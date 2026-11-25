Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε την αποστολή του για τη Δανία, ενόψει του αγώνα με τη Νόρτζελαντ την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 22:00, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Μεταξύ των επιλογών του προπονητή, ξεχωρίζει η παρουσία του 19χρονου Σωτήρη Τερζή, ο οποίος θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα.

Η συμπερίληψη του νεαρού εξτρέμ στην αποστολή έρχεται σε μια περίοδο που οι μεσοεπιθετικές λύσεις για τους «πράσινους» είναι περιορισμένες, δίνοντας του έτσι την ευκαιρία να βρεθεί κοντά στην πρώτη ομάδα.

Η κλήση λόγω απουσιών

Η απόφαση να συμπεριληφθεί ο Σωτήρης Τερζής στην αποστολή συνδέεται άμεσα με τις απουσίες που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός. Συγκεκριμένα, οι Στέφαν Ντε Φράι και Γιώργος Κυριακόπουλος δεν ακολούθησαν την ομάδα στη Δανία, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δεν είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με τους Δανούς.

Επιπρόσθετα, οι μεσοεπιθετικές απουσίες των Ουναΐ, Αντίνο και Παντελίδη, σε συνδυασμό με την παρουσία των Γείτονα, Λάβδα, Τσίγκα, Μπινιάρη και Νεμπή στο Μουντιάλ Κ17, άνοιξαν εκ νέου την «πόρτα» της πρώτης ομάδας στον Σωτήρη Τερζή, προσφέροντας του μια σημαντική ευκαιρία.

Η προηγούμενη εμπειρία στην πρώτη ομάδα

Ο 19χρονος εξτρέμ δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Την περσινή σεζόν, είχε συμπεριληφθεί και πάλι στην αποστολή και μάλιστα είχε πάρει χρόνο συμμετοχής από τον τότε προπονητή Ράφα Μπενίτεθ.

Η συμμετοχή του είχε γίνει στην αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τη Ρόμα, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, στα τέλη Ιανουαρίου του 2025. Σε εκείνο το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είχε παραταχθεί με πολλά αγωνιστικά προβλήματα, δίνοντας την ευκαιρία σε αρκετούς «μικρούς» να αγωνιστούν, μεταξύ των οποίων και ο Τερζής.

Η πορεία του στις ακαδημίες και τα πρώτα βήματα

Ο Σωτήρης Τερζής γεννήθηκε στο Μαρούσι στις 11 Αυγούστου του 2007 και αγωνίζεται ως επιθετικός. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2012 στον ΑΕΠΟΡ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στα Καλύβια και στον Πανιώνιο. Στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2023.

Τη φετινή σεζόν, ο νεαρός άσος έχει πραγματοποιήσει 9 εμφανίσεις με την Κ19 του Παναθηναϊκού, έχοντας μια αξιοσημείωτη παρουσία με 4 γκολ και 2 ασίστ σε συνολικά 715 λεπτά συμμετοχής. Αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια της ομάδας Νέων του «τριφυλλιού».

Τα χαρακτηριστικά και το επαγγελματικό συμβόλαιο

Ο Σωτήρης Τερζής διακρίνεται για την ταχύτητά του και τις σωστές αποφάσεις που λαμβάνει στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αυτά τα χαρακτηριστικά τον καθιστούν έναν πολλά υποσχόμενο παίκτη για το μέλλον του συλλόγου.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει ήδη υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Με την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού έχει πραγματοποιήσει μία συμμετοχή, εκείνη απέναντι στην Ρόμα, ενώ με την Κ19 έχει συνολικά 51 συμμετοχές με 14 γκολ και 11 ασίστ.

Με πληροφορίες από: Athletiko