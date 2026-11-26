Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για μια ακόμα ευρωπαϊκή αναμέτρηση, καθώς υποδέχεται την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο Στάδιο για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επιδιώκει να δώσει συνέχεια στην εκπληκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στη Ρουμανία, όπου επικράτησε της Μπερ Σεβά.

Οι Κρητικοί, με έξι βαθμούς στο ενεργητικό τους, θεωρητικά χρειάζονται άλλους τέσσερις για να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Αυτούς τους βαθμούς τους αναζητούν στα παιχνίδια που ακολουθούν, ξεκινώντας από την αναμέτρηση με τους Βέλγους, αλλά και τις επόμενες με Μπενφίκα, Στουρμ Γκρατς και Λεχ Πόζναν.

Η ευρωπαϊκή συνέχεια του ΟΦΗ

Η πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Europa League βρίσκει τον ΟΦΗ αντιμέτωπο με την Άντερλεχτ, με στόχο να διατηρήσει το θετικό μομέντουμ. Μια αγωνιστική μετά τη νίκη επί της Μπερ Σεβά, η οποία επιτεύχθηκε στο ουδέτερο έδαφος του Βουκουρεστίου, η ομάδα του Χρήστου Κόντη θέλει να συνεχίσει τόσο τις καλές εμφανίσεις όσο και τις νίκες.

Ο Έλληνας τεχνικός, μαζί με τους ποδοσφαιριστές του, έχει ζήσει στο έπακρο κάθε ευρωπαϊκή εμπειρία μέχρι στιγμής. Πλέον, γνωρίζουν πως η συνέχεια του ταξιδιού τους στην Ευρώπη αποτελεί ένα ορατό ενδεχόμενο, κάτι που τους δίνει επιπλέον κίνητρο για την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ.

Αγωνιστικά προβλήματα και επιστροφές

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Χρήστος Κόντης αντιμετωπίζει κάποιες απουσίες. Ο Πούγγουρας έμεινε εκτός τελευταία στιγμή, καθώς υποβλήθηκε εσπευσμένα σε επέμβαση οξείας σκωληκοειδίτιδας, με τον χρόνο της επιστροφής του να παραμένει άγνωστος. Παράλληλα, εκτός αγώνα βρίσκεται και ο Κέναν Κόντρο.

Από την άλλη πλευρά, ο Κρίσμανιτς έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας, ωστόσο του λείπουν παιχνίδια για να βρει τον πλήρη αγωνιστικό του ρυθμό. Οι απουσίες αυτές αναγκάζουν τον προπονητή να προσαρμόσει τα πλάνα του για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Η πιθανή ενδεκάδα και η διάταξη

Για τον αγώνα με την Άντερλεχτ, ο ΟΦΗ αναμένεται να παραταχθεί με το γνωστό σχήμα 3-4-3. Κάτω από την εστία θα βρίσκεται ο Λίλο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της υπεράσπισης της εστίας της ομάδας.

Η τριάδα στην άμυνα, από τα δεξιά προς τ’ αριστερά, θα αποτελείται από τους Κωστούλα, Σιέλη και Νικολάου. Στη δεξιά πλευρά, ο Ντίκμαν θα καλύψει όλη την πλευρά, ενώ στην αριστερή πλευρά την ίδια ευθύνη θα έχει ο Αθανασίου. Στη μεσαία γραμμή, οι Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος θα αναλάβουν τον ρόλο των κεντρικών χαφ. Η γνωστή πλέον τριάδα στην επίθεση θα αποτελείται από τους Φούντα, Αϊτόρ και Νους, με τους ρόλους τους να αλλάζουν ανάλογα με την εξέλιξη της αναμέτρησης και τις ανάγκες του παιχνιδιού.

Η στήριξη των φιλάθλων

Στις εξέδρες του Παγκρήτιου Σταδίου αναμένονται πάνω από 13.000 φίλοι του ΟΦΗ. Η παρουσία τους αναμένεται να είναι καθοριστική, δημιουργώντας για ακόμα μια φορά μια ωραία ατμόσφαιρα που θα «σπρώξει» την ομάδα τους προς τη νίκη.

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έχουν αποδείξει την αφοσίωσή τους και σε προηγούμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, και η στήριξή τους θεωρείται σημαντική για την επίτευξη του στόχου της ομάδας να συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko