Το όνειρο της δημιουργίας ενός νέου, σύγχρονου γηπέδου για τον Άρη αρχίζει να αποκτά ολοένα και πιο στέρεες βάσεις, καθώς η προσπάθεια για την υλοποίηση του μεγάλου project της διπλής ανάπλασης προχωράει με σημαντικές εξελίξεις. Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα έγινε την 24η Νοεμβρίου, με επαφές που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και φέρνουν πιο κοντά την προοπτική παραχώρησης της έκτασης της ΔΥΠΑ στον ΑΣ Άρης. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της σύσκεψης ήταν η απόφαση να προχωρήσει η σύνταξη μνημονίου συνεργασίας.

Πρόοδος στο σχέδιο διπλής ανάπλασης

Το μεγάλο project της διπλής ανάπλασης, το οποίο αφορά τη δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου γηπέδου για τον Άρη, συνεχίζει την πορεία του προς την υλοποίηση. Η προσπάθεια αυτή, που ξεκίνησε με στόχο την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, έχει πλέον αποκτήσει πιο στέρεες βάσεις, καθώς οι εξελίξεις είναι συνεχείς και σημαντικές.

Η προοπτική ενός νέου «σπιτιού» για τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης γίνεται όλο και πιο ορατή, με κάθε βήμα να προσθέτει ένα ακόμη λιθαράκι σε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο. Η διπλή ανάπλαση αποτελεί έναν συνολικό σχεδιασμό που φιλοδοξεί να αλλάξει τον αθλητικό χάρτη της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Σημαντική σύσκεψη στην Αθήνα

Την 24η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μια καθοριστική σύσκεψη, η οποία σηματοδότησε την είσοδο του έργου σε ένα πιο συγκεκριμένο στάδιο. Στη συνάντηση συμμετείχαν σημαντικά πρόσωπα από την κυβέρνηση και τον αθλητικό χώρο, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, Στυλιανός – Ιωάννης Κουτνατζής, ο γενικός γραμματέας του ΑΣ Άρης, Νικήτας Μουταφτσής, και ο νομικός σύμβουλος της επιτροπής γηπέδου, Τάσος Τσιούρας. Επίσης, συμμετείχε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χόρμοβα, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο επίκεντρο η έκταση της ΔΥΠΑ

Το κύριο αντικείμενο συζήτησης στη σύσκεψη της Αθήνας ήταν η διαδικασία παραχώρησης της έκτασης που ανήκει στη ΔΥΠΑ. Η παραχώρηση αυτή θα γίνει με αντάλλαγμα την απόδοση του ιστορικού γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για τη διπλή ανάπλαση.

Η ανταλλαγή των εκτάσεων αποτελεί κεντρικό πυλώνα του project, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία του νέου γηπέδου σε κατάλληλη τοποθεσία, ενώ παράλληλα απελευθερώνει την περιοχή του «Κλεάνθης Βικελίδης» για άλλες χρήσεις. Αυτή η κίνηση εντάσσεται σε έναν συνολικότερο σχεδιασμό που αποσκοπεί στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών της Θεσσαλονίκης.

Απόφαση για μνημόνιο συνεργασίας

Ως σημαντικότερο αποτέλεσμα της σύσκεψης προέκυψε η απόφαση να προχωρήσει άμεσα η σύνταξη ενός μνημονίου συνεργασίας. Το μνημόνιο αυτό θα έχει ως στόχο να αποτυπώσει επίσημα τη συμφωνία της κυβέρνησης για την παραχώρηση της έκτασης της ΔΥΠΑ στον ΑΣ Άρης.

Η υπογραφή του συγκεκριμένου μνημονίου αναμένεται να γίνει από την υπουργό Εργασίας, τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ, τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον ΑΣ Άρης, καθώς και τους δημάρχους Θεσσαλονίκης και Πυλαίας-Χορτιάτη. Οι δήμαρχοι των δύο αυτών περιοχών έχουν ήδη ενημερωθεί για την προοπτική και έχουν εκφράσει τη θετική τους στάση απέναντι στο εγχείρημα.

Ο ρόλος των δήμων και οι επόμενοι στόχοι

Η συμμετοχή τόσο του Δήμου Θεσσαλονίκης όσο και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου. Ο λόγος είναι ότι το εγχείρημα της διπλής ανάπλασης αφορά περιοχές που υπάγονται στα διοικητικά όρια και των δύο δήμων, καθιστώντας τη συνεργασία τους αναγκαία.

Παρότι ο δρόμος μέχρι την τελική υλοποίηση του νέου γηπέδου παραμένει απαιτητικός και μακρύς, οι πρόσφατες εξελίξεις υποδεικνύουν ότι η προσπάθεια έχει πλέον εισέλθει σε ένα πιο συγκεκριμένο στάδιο. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να σχηματοποιηθούν περαιτέρω οι λεπτομέρειες, φέρνοντας το όνειρο του νέου γηπέδου ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Με πληροφορίες από: Athletiko