Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA) συγκέντρωσε ενδιαφερόμενα μέρη από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, προκειμένου να εξετάσει τον αντίκτυπο που είχαν οι αλλαγές στο πλαίσιο του κολεγιακού μπάσκετ των ΗΠΑ στο ευρύτερο μπασκετικό τοπίο. Η άκρως βαρυσήμαντη αυτή ημερίδα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο «Patrick Baumann House of Basketball» στη Γενεύη, εστιάζοντας στις αλλαγές στο κολεγιακό μπάσκετ και όχι μόνο.

Την εκδήλωση φιλοξένησαν ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, και ο Αντιπρόεδρος της FIBA, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, οι οποίοι στην τοποθέτησή τους αναφέρθηκαν στην τρέχουσα κατάσταση και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Αυτή η πρόοδος οφείλεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών της FIBA, από τότε που το NCAA εφάρμοσε, πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, τους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα NIL (Name, Image and Likeness).

Συγκέντρωση φορέων στη Γενεύη

Στο πρώτο σχετικό φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι εθνικών ομοσπονδιών, διοικήσεις πρωταθλημάτων και συλλόγων, καθώς και η ηγεσία του NCAA. Η παρουσία αυτή υπογραμμίζει τη σημασία του θέματος, καθώς συγκεντρώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να συζητήσουν τις εξελίξεις.

Επιπλέον, ατζέντηδες παικτών και πολλοί ειδικοί του χώρου έδωσαν το «παρών», συνεισφέροντας με τις γνώσεις τους στον διάλογο. Η ευρεία αυτή συμμετοχή από διαφορετικούς τομείς του μπάσκετ, τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Αμερική, στόχευε στην ολιστική προσέγγιση του ζητήματος.

Οι θέσεις του Ανδρέα Ζαγκλή

Ο κ. Ζαγκλής, κατά την ομιλία του, σχολίασε ότι η μετακίνηση των παικτών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αθλητισμού. Υπογράμμισε ότι ο ρόλος της FIBA δεν είναι να την εμποδίσει, αλλά να διασφαλίσει ότι η διαδικασία αυτή εξελίσσεται ομαλά και συμβάλλει σε έναν υγιή κύκλο ανάπτυξης των αθλητών, προς όφελος του μπάσκετ. Για αυτόν τον λόγο, όπως τόνισε, το συγκεκριμένο φόρουμ είναι τόσο σημαντικό, καθώς συγκεντρώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να εξετάσουν πώς μπορεί να βελτιωθεί η τρέχουσα κατάσταση.

Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA πρόσθεσε πως, μετά από αυτή τη συνάντηση, η προσέγγιση της FIBA θα επικεντρωθεί σε τρεις άξονες. Αυτοί περιλαμβάνουν την περαιτέρω ανταλλαγή δεδομένων και τη συνεργασία με το NCAA και τα μέλη του, την προστασία των επενδύσεων των συλλόγων και των διοργανώσεων των εθνικών ομάδων, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών για τους νεαρούς παίκτες εντός του οικοσυστήματος της FIBA, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα ποιοτικών επιλογών.

Η ομιλία του Χόρχε Γκαρμπαχόσα

Ο κ. Γκαρμπαχόσα υπογράμμισε τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε σημαντική η διοργάνωση αυτού του φόρουμ. Εξήγησε ότι οι εθνικές ομοσπονδίες, καθώς και τα πρωταθλήματα και οι σύλλογοι-μέλη τους, είναι υπεύθυνα για τις δομές, τις διοργανώσεις και τη διαδικασία ανάπτυξης των αθλητών στις χώρες τους. Αυτό, όπως σημείωσε, διαφέρει σημαντικά από το αμερικανικό μοντέλο, το οποίο αναδεικνύει παίκτες μέσω της διαδρομής από το λύκειο στο NCAA.

Ο Αντιπρόεδρος της FIBA τόνισε επίσης ότι η εξέλιξη του NCAA έχει ασκήσει σημαντική επίδραση στον υπόλοιπο κόσμο του μπάσκετ. Για αυτόν τον λόγο, η συνάντηση αυτή είναι κρίσιμη: για να κατανοηθεί καλύτερα αυτή η εξέλιξη και η κατεύθυνσή της, καθώς και για να ακουστούν οι εμπλεκόμενοι φορείς σχετικά με τον αντίκτυπό της στους παίκτες, τους συλλόγους, τις εθνικές ομοσπονδίες και τα πρωταθλήματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προτού ληφθούν αποφάσεις για τη ρύθμισή της.

Ο αντίκτυπος των αλλαγών και οι μελλοντικές ενέργειες

Η ημερίδα της FIBA στη Γενεύη ανέδειξε την ανάγκη για διεξοδική εξέταση του αντίκτυπου των αλλαγών που επέφεραν οι κανόνες NIL στο κολεγιακό μπάσκετ των ΗΠΑ, οι οποίοι εφαρμόστηκαν πριν από περίπου πέντε χρόνια. Οι αλλαγές αυτές έχουν δημιουργήσει ένα νέο τοπίο που επηρεάζει τους παίκτες και τις οργανώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η προσπάθεια της FIBA να φέρει σε επαφή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής. Στόχος είναι η βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης και η διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των αθλητών, προσφέροντας ποιοτικές επιλογές και προστατεύοντας τις επενδύσεις των συλλόγων και των εθνικών ομάδων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta