Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος αυτή τη στιγμή υπηρετεί ως τεχνικός σύμβουλος στον Παναθηναϊκό, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Ισπανία. Η πιθανή αυτή εξέλιξη θα τον οδηγήσει στην αποχώρηση από τα καθήκοντά του στους «πράσινους», καθώς φέρεται να διαπραγματεύεται για την ανάληψη νέου ρόλου σε ισπανική ομάδα.

Επαφές με ισπανική ομάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από Ισπανούς δημοσιογράφους, ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα συζητάει με την Μάλαγα, μια ομάδα που αγωνίζεται στη La Liga. Οι διαπραγματεύσεις αφορούν την ανάληψη του ρόλου του αθλητικού διευθυντή στην ισπανική ομάδα, κάτι που θα σηματοδοτούσε την επιστροφή του στην ισπανική ποδοσφαιρική σκηνή.

Εάν η υπόθεση αυτή προχωρήσει και οι συζητήσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς, ο 45χρονος Ισπανός τεχνοκράτης θα πρέπει να εγκαταλείψει τον τρέχοντα ρόλο του στον Παναθηναϊκό. Η προοπτική της Μάλαγα φαίνεται να είναι μια σοβαρή επιλογή για την επόμενη επαγγελματική του κίνηση, φέρνοντάς τον ξανά σε ενεργό ρόλο στη χώρα του.

Οι πληροφορίες από την Ισπανία

Την είδηση για τις συζητήσεις του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα με την Μάλαγα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του Athletic, Γκιγιέρμο Ράι. Ο Ισπανός δημοσιογράφος τόνισε ότι ο τεχνικός σύμβουλος του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να συνεχίσει την καριέρα του στην ισπανική ομάδα.

Η πληροφορία αυτή ενισχύεται και από σχετική ανάρτηση, η οποία αναφέρει ότι ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Μάλαγα προκειμένου να γίνει ο νέος αθλητικός διευθυντής της. Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες, καθώς η πιθανή αποχώρηση του Κορόνα από το «τριφύλλι» θα δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Η πορεία του στον Παναθηναϊκό

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Νοέμβριο του 2025. Αρχικά, ανέλαβε καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ομάδας, φέρνοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία του στο ελληνικό κλαμπ. Η παρουσία του στους «πράσινους» χαρακτηρίστηκε από την ενεργό συμμετοχή του στα αθλητικά δρώμενα του συλλόγου.

Περίπου επτά μήνες αργότερα, στα μέσα του Ιουνίου, ο ρόλος του Κορόνα στον Παναθηναϊκό άλλαξε. Από τεχνικός διευθυντής, μετακινήθηκε στη θέση του τεχνικού συμβούλου του κλαμπ. Αυτή η αλλαγή πόστου σηματοδότησε μια νέα φάση στη συνεργασία του με την αθηναϊκή ομάδα, πριν από τις τωρινές εξελίξεις που τον φέρνουν κοντά στην επιστροφή στην Ισπανία.

Πιθανή αποχώρηση και άλλες υποχρεώσεις

Εάν οι διαπραγματεύσεις του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα με την Μάλαγα ευοδωθούν, η αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό θα είναι δεδομένη. Η ανάληψη του ρόλου του αθλητικού διευθυντή σε μια ομάδα της La Liga απαιτεί πλήρη αφοσίωση και παρουσία στην Ισπανία, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση των καθηκόντων του στην Ελλάδα.

Πέρα από τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου στο «τριφύλλι», ο Κορόνα διατηρεί και μια άλλη επαγγελματική υποχρέωση στην πατρίδα του. Συγκεκριμένα, είναι σχολιαστής στην ισπανική τηλεόραση. Εάν η συμφωνία με την Μάλαγα προχωρήσει, θα πρέπει να εγκαταλείψει και αυτή τη δραστηριότητα, προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στα νέα του καθήκοντα ως αθλητικός διευθυντής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta