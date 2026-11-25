Ήττα για τον ΑΟ Θήρας στη Μενόρκα, θα παλέψει για την πρόκριση στη Σαντορίνη

Ο ΑΟ Θήρας γνώρισε την ήττα εκτός έδρας από την Αβάρκα ντε Μενόρκα με 3-1 σετ, στον πρώτο αγώνα της φάσης των «32» του CEV Challenge Cup Γυναικών. Η ελληνική ομάδα, που είχε για πρώτη φορά στον πάγκο τον Σωτήρη Γκότση, θα χρειαστεί πλέον να παλέψει σκληρά στη ρεβάνς της Σαντορίνης για να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εκτός έδρας ήττα στην Ισπανία

Ο ΑΟ Θήρας αντιμετώπισε την Αβάρκα ντε Μενόρκα στην έδρα της, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τη φάση των «32» του CEV Challenge Cup Γυναικών. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με ήττα για την ελληνική ομάδα με σκορ 3-1 σετ.

Τα σετ του αγώνα διαμορφώθηκαν ως εξής: 27-25 υπέρ της Μενόρκα, 20-25 υπέρ του ΑΟ Θήρας, 25-23 υπέρ της Μενόρκα και τέλος 25-19, ξανά υπέρ της ισπανικής ομάδας. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει προβάδισμα πρόκρισης στην Αβάρκα ντε Μενόρκα ενόψει της αναμέτρησης της ρεβάνς.

Οι προϋποθέσεις για την πρόκριση

Για να μπορέσει ο ΑΟ Θήρας να διεκδικήσει την πρόκριση στους «16» του CEV Challenge Cup, χρειάζεται να επικρατήσει στη ρεβάνς με σκορ 3-0 ή 3-1 σετ. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόκριση θα κριθεί στο χρυσό σετ, το οποίο θα ακολουθήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κανονικού αγώνα.

Σε περίπτωση που η ελληνική ομάδα κερδίσει με 3-2 σετ, ή αν ηττηθεί εκ νέου, τότε η πρόκριση θα καταλήξει στην Αβάρκα ντε Μενόρκα. Η νίκη με καθαρό σκορ είναι απαραίτητη για να διατηρηθούν οι ελπίδες του ΑΟ Θήρας ζωντανές.

Η ρεβάνς στη Σαντορίνη

Ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα στον ΑΟ Θήρας και την Αβάρκα ντε Μενόρκα έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 2 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:00. Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο κλειστό του ΔΑΠΠΟΣ, το οποίο βρίσκεται στον Καρτεράδο της Σαντορίνης.

Ο Σωτήρης Γκότσης βρέθηκε για πρώτη φορά στον πάγκο της ομάδας της Σαντορίνης σε αυτό τον αγώνα, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του. Η παρουσία του στην τεχνική ηγεσία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον σύλλογο, ο οποίος καλείται τώρα να ανατρέψει το εις βάρος του αποτέλεσμα στην έδρα του.

Η εξέλιξη των σετ στην Ισπανία

Στο πρώτο σετ, ο ΑΟ Θήρας κατάφερε να καλύψει μια σημαντική διαφορά, φτάνοντας από το 13-8 στο 18-21. Ωστόσο, η Μενόρκα ισοφάρισε σε 22-22 και, μετά το 25-25, κατάφερε να πάρει δύο διαδοχικούς πόντους, με τη Χιμένα Φερνάντες να διαμορφώνει το τελικό 27-25 υπέρ των Ισπανίδων.

Η ομάδα της Σαντορίνης αντέδρασε δυναμικά στο δεύτερο σετ, όπου κατάφερε να ξεφύγει με 14-22. Διατήρησε το προβάδισμά της και ισοφάρισε το σκορ των σετ σε 1-1, κερδίζοντας με 20-25, χάρη στον τελευταίο πόντο που πήρε η Αναστασία Σιρινίνα με μπλοκ.

Το τρίτο σετ βρήκε τον ΑΟ Θήρας να βρίσκεται πίσω με 9-5 στα αρχικά στάδια, αλλά κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να περάσει μπροστά με 18-20. Παρόλα αυτά, η Μενόρκα ανέκτησε το προβάδισμα και, μετά την ισοφάριση της Τέιλορ Φρικάνο σε 23-23, πήρε τους δύο τελευταίους πόντους, κλείνοντας το σετ με 25-23.

Στο τέταρτο και τελευταίο σετ, οι Ισπανίδες μετέτρεψαν το 10-10 σε 15-10, δημιουργώντας μια σημαντική διαφορά. Διατήρησαν το προβάδισμα αυτό μέχρι το τέλος, φτάνοντας στο 25-19. Η Χιμένα Φερνάντες ήταν αυτή που έκλεισε τον αγώνα με μια επιτυχημένη επίθεση, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 σετ υπέρ της Αβάρκα ντε Μενόρκα.

Με πληροφορίες από: Athletiko