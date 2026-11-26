Η Μίλαν ταξίδεψε στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» απόψε, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:45, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Ο προπονητής των «ροσονέρι», Ρούμπεν Αμορίμ, βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις, καθώς καλείται να διαχειριστεί εννέα απουσίες ποδοσφαιριστών. Ο αγώνας έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τους Ιταλούς, οι οποίοι χρειάζονται τη νίκη για να παραμείνουν ζωντανοί στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Οι σημαντικές απουσίες των «ροσονέρι»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα με τις απουσίες βασικών παικτών, καθώς συνολικά εννέα ποδοσφαιριστές δεν είναι διαθέσιμοι για την αποψινή αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής βρίσκονται οι Μόντριτς, Πάβλοβιτς, Τσουκουέζε, Λόφτους-Τσικ, Σαλεμάκερς, Γκάμπια, Τερατσιάνο, Καμάρντα και Μπαρτεσάγκι. Ο Λούκα Μόντριτς τραυματίστηκε στον δεξιό μηρό στο τέλος του αγώνα με τη Φροζινόνε, ενώ ο Νταβίντε Μπαρτεσάγκι έμεινε εκτός την παραμονή του ματς.

Παρά τις πολλές απουσίες, υπάρχει μία επιστροφή για τη Μίλαν. Ο τερματοφύλακας Μενιάν επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, μετά την τιμωρία του, προσφέροντας μια σημαντική λύση στον Ρούμπεν Αμορίμ. Η διαχείριση αυτών των απουσιών είναι κρίσιμη για τον Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος καλείται να βρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να «χτυπήσει» το παιχνίδι στο Φάληρο.

Το πλάνο του Ρούμπεν Αμορίμ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει δηλώσει ότι αποθεώνει τον Νταβίντ Κάρμο. Ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο Πορτογάλος προπονητής σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα του με ό,τι καλύτερο έχει στη διάθεσή του, παρά τις σοβαρές ελλείψεις. Στόχος του είναι να διεκδικήσει τους τρεις βαθμούς της νίκης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ευρωπαϊκή πορεία της Μίλαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ιταλικό Sky Sport, ο Αμορίμ προσανατολίζεται σε διάταξη 4-4-1-1 για την αποψινή αναμέτρηση. Αυτός ο σχηματισμός αναμένεται να προσφέρει ισορροπία στην ομάδα, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, προσπαθώντας να καλύψει τα κενά που δημιουργούν οι απουσίες. Ο Άρντον Γιασάρι αναμένεται να καλύψει το κενό του Λούκα Μόντριτς, δίπλα στον Αντριέν Ραμπιό, στο κέντρο της μεσαίας γραμμής.

Η πιθανή εντεκάδα των «ροσονέρι»

Με βάση τις πληροφορίες του Sky Sport, η πιθανή σύνθεση της Μίλαν για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, σε σχηματισμό 4-4-1-1, διαμορφώνεται ως εξής: Στο τέρμα θα βρίσκεται ο Μενιάν, ο οποίος επιστρέφει μετά την τιμωρία του. Η τετράδα της άμυνας θα αποτελείται από τους Γκίλα, Ντε Βίντερ, Ντιαβαρά και Εστουπινιάν.

Στη μεσαία γραμμή, ο Άρντον Γιασάρι αναμένεται να καλύψει το κενό του τραυματία Μόντριτς, αγωνιζόμενος δίπλα στον Αντριέν Ραμπιό. Στα πλάγια, ο Μορέιρα θα καλύψει τη δεξιά πλευρά, ενώ ο Κρίστιαν Πούλισικ θα αγωνιστεί στην αριστερή. Στην επίθεση, ο Ομάρι Χάτσινσον αναμένεται να κινηθεί πίσω από τον Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης των «ροσονέρι».

Η βαθμολογική σημασία του αγώνα

Η αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι κομβικής σημασίας για τις δύο ομάδες, καθώς βρίσκονται σε πολύ διαφορετικές βαθμολογικές συνθήκες. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 6η θέση της League Phase του Europa League, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς. Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν αήττητοι έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές, μετρώντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Μια νίκη επί της Μίλαν θα τους φέρει στους 13 βαθμούς και θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητές τους για είσοδο στην πρώτη οκτάδα, η οποία οδηγεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

Από την άλλη πλευρά, η Μίλαν βρίσκεται στην 28η θέση της κατάταξης, έχοντας μόλις 3 βαθμούς. Οι «ροσονέρι» γνωρίζουν ότι δίχως τους τρεις βαθμούς της νίκης απόψε, τα πράγματα όσον αφορά την είσοδο στην 24άδα θα γίνουν εξαιρετικά δύσκολα. Η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη στο Φάληρο για να πλησιάσει την πρώτη 24άδα και να διατηρήσει τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko