Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ο Σαντίνο Αντίνο, ο 21χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με πατερίτσες, σηματοδοτώντας την έναρξη της περιόδου αποκατάστασής του. Ο Αντίνο, ο οποίος τίθεται εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους πιο δυνατός από ποτέ, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε όλους όσους τον στηρίζουν.

Ο σοβαρός τραυματισμός και η διάγνωση

Ο τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο συνέβη την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League. Μόλις στο 6ο λεπτό του αγώνα, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, στην προσπάθειά του να προλάβει την μπάλα πριν την απομακρύνει ο Κωνσταντίνος Σιέλης του ΟΦΗ.

Ο Αντίνο σφάδαζε από τους πόνους στο αριστερό γόνατο και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από το γήπεδο, με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να παίρνει τη θέση του. Η διάγνωση των γιατρών ήταν ρήξη χιαστού, ένας σοβαρός τραυματισμός που τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Παρόλο που ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΟΦΗ με σκορ 2-0, ο τραυματισμός του νεαρού μεσοεπιθετικού επισκίασε τη νίκη. Μάλιστα, ο προπονητής των «πρασίνων», Τζέικομπ Νίστρουπ, είχε εκφράσει μετά τη λήξη της αναμέτρησης τον φόβο ότι ο ποδοσφαιριστής του θα έχανε το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε.

Η πρώτη ανάρτηση με πατερίτσες

Λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό του, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ο Σαντίνο Αντίνο επέλεξε να μοιραστεί τα συναισθήματά του με το κοινό μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Στην ανάρτησή του, ο 21χρονος ποδοσφαιριστής δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να περπατάει με πατερίτσες, στέλνοντας ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και αισιοδοξίας.

Στο μήνυμά του, ο Αντίνο δεν έκρυψε τη δυσκολία των στιγμών που βιώνει, αλλά ταυτόχρονα δήλωσε έτοιμος να αντιμετωπίσει τη νέα πρόκληση. «Περνάω μια δύσκολη στιγμή αυτή τη στιγμή, αλλά ξεκινάω ένα νέο κεφάλαιο με στόχο να επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να δουλέψει σκληρά για την πλήρη αποκατάστασή του.

Οι ευχαριστίες και η αφοσίωση στην αποκατάσταση

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή του τραυματισμού του. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους επικοινώνησαν μαζί μου, καθώς και όσους βρίσκονται στο πλευρό μου», σημείωσε στην ανάρτησή του, αναγνωρίζοντας τη σημασία της υποστήριξης που λαμβάνει.

Ειδική αναφορά έκανε και στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που του παρέχεται. «Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους στην ομάδα για τη στήριξη, την αγάπη και τη διάθεσή τους να βοηθήσουν από την πρώτη κιόλας μέρα», έγραψε ο Σαντίνο Αντίνο, τονίζοντας την άμεση και συνεχή βοήθεια από τον σύλλογο.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο 21χρονος ποδοσφαιριστής έδωσε έμφαση στην επικείμενη περίοδο αποκατάστασης, δηλώνοντας πλήρως αφοσιωμένος σε αυτήν. «Τώρα είναι η ώρα να επικεντρωθώ στην αποκατάστασή μου, με τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια αφοσίωση και το ίδιο πάθος όπως πάντα», επισήμανε. Η ανάρτησή του ολοκληρώθηκε με ένα μήνυμα ελπίδας και προσμονής για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους: «Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου! Θα τα πούμε ξανά σύντομα».

Με πληροφορίες από: Athletiko, Ieidiseis