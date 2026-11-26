Ο σχολικός έλεγχος του Λιονέλ Μέσι από τα μαθητικά του χρόνια ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας τις επιδόσεις του Αργεντινού στα μαθήματα και προκαλώντας ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ πριν γίνει μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέσι προσπαθούσε να χωρέσει τις μέρες του ανάμεσα στην προπόνηση με τις ομάδες νέων των Νιούελς Όλντ Μπόις και στο σχολείο. Το έγγραφο, που διέρρευσε στο X, χρονολογείται από την εποχή που ο «Λίο» ήταν μεταξύ 12 και 13 ετών και φοιτούσε στο σχολείο «Νο. 66 General Las Heras» στο Ροζάριο της Σάντα Φε.

Οι σχολικές επιδόσεις του «Pulga»

Μια εικόνα του απολυτηρίου του Λιονέλ Μέσι στο δημοτικό κυκλοφόρησε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την περιέργεια μεταξύ των φιλάθλων για το πώς ήταν ο «Pulga» κατά την παιδική του ηλικία. Το έγγραφο καταγράφει τους βαθμούς του Μέσι σε διάφορα μαθήματα, με ένα από αυτά να ξεχωρίζει σημαντικά από τα υπόλοιπα, όπως ήταν αναμενόμενο για τον μετέπειτα παγκόσμιο αστέρα.

Συγκεκριμένα, ο Μέσι έλαβε άριστα, δηλαδή 10, στη φυσική αγωγή, επιβεβαιώνοντας την έμφυτη κλίση του στον αθλητισμό. Στα καλλιτεχνικά και τη μουσική, οι επιδόσεις του ήταν επίσης καλές, καθώς είχε βαθμό οκτώ. Αντίθετα, στα μαθηματικά, τη γλώσσα, τις κοινωνικές επιστήμες, τις ξένες γλώσσες και την τεχνολογία, οι βαθμοί του ήταν έξι, δείχνοντας ότι σε αυτά τα μαθήματα δυσκολευόταν περισσότερο.

Αναμνήσεις από τις δασκάλες του

Κατά καιρούς, οι δασκάλες του ποδοσφαιριστή έχουν μοιραστεί αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια. Μεταξύ αυτών ήταν και η Αντρέα Σόσα, η οποία του δίδασκε μαθηματικά στην πέμπτη και την έκτη Δημοτικού. Η ίδια θυμήθηκε πως ο Αργεντινός από το Ροζάριο ήταν ιδιαίτερα εσωστρεφής και πολύ ήσυχος μέσα στην τάξη, ένα χαρακτηριστικό που τον διέκρινε κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων.

Ωστόσο, οι δασκάλες του τον θυμούνται να μεταμορφώνεται εντελώς κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, όταν είχε μια μπάλα στα πόδια του. Εκεί, ο «Λίο» έβρισκε την πλήρη έκφρασή του, επιβεβαιώνοντας από μικρή ηλικία την αστείρευτη αγάπη και το ταλέντο του για το ποδόσφαιρο, το οποίο πάντα ήταν ο δικός του χώρος.

Η αντίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η εικόνα του σχολικού απολυτηρίου του Λιονέλ Μέσι δεν πέρασε απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε κάθε είδους αντιδράσεις. Χρήστες στο X βρήκαν την ευκαιρία να σχολιάσουν με χιούμορ τους βαθμούς του ποδοσφαιριστή, συγκρίνοντάς τους μάλιστα με εκείνους που είχαν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια των μαθητικών τους χρόνων, δημιουργώντας μια αίσθηση κοινότητας και ταύτισης.

Μερικά από τα σχόλια που άφησαν κάτω από τη δημοσίευση περιλάμβαναν φράσεις όπως «Πραγματικός καλλιτέχνης» και «Έχουμε κι εμείς κάποια κοινά με τον Λέο», αναδεικνύοντας την ανθρώπινη πλευρά του διάσημου αθλητή. Η δημοσίευση, η οποία κοινοποιήθηκε και από το χρήστη Diario Olé, ενίσχυσε την κυκλοφορία της είδησης και την αλληλεπίδραση του κοινού.

Η σύνδεση με τις ρίζες του Ροζάριο

Πολλά χρόνια μετά την αποφοίτησή του, ο Λιονέλ Μέσι δεν ξέχασε τις ρίζες του και την πόλη του Ροζάριο. Συγκεκριμένα, βοήθησε στην ανακαίνιση της παλιάς του σχολής, του «Νο. 66 General Las Heras», δωρίζοντας υπολογιστές και τεχνολογικό εξοπλισμό. Αυτή η πράξη δείχνει την έμπρακτη στήριξή του στον τόπο όπου ξεκίνησε την εκπαιδευτική του πορεία και διαμόρφωσε την προσωπικότητά του.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη διαρκή σύνδεση του ποδοσφαιριστή με το σχολείο και την κοινότητα του Ροζάριο, παρόλο που η καριέρα του τον οδήγησε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Μέσι, αν και παγκόσμιος σταρ, δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε, διατηρώντας στενούς δεσμούς με την παιδική του ηλικία.

Με πληροφορίες από: Athletiko