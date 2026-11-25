Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία ακόμα σπουδαία εμφάνιση στη φετινή Euroleague, επικρατώντας εντός έδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ με το ευρύ 104-79. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την εικόνα των Πειραιωτών.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι απόλαυση να βλέπει την ομάδα να αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο, υπογραμμίζοντας το τρομερό αμυντικό πνεύμα και την ομαδική δουλειά σε άμυνα και επίθεση. Η νίκη αυτή ήρθε στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, ενισχύοντας τη θέση του Ολυμπιακού.

Η επικράτηση επί της Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρόλο που για τα πρώτα τρία δεκάλεπτα το παιχνίδι φάνηκε να είναι πιο ισορροπημένο, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να ξεσπάσει με συνοπτικές διαδικασίες στο τέταρτο δεκάλεπτο. Αυτό το ξέσπασμα εξασφάλισε ακόμα μια σημαντική νίκη για τους Πειραιώτες στη φετινή Euroleague.

Η επικράτηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ασύλληπτη επιθετικά εμφάνιση του Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 27 πόντους. Στο πλευρό του, ο Εβάν Φουρνιέ λειτούργησε ως «μαέστρος», μοιράζοντας την μπάλα με έναν τρομερό τρόπο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Η ικανοποίηση του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε μετά το παιχνίδι ότι νιώθει υπέροχα για τη νίκη. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» επανέλαβε τη φράση πως είναι απόλαυση να βλέπει τον Ολυμπιακό να παίζει έτσι, αναδεικνύοντας την ποιότητα και την προσπάθεια των παικτών του.

Ειδικά στο φινάλε της αναμέτρησης, ο Έλληνας τεχνικός είδε τους παίκτες του να επιστρέφουν στις αρχές του μπάσκετ της ομάδας του. Έπαιξαν «σκυλιασμένο» μπάσκετ και έκαναν τα πάντα για να εξασφαλίσουν το θετικό αποτέλεσμα, κάτι που, όπως δήλωσε, φέρνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση σε έναν προπονητή.

Ομαδικό πνεύμα και στατιστικά στοιχεία

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε ιδιαίτερα στο ομαδικό πνεύμα που επέδειξε η ομάδα, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. «Πρέπει να πω ότι είχαμε 23 ασίστ και οδηγήσαμε σε 21 λάθη τον αντίπαλο. Κάναμε τα πάντα, ήταν ομαδική δουλειά απέναντι σε μία τόσο ταλαντούχα ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπογράμμισε πως όλοι οι παίκτες που αγωνίστηκαν συνεισφέρανε στη νίκη. «Όλοι οι παίκτες έπαιξαν καταπληκτικά», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τη συνολική προσπάθεια και την αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας.

Οι ξεχωριστές επιδόσεις και ο χαρακτήρας της ομάδας

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες επιδόσεις, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι ο Εβάν Φουρνιέ είχε 11 ασίστ, ενώ ο Χολ πήρε 9 ριμπάουντ. Αυτές οι επιδόσεις, μαζί με την εξαιρετική παρουσία πολλών άλλων παικτών, συνέβαλαν στην κυριαρχία του Ολυμπιακού.

Ο προπονητής εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός έχει τη χημεία, ομαδικό πνεύμα, τα αποδυτήρια και το πόσο σημαντικό είναι που στηρίζει ο ένας τον άλλον». Παρά τα όποια θέματα αντιμετωπίζει η ομάδα, η παραμονή της στην πρώτη θέση της Euroleague αποτελεί «απόδειξη του χαρακτήρα της ομάδας» και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko