Η Μπεσίκτας αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πλήγμα στο αγωνιστικό της τμήμα, καθώς ο Γουένιεν Γκέιμπριελ υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Ο πρώην ψηλός του Παναθηναϊκού αποχώρησε τραυματίας από αναμέτρηση της τουρκικής ομάδας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ρήξη αχιλλείου, ενώ άλλες αναφέρουν ρήξη πρόσθιου χιαστού. Η ατυχία αυτή αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο τραυματισμός και οι πρώτες αναφορές

Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ, ο Σουδανός ψηλός της Μπεσίκτας, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αγώνα της ομάδας του, αναγκάζοντας τον να αποχωρήσει από το παρκέ. Σύμφωνα με αρχικές αναφορές, ο παίκτης υπέστη ρήξη αχιλλείου, ένα γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από ανάρτηση του ίδιου του Γκέιμπριελ στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεσα ανησυχία στις τάξεις της τουρκικής ομάδας και στους φιλάθλους.

Η σοβαρότητα της κατάστασης έγινε αμέσως αντιληπτή, καθώς ένας τέτοιος τραυματισμός συνήθως συνεπάγεται μακρά περίοδο αποκατάστασης. Ο ατζέντης του παίκτη έστειλε επίσης τα περαστικά του στον Γκέιμπριελ μέσω ανάρτησης στο Instagram, υπογραμμίζοντας την ατυχία που βρήκε τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

Διαφορετικές εκτιμήσεις για το είδος της ζημιάς

Ενώ η μία πλευρά των πληροφοριών κάνει λόγο για ρήξη αχιλλείου, άλλες αναφορές παρουσιάζουν ένα διαφορετικό είδος τραυματισμού. Συγκεκριμένα, οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γουέινιεν Γκέιμπρελ φέρεται να επιβεβαίωσαν ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού. Αυτή η διάσταση στις πληροφορίες δημιουργεί μια ασάφεια σχετικά με την ακριβή φύση της ζημιάς που υπέστη ο αθλητής.

Η ρήξη πρόσθιου χιαστού, όπως και η ρήξη αχιλλείου, αποτελεί έναν ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό που απαιτεί εκτεταμένη αποθεραπεία και αποκατάσταση. Και στις δύο περιπτώσεις, η απουσία του παίκτη από τους αγωνιστικούς χώρους αναμένεται να είναι μακροχρόνια, επηρεάζοντας σημαντικά τα πλάνα της Μπεσίκτας για τη συνέχεια της σεζόν.

Οι συνθήκες του τραυματισμού

Οι πληροφορίες σχετικά με την αναμέτρηση κατά την οποία τραυματίστηκε ο Γουένιεν Γκέιμπριελ παρουσιάζουν επίσης αποκλίσεις. Μία πηγή αναφέρει ότι ο τραυματισμός συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μπεσίκτας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο παίκτης αποχώρησε τραυματίας, προκαλώντας άμεσα ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Αντιθέτως, άλλες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι ο Γκέιμπρελ αποκόμισε τον τραυματισμό του στο ματς της τουρκικής ομάδας με την Παρτίζαν. Αυτή η διαφορά στην αναφορά του αντιπάλου προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο ασάφειας γύρω από τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατυχές περιστατικό για τον Σουδανό ψηλό.

Το μήνυμα του Γκέιμπριελ και η πορεία αποθεραπείας

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, ο Γουένιεν Γκέιμπριελ έδειξε αποφασιστικότητα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο παίκτης θέλησε να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Συγκεκριμένα, υποσχέθηκε στον κόσμο και στους ακολούθους του πως θα επιστρέψει στη δράση δριμύτερος, δείχνοντας την ψυχική του δύναμη.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Γκέιμπρελ έγραψε χαρακτηριστικά: «Τα κακά νέα… έπαθα ρήξη πρόσθιου χιαστού. Τα καλά νέα… Θα επιστρέψω πιο δυνατός.» Αυτό το μήνυμα επιβεβαιώνει την πρόθεση του παίκτη να αντιμετωπίσει τη μακρά περίοδο αποθεραπείας και αποκατάστασης με θάρρος. Η επιστροφή του στη δράση θα εξαρτηθεί από την πορεία της ανάρρωσής του και την επιμέλεια που θα δείξει στην αποκατάσταση.

Σημαντική απώλεια για το αγωνιστικό πλάνο της Μπεσίκτας

Ανεξάρτητα από το ακριβές είδος του τραυματισμού, είτε πρόκειται για ρήξη αχιλλείου είτε για ρήξη πρόσθιου χιαστού, η απώλεια του Γουένιεν Γκέιμπριελ αποτελεί ένα τεράστιο πλήγμα για την Μπεσίκτας. Η μία εκδοχή αναφέρει ότι ο παίκτης θα χάσει ολόκληρη τη σεζόν, κάτι που θα επηρεάσει καθοριστικά την ομάδα.

Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται πλέον να διαχειριστούν την απουσία ενός ακόμη κομβικού παίκτη από το αγωνιστικό τους πλάνο, ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Η απουσία του Σουδανού ψηλού δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στη σύνθεση της ομάδας, απαιτώντας από το τεχνικό επιτελείο να αναπροσαρμόσει τις στρατηγικές του για να καλύψει το κενό που προκύπτει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko