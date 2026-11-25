Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) ανακοίνωσε την επιβολή ποινής αποκλεισμού 18 μηνών στον Κολομβιανό τενίστα Ντανιέλ Σαλασάρ. Ο 25χρονος αθλητής, ο οποίος κατατάσσεται στο Νο655 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, παραδέχθηκε ότι παραβίασε τους κανονισμούς ακεραιότητας του αθλήματος. Οι παραβάσεις περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε παράνομο στοιχηματισμό σε αγώνες τένις, καθώς και την προσπάθεια χειραγώγησης της εξέλιξης ενός παιχνιδιού.

Οι παραβάσεις στον στοιχηματισμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Ντανιέλ Σαλασάρ έβαλε συνολικά 138 στοιχήματα σε επαγγελματικούς αγώνες τένις κατά τη διάρκεια των ετών 2020 και 2021. Οι κανονισμοί του αθλήματος είναι σαφείς και απαγορεύουν ρητά στους παίκτες να στοιχηματίζουν σε αγώνες του τένις, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι συμμετέχουν ή όχι στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Η παραδοχή του Σαλασάρ για αυτές τις ενέργειες αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της απόφασης της ITIA.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις έχει θέσει αυστηρούς κανόνες για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του αθλήματος, με στόχο την αποτροπή οποιασδήποτε μορφής χειραγώγησης ή αθέμιτου ανταγωνισμού. Η περίπτωση του Κολομβιανού τενίστα υπογραμμίζει την αδιάλλακτη στάση της ITIA απέναντι σε τέτοιες παραβάσεις, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρές για την αξιοπιστία του τένις.

Χειραγώγηση αγώνα και μη αναφορά επαφών

Πέρα από τον παράνομο στοιχηματισμό, η υπόθεση του Ντανιέλ Σαλασάρ περιλάμβανε και μια ακόμα πιο σοβαρή παραδοχή. Ο τενίστας παραδέχθηκε ότι έχασε επίτηδες ένα game στο δικό του σερβίς, με την πρόθεση να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα. Αυτή η ενέργεια συνιστά άμεση χειραγώγηση αποτελέσματος, μια από τις πλέον σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών ακεραιότητας.

Επιπλέον, ο Σαλασάρ δεν τήρησε την υποχρέωσή του να ενημερώσει την ITIA για επαφές που είχε με άτομα τα οποία προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν σχετικά με θέματα στοιχηματισμού. Η μη αναφορά τέτοιων επαφών θεωρείται επίσης παράβαση των κανονισμών, καθώς εμποδίζει την υπηρεσία να διερευνήσει και να αποτρέψει πιθανές απόπειρες χειραγώγησης ή διαφθοράς στο άθλημα.

Οι επιβληθείσες κυρώσεις

Για το σύνολο των πράξεών του, ο Κολομβιανός τενίστας τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από τη συμμετοχή σε αγώνες για περίοδο 18 μηνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Σαλασάρ δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί σε κανένα επαγγελματικό τουρνουά τένις. Η ποινή αυτή είναι άμεση και τίθεται σε ισχύ από την ανακοίνωσή της.

Εκτός από τον αποκλεισμό, επιβλήθηκε στον Ντανιέλ Σαλασάρ και χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 δολαρίων. Από αυτό το ποσό, τα 3.000 δολάρια βρίσκονται σε αναστολή, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβληθούν μόνο εφόσον ο αθλητής υποπέσει σε νέα παράβαση εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Παράλληλα, ο Σαλασάρ δεν θα μπορεί να επισκέπτεται γήπεδα τένις ή να έχει οποιαδήποτε σχέση με το άθλημα μέχρι τις 10 Μαΐου 2028. Από αυτή την ημερομηνία και μετά, θα έχει το δικαίωμα να επιστρέψει στα κορτ και να αγωνιστεί ξανά.

Ευρύτερο πλαίσιο κυρώσεων

Η περίπτωση του Ντανιέλ Σαλασάρ δεν είναι η μοναδική που απασχολεί τη Διεθνή Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις. Η ITIA συνεχίζει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της χειραγώγησης στο άθλημα, επιβάλλοντας κυρώσεις σε περιπτώσεις που παραβιάζονται οι κανονισμοί. Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκαν επίσης προσωρινές αναστολές για τον Μαρκ Βέρβουρτ από την Ολλανδία και τη Βαλεντίνα Ρόσι από την Αργεντινή. Αυτές οι προσωρινές αναστολές αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων ερευνών της ITIA για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του επαγγελματικού τένις παγκοσμίως.

Η δράση της ITIA αποσκοπεί στην αποτροπή παρόμοιων φαινομένων και στην προστασία της φήμης και της αξιοπιστίας του αθλήματος. Οι αυστηρές ποινές που επιβάλλονται λειτουργούν ως μήνυμα προς όλους τους αθλητές για την τήρηση των κανόνων και την αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αγώνων.

Με πληροφορίες από: Athletiko