναδεικνύουν την παρουσία του στην απαιτητική διοργάνωση, παρά το νεαρό της ηλικίας του και την περίοδο προσαρμογής που διανύει σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta