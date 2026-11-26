Οι πιθανότητες της ΑΕΚ για την 24άδα του champions league μετά την 5η αγωνιστική

Η πορεία της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη όσον αφορά την είσοδο στην 24άδα και την ευρωπαϊκή συνέχεια. Μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής, η Ένωση βρίσκεται στην 31η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας συγκεντρώσει μόλις 3 πόντους.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μετά τη νίκη της στην πρεμιέρα επί της Λασκ με 1-0, μετράει πλέον τέσσερις συνεχόμενες ήττες, γεγονός που έχει μειώσει αισθητά τις πιθανότητές της για πρόκριση.

Η τρέχουσα κατάσταση της ένωσης

Η ΑΕΚ πάλεψε στην Ιταλία, όμως γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Κόμο του Τάσου Δουβίκα, στην αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Παρά το γεγονός ότι η Ένωση είχε τις στιγμές της και κοίταξε στα μάτια μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης, δεν κατάφερε να αποφύγει την τέταρτη συνεχόμενη ήττα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αυτό το αποτέλεσμα πόνεσε την ομάδα, καθώς μετά το πέρας της πέμπτης «στροφής», έχει συγκεντρώσει μόλις 3 βαθμούς, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 31η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η κατάσταση έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη όσον αφορά την είσοδο στην 24άδα και την ευρωπαϊκή συνέχεια.

Οι μειωμένες πιθανότητες πρόκρισης

Σύμφωνα με τις αναλύσεις του Football Meets Data, οι πιθανότητες της Ένωσης για είσοδο στην 24άδα μειώθηκαν αισθητά. Από το 7.8% που ήταν πριν την 5η αγωνιστική, έπεσαν στο ισχνό 5.9% μετά το τέλος της «στροφής» αυτής.

Ο υπερυπολογιστής, που πραγματοποιεί τις αναλύσεις, δεν δίνει καμία πιθανότητα στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να τερματίσει στις πρώτες οκτώ θέσεις, οι οποίες οδηγούν απευθείας στους «16» του θεσμού. Οι ελπίδες για την 24άδα είναι πλέον οριακές.

Το απαιτούμενο σενάριο για την πρόκριση

Βάσει των αναλύσεων του υπερυπολογιστή και των δεδομένων από προηγούμενες σεζόν, θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 πόντοι για να βρεθεί κάποια ομάδα μεταξύ των θέσεων 9-24. Αυτό σημαίνει πως ο Δικέφαλος ψάχνει – στο χειρότερο σενάριο – δύο νίκες και μία ισοπαλία στα εναπομείναντα παιχνίδια του.

Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι πλέον το βασικό ζητούμενο για την ΑΕΚ, προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για την ευρωπαϊκή της πορεία στη διοργάνωση.

Το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί

Το πρόγραμμα που έχει μπροστά της η ΑΕΚ είναι άκρως απαιτητικό και χαρακτηρίζεται ως «πρόγραμμα βουνό». Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν να αντιμετωπίσουν κατά σειρά τρεις ισχυρούς αντιπάλους.

Συγκεκριμένα, υποδέχονται τη Γαλατάσαραϊ στις 8 Δεκεμβρίου, εν συνεχεία τη Ρόμα στις 19 Ιανουαρίου 2027, και πριν ταξιδέψουν στη Γερμανία για την αναμέτρηση με την Ντόρτμουντ στις 27 Ιανουαρίου 2027, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase.

Προβλέψεις για τις κορυφαίες ομάδες

Οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή για την 5η αγωνιστική του Champions League έδειξαν επίσης τις πιθανότητες άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Συγκεκριμένα, οι Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ και Άρσεναλ έχουν όλες πάνω από 75% πιθανότητες να τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης.

Για τις υπόλοιπες τρεις θέσεις της κορυφαίας οκτάδας, επικρατεί «χάος», με τις Κόμο, Μπέτις, Ντόρτμουντ, Μπάγερν, Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ να βρίσκονται όλες μεταξύ 35% και 50% πιθανότητες να τις κατακτήσουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko