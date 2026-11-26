Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Athletiko στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει ο Εβάν Φουρνιέ, ο γνωστός Γάλλος σούπερ σταρ του μπάσκετ, μια αναζήτηση για έναν νεαρό φίλο του Ολυμπιακού. Ο μικρός φίλαθλος είχε βρεθεί στις εξέδρες της Sunel Arena, παρακολουθώντας τον αγώνα των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ. Η σκηνή που καταγράφηκε από το Athletiko τράβηξε την προσοχή του Φουρνιέ, οδηγώντας τον σε μια δημόσια έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο που προκάλεσε τον «συναγερμό»

Η ιστορία ξεκίνησε με ένα συγκεκριμένο βίντεο που δημιούργησε και δημοσίευσε το Athletiko. Αυτό το οπτικό υλικό απαθανάτισε έναν πιτσιρικά φίλο του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν παρών στις εξέδρες της Sunel Arena. Ο νεαρός φίλαθλος παρακολουθούσε με ενθουσιασμό το παιχνίδι των Πειραιωτών εναντίον της Χάποελ Τελ Αβίβ, κρατώντας ένα ιδιαίτερο πανό.

Το πανό που κρατούσε ο μικρός φίλος των «ερυθρόλευκων» απεικόνιζε το πρόσωπο του Εβάν Φουρνιέ. Η συγκεκριμένη στιγμή που απαθανατίστηκε από το Athletiko έδειχνε τον Γάλλο σούπερ σταρ να βρίσκεται ακριβώς μπροστά στον πιτσιρικά, την ώρα που πραγματοποιούσε το ζέσταμά του, προετοιμαζόμενος για την έναρξη του αγώνα. Αυτή η εικόνα, η οποία καταγράφηκε με λεπτομέρεια, αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της ιστορίας που εκτυλίχθηκε.

Η αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μετά το τέλος του παιχνιδιού και την επιστροφή του στο σπίτι, ο Εβάν Φουρνιέ άνοιξε την πλατφόρμα X, όπου και «έπεσε» πάνω στο βίντεο του Athletiko. Η εικόνα του νεαρού φιλάθλου με το πανό του, όπως ήταν αναμενόμενο, του προκάλεσε θετική εντύπωση και του άρεσε ιδιαίτερα. Η στιγμή αυτή τον ώθησε να προβεί σε μια άμεση ενέργεια.

Ο Γάλλος μπασκετμπολίστας αποφάσισε να αναδημοσιεύσει το εν λόγω βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο X. Παράλληλα με την αναδημοσίευση, απηύθυνε ένα δημόσιο κάλεσμα προς τους ακολούθους του, ζητώντας τους να τον βοηθήσουν να εντοπίσει τον πιτσιρικά. Η ανάρτησή του ήταν σαφής και περιείχε την έκκληση: «Κάποιος να μου βρει αυτό το παιδί».

Η άμεση κινητοποίηση των ακολούθων

Η έκκληση του Εβάν Φουρνιέ δεν έμεινε αναπάντητη. Όπως ήταν εύκολο να προβλεφθεί, η ανάρτησή του προκάλεσε άμεσο «συναγερμό» μεταξύ των πολυάριθμων ακολούθων του Γάλλου σούπερ σταρ. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακά γρήγορη και αποτελεσματική, δείχνοντας τη δύναμη της κοινότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μόλις 12 λεπτά μετά την αρχική ανάρτηση του Φουρνιέ, το μήνυμα είχε ήδη φτάσει στον άνθρωπο που έπρεπε. Η ταχύτητα με την οποία εντοπίστηκε ο νεαρός φίλαθλος ή, για την ακρίβεια, ο πατέρας του, υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης και την επιθυμία των ακολούθων να βοηθήσουν τον μπασκετμπολίστα στην αναζήτησή του.

Η ταυτότητα του νεαρού φιλάθλου

Η αναζήτηση του Εβάν Φουρνιέ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς η ανάρτηση έφτασε στον πατέρα του νεαρού φιλάθλου. Αυτό συνέβη διότι, όπως διευκρινίζεται, ο πιτσιρικάς είναι ακόμα πολύ μικρός σε ηλικία και δεν διαθέτει δικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X. Έτσι, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω του γονέα του.

Ο νεαρός φίλος του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Γάλλο μπασκετμπολίστα μέσω του πανό του, έγινε έτσι το επίκεντρο μιας ιστορίας που ξεκίνησε από ένα βίντεο του Athletiko και κατέληξε σε μια επιτυχημένη αναζήτηση από έναν διεθνούς φήμης αθλητή. Η αγάπη του παιδιού για την ομάδα και τον παίκτη βρήκε απρόσμενη ανταπόκριση.

Με πληροφορίες από: Athletiko