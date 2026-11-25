Περιπετειώδης αποδείχθηκε η πτήση της αποστολής της Μπεσίκτας προς τη Γεωργία, καθώς το αεροσκάφος που τη μετέφερε χτυπήθηκε από κεραυνό. Το περιστατικό ανάγκασε το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στην Τουρκία. Η τουρκική ομάδα ταξίδευε ενόψει της αναμέτρησης με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η πορεία προς τη Γεωργία και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Η αποστολή της Μπεσίκτας είχε προορισμό τη Γεωργία, συγκεκριμένα την πόλη του Μπατούμι, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί η αναμέτρηση με τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Ο αγώνας αυτός, που ανήκει στην 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, είχε οριστεί να λάβει χώρα σε ουδέτερο έδαφος για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, η διαδρομή προς τον προορισμό της τουρκικής ομάδας σημαδεύτηκε από σοβαρά προβλήματα, τα οποία προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Οι καιρικές συνθήκες στο Μπατούμι ήταν τέτοιες που επηρέασαν άμεσα την πορεία του αεροσκάφους. Αυτές οι συνθήκες οδήγησαν σε μια σειρά γεγονότων που άλλαξαν τα αρχικά σχέδια μετακίνησης της αποστολής, θέτοντας σε δοκιμασία την υπομονή και την ψυχραιμία των επιβαινόντων.

Το χτύπημα του κεραυνού και η αναγκαστική προσγείωση

Κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το Μπατούμι, το αεροσκάφος που μετέφερε την αποστολή της Μπεσίκτας χτυπήθηκε από κεραυνό. Το απρόσμενο αυτό συμβάν, όπως ανακοινώθηκε από την ίδια την τουρκική ομάδα, οδήγησε στην άμεση ανάγκη για αναγκαστική προσγείωση.

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Ρίζε-Αρτβίν, το οποίο βρίσκεται στην Τουρκία. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή του Μπατούμι, οι οποίες κατέστησαν αδύνατη την αρχική πορεία του αεροπλάνου.

Ανησυχία στην αποστολή και ελιγμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τουρκικά Μέσα, το αεροπλάνο πραγματοποίησε αρκετούς ελιγμούς στον αέρα προτού καταφέρει να προσγειωθεί με ασφάλεια. Αυτοί οι ελιγμοί, σε συνδυασμό με το χτύπημα του κεραυνού, προκάλεσαν έντονη ανησυχία σε όλους τους επιβαίνοντες.

Οι ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής της Μπεσίκτας βίωσαν στιγμές αγωνίας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Η απρόβλεπτη αυτή εξέλιξη δημιούργησε ένα κλίμα έντασης, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της αναγκαστικής προσγείωσης.

Οδική μετακίνηση προς το Μπατούμι

Μετά την αναγκαστική προσγείωση στο Ρίζε-Αρτβίν, η αποστολή της Μπεσίκτας αναγκάστηκε να αλλάξει τον τρόπο μετακίνησής της. Η τουρκική ομάδα συνέχισε το ταξίδι της προς το Μπατούμι οδικώς, προκειμένου να φτάσει στον προορισμό της για τον προγραμματισμένο αγώνα.

Τα μέλη της αποστολής επιβιβάστηκαν σε πούλμαν και κάλυψαν την υπόλοιπη απόσταση μέχρι την πόλη της Γεωργίας. Η διαδρομή αυτή διήρκεσε περίπου δύο ώρες, προσθέτοντας επιπλέον χρόνο και ταλαιπωρία στο ήδη περιπετειώδες ταξίδι τους.

Αντιδράσεις και κριτική στην UEFA

Η περιπέτεια που βίωσε η αποστολή της Μπεσίκτας δεν πέρασε απαρατήρητη στα Μέσα της γειτονικής χώρας. Το γεγονός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχολιασμό, αναδεικνύοντας την ταλαιπωρία της ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτών των αντιδράσεων, τα τουρκικά Μέσα άσκησαν κριτική στην UEFA. Η κριτική αφορούσε την απόφαση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας να ορίσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση σε ουδέτερο έδαφος στη Γεωργία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικράτησαν.

Με πληροφορίες από: Athletiko