Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια εμφατική νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ με σκορ 104-79, στην αναμέτρηση που διεξήχθη στην SUNEL Arena για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Αυτή η επικράτηση σηματοδοτεί την τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι πλέον βρίσκονται μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας της διοργάνωσης.

Μόνος στην κορυφή της Euroleague

Μετά το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός κατέχει πλέον το ρεκόρ 11-3, γεγονός που τον τοποθετεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Euroleague. Η ομάδα του Πειραιά συνεχίζει την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας την τέταρτη διαδοχική της νίκη στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα.

Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ Τελ Αβίβ, υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Ιτούδη, υπέστη την έβδομη ήττα της στη φετινή Euroleague, με το ρεκόρ της να διαμορφώνεται σε 7-7. Η ομάδα του Ιτούδη έχει απολογισμό 4-2 εντός έδρας και 3-5 εκτός, με τη νέα ήττα να την απομακρύνει περαιτέρω από τη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου.

Οι πρωταγωνιστές της επικράτησης

Παρά τις σημαντικές απουσίες που αντιμετώπιζε ο Ολυμπιακός, με τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γιαν Μοντέρο και Τάιλερ Ντόρσεϊ να απουσιάζουν, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρήκε τις απαραίτητες λύσεις. Ο Κόρι Τζόσεφ ξεχώρισε, πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνισή του από την άφιξή του στην Ελλάδα, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ είχε επίσης καθοριστική συμβολή, ιδιαίτερα στο τρίτο δεκάλεπτο.

Ο Κόρι Τζόσεφ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 27 πόντους, ένα ριμπάουντ, τρεις ασίστ, δύο κλεψίματα και δύο λάθη, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα. Ο Εβάν Φουρνιέ κατέγραψε αντίστοιχο ρεκόρ στη δημιουργία, με τους δύο παίκτες να αποθεώνονται στο φινάλε. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος κινήθηκε εκ νέου σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, προσφέροντας 21 πόντους, τρεις ασίστ και δύο κλεψίματα.

Η στρατηγική και η αμυντική λειτουργία

Ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του από την αρχή του αγώνα, δείχνοντας αποφασιστικότητα και συγκέντρωση. Η στρατηγική του Γιώργου Μπαρτζώκα αποδείχθηκε αποτελεσματική, καθώς η ομάδα κατάφερε να καλύψει τις απουσίες και να διατηρήσει τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αμυντική λειτουργία των Πειραιωτών, η οποία ήταν εξαιρετική, ειδικά στην τελευταία περίοδο. Αυτή η αμυντική αποτελεσματικότητα επέτρεψε στον Ολυμπιακό να εκτοξεύσει τη διαφορά, μετατρέποντας το 72-66 του τρίτου δεκαλέπτου στο τελικό 104-79.

Η εξέλιξη του αγώνα και η κυριαρχία στην άμυνα

Η αναμέτρηση κύλησε με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το προβάδισμα, αλλά η πραγματική του κυριαρχία φάνηκε στην τέταρτη περίοδο. Εκεί, οι «ερυθρόλευκοι» ενέτειναν την άμυνά τους, περιορίζοντας σημαντικά την επιθετική δράση της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ενδεικτικό της αμυντικής υπεροχής των Πειραιωτών είναι το γεγονός ότι δέχθηκαν το πρώτο τους καλάθι στην τέταρτη περίοδο έπειτα από 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα αγώνα. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την αφοσίωση και την αποτελεσματικότητα της ομάδας στην άμυνα, στοιχεία που συνέβαλαν καθοριστικά στην τελική επικράτηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki