Η Παρί αναδεικνύεται ως η πιο «καυτή» ομάδα της EuroLeague, καθώς οι Γάλλοι μετρούν επτά συνεχόμενες νίκες, επιδεικνύοντας ένα κυριαρχικό μπάσκετ. Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας παρέσυρε πρόσφατα την Μπεσίκτας με σκορ 88-76, καταγράφοντας την έβδομη διαδοχική της επικράτηση στη διοργάνωση. Με αυτή την πορεία, η Παρί έχει βελτιώσει το ρεκόρ της στο 8-6, παίζοντας ένα πανέμορφο μπάσκετ που συχνά προσεγγίζει ή ξεπερνά τους 100 πόντους σε κάθε αναμέτρηση.

Η εντυπωσιακή πορεία και η ανατροπή του ρεκόρ

Η Παρί έχει καταφέρει να μεταμορφώσει την αγωνιστική της εικόνα, φτάνοντας τις επτά συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague. Αυτό το σερί την καθιστά την πιο «καυτή» ομάδα της διοργάνωσης αυτή τη στιγμή. Η πρόσφατη νίκη επί της Μπεσίκτας με 88-76 αποτέλεσε ένα ακόμη δείγμα της δυναμικής της, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχική της παρουσία στο παρκέ.

Μέσα από αυτές τις επιτυχίες, η ομάδα της «Πόλης του Φωτός» έχει καταφέρει να βελτιώσει σημαντικά το ρεκόρ της, φτάνοντας πλέον στο 8-6. Το μπάσκετ που παρουσιάζει είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, με τους παίκτες να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν τους 100 πόντους σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, γεγονός που υποδηλώνει την επιθετική της αποτελεσματικότητα.

Το δύσκολο ξεκίνημα της σεζόν

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με δυσοίωνους οιωνούς για την Παρί, καθώς η ομάδα είχε να αντιμετωπίσει πολλές αλλαγές στο ρόστερ της. Ο Μαξίμ Λεφέβρ ανέλαβε τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας φέτος, σε μια περίοδο που η ομάδα προσπαθούσε να βρει τα πατήματά της.

Το ξεκίνημα στη EuroLeague ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, με την Παρί να καταγράφει μόλις μία νίκη σε επτά αγώνες, φτάνοντας το ρεκόρ της στο 1-6. Αυτή η αρχική εικόνα προκάλεσε γκρίνια και πολλοί θεώρησαν πως ο σύλλογος θα αποτελούσε έναν «σάκο του μποξ» στη διοργάνωση, χωρίς να παρουσιάζει κάτι ιδιαίτερα θελκτικό πέραν του Ναντίρ Ιφί. Ωστόσο, η ομάδα κατάφερε να γυρίσει τον διακόπτη, αλλάζοντας άρδην την πορεία της.

Ο Ναντίρ Ιφί, ο «ιθύνων νους» των Παριζιάνων

Ο 24χρονος Γάλλος γκαρντ, Ναντίρ Ιφί, αναδεικνύεται για ακόμη μια σεζόν ως ο απόλυτος ηγέτης των Παριζιάνων. Ηγετική του παρουσία έγινε ακόμη πιο καθοριστική μετά τη φυγή του Ρόμπινσον για την Μπαρτσελόνα. Ο Ιφί χαρακτηρίζεται ως «Clutch», «ιθύνων νους» και «μαέστρος» της ομάδας του, έχοντας την πάρει από το χέρι στο εντυπωσιακό σερί νικών που τρέχει.

Ο Μαξίμ Λεφέβρ έχει πλαισιώσει τον Ιφί με ένα ρόστερ που του ταιριάζει, κάτι που αντικατοπτρίζεται στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Ο Ναντίρ Ιφί πραγματοποιεί μια καταπληκτική σεζόν, μετρώντας κατά μέσο όρο σε 11 αγώνες 20.4 πόντους, 4.2 ασίστ, 2.5 ριμπάουντ και 1.1 κλέψιμο, ενώ το PIR του ανέρχεται στους 19.6 σε 25:21 λεπτά συμμετοχής.

Η συμβολή των Τζάρεντ Ρόντεν και Τάισον Ετιέν

Στο πλευρό του Ναντίρ Ιφί, ο Τζάρεντ Ρόντεν αποτελεί τον δεύτερο «πόλο έλξης» για το σύνολο του Λεφέβρ. Ο 27χρονος Αμερικανός διανύει τη δεύτερη χρονιά του στο Παρίσι και η συμβολή του είναι καταλυτική στο σερί των Γάλλων, καθώς βοηθά και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Ρόντεν, σε 12 αγώνες μέχρι στιγμής, μετρά κατά μέσο όρο 13.4 πόντους, 1.7 ασίστ, 3.2 ριμπάουντ και 0.8 κλεψίματα, με το PIR του να φτάνει τους 10.2 σε 21:05 λεπτά συμμετοχής. Η παρουσία του είναι καθοριστική για την ισορροπία και την αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Ο Τάισον Ετιέν μετακόμισε φέτος στο Παρίσι και η επιρροή του στο παιχνίδι της γαλλικής ομάδας είναι έκδηλη. Η ευστοχία του από κοντινή και μακρινή απόσταση έχει ως αποτέλεσμα να ανοίγει την άμυνα των αντιπάλων, γεγονός που είναι ευχής έργον για τους «δαιμόνιους» περιφερειακούς του Λεφέβρ.

Ο Ετιέν διαθέτει οργανωτικά skills, αν αποφασίσει να δει γήπεδο, και έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς στο εντυπωσιακό 7/7 των πρωτευουσιάνων. Σε 12 ματς ως τώρα, μετρά 13.2 πόντους, 2.2 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 0.5 κλεψίματα, με PIR 7.1 σε 19:41 λεπτά συμμετοχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta