Παναθηναϊκός: Αναχώρηση για την Κοπεγχάγη με προβλήματα, αλλά με στόχο τη νίκη

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ταξίδι του για την Κοπεγχάγη, όπου την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 22:00, θα αντιμετωπίσει τη Νόρτζελαντ. Η αναμέτρηση αποτελεί μέρος της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League και έχει ιδιαίτερη σημασία για τους «πράσινους». Η ομάδα αναχώρησε για τη δανέζικη πρωτεύουσα αντιμετωπίζοντας αρκετά προβλήματα, ωστόσο η αισιοδοξία και η αποφασιστικότητα για την κατάκτηση του τρίποντου παραμένουν ισχυρές.

Ο στόχος της οκτάδας στο conference league

Οι «πράσινοι» έχουν ως ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση της νίκης στον αγώνα της Πέμπτης. Ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Νόρτζελαντ θα επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την πρόκριση στην οκτάδα της διοργάνωσης του Conference League. Η αναμέτρηση είναι κρίσιμη για την πορεία της ομάδας στην ευρωπαϊκή της περιπέτεια, καθώς κάθε βαθμός μετράει για την επίτευξη του στόχου.

Η 4η αγωνιστική της League Phase βρίσκει τον Παναθηναϊκό σε μια θέση όπου η νίκη είναι απαραίτητη για να ενισχύσει τις ελπίδες του για πρόκριση. Η προετοιμασία της ομάδας, παρά τις αντιξοότητες, επικεντρώθηκε στην επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, με τους παίκτες να είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στο γήπεδο της Κοπεγχάγης.

Σημαντικές απουσίες και προβλήματα τραυματισμών

Η αποστολή του Παναθηναϊκού που ταξίδεψε για την Κοπεγχάγη είναι «λαβωμένη» από σημαντικά προβλήματα. Οι «πράσινοι» καλούνται να διαχειριστούν αρκετές δυσκολίες, κυρίως λόγω των τραυματισμών που έχουν πλήξει το ρόστερ. Στα ήδη γνωστά ονόματα που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως οι Ντε Φράι, Αντίνο, Ουναΐ, Ίνγκασον και Παντελίδης, προστέθηκε ένα ακόμα.

Πρόκειται για τον Έλληνα αριστερό μπακ Κυριακόπουλο, ο οποίος τελικά έμεινε εκτός αποστολής και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ομάδα στη Δανία. Η απουσία του προσθέτει έναν ακόμα «πονοκέφαλο» στον προπονητή, καθώς το κενό που δημιουργείται στην αριστερή πλευρά της άμυνας είναι σημαντικό και απαιτεί άμεση λύση.

Προσαρμογές στην άμυνα και η περίπτωση του κρίστιανσεν

Εκτός από την απουσία του Κυριακόπουλου, η ομάδα δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος δεν έχει συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Αυτό περιορίζει περαιτέρω τις επιλογές του προπονητή για την κάλυψη των θέσεων στην άμυνα. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο με την περίπτωση του Κρίστιανσεν.

Ο Κρίστιανσεν, αν και μπήκε στην αποστολή, δεν έχει πολλές προπονήσεις στα πόδια του, γεγονός που καθιστά αμφίβολη την πλήρη αγωνιστική του ετοιμότητα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο προπονητής της ομάδας, πιθανότατα θα χρειαστεί να κάνει μια «αλχημεία» για να καλύψει αποτελεσματικά το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνάς του, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή λύση με τους διαθέσιμους παίκτες.

Η αποστολή που ταξίδεψε για τη δανία

Παρά τις σημαντικές απουσίες και τα προβλήματα, η αποστολή του Παναθηναϊκού που αναχώρησε για την Κοπεγχάγη αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι έτοιμοι να δώσουν τη μάχη τους στο γήπεδο:

Πένια, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Τερζής, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ. Η ομάδα, παρά τις αντιξοότητες, διατηρεί την αισιοδοξία της και την αποφασιστικότητα να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα την φέρει πιο κοντά στους ευρωπαϊκούς της στόχους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta