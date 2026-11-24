Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου, μέσα στο Μόναχο, με τελικό σκορ 87-79. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας, σε αντίθεση με προηγούμενες αγωνιστικές όπου έχανε παιχνίδια μέσα από τα χέρια της, αυτή τη φορά δεν την πάτησε. Οι Ισραηλινοί είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, πάτησαν γκάζι στην τέταρτη περίοδο και στο τέλος πήραν το «διπλό».

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μακάμπι ανέβηκε στο 4-10 στην κατάταξη, πιάνοντας τη Μπάγερν. Η αναμέτρηση διεξήχθη στη Βαυαρία, με τη Μακάμπι να δείχνει ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Ο Ρομάν Σόρκιν αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστής για τους νικητές, σημειώνοντας 17 πόντους και έχοντας 4/6 τρίποντα. Τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Μάνταρ και Κλαρκ, οι οποίοι πρόσθεσαν από 13 πόντους ο καθένας στην επίθεση της Μακάμπι.

Από την πλευρά της Μπάγερν, οι προσπάθειες των Μπότσαμπ και Ουάσιγκτον, οι οποίοι σκόραραν από 13 πόντους, καθώς και οι 12 πόντοι του Ομπστ, δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν μία ακόμα εντός έδρας ήττα για την ομάδα του Μονάχου.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η Μπάγερν Μονάχου μπήκε δυνατά στο παρκέ, παίρνοντας τα ηνία με τους Τίεμαν και Βόιτμαν, διαμορφώνοντας το σκορ σε 8-3 στο 2ο λεπτό. Ο Χόαρντ προσπάθησε να μειώσει για τη Μακάμπι, αλλά ο Ομπστ είχε απάντηση, κάνοντας το 13-7 στο 5ο λεπτό. Ο Χόαρντ παρέμεινε ζεστός και έφερε τη Μακάμπι σε απόσταση βολής, με το σκορ να γίνεται 13-12 στο 6ο λεπτό.

Ο Κλαρκ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, όμως η απάντηση ήρθε από τον Ουάσιγκτον για τη Μπάγερν, κάνοντας το 17-15 στο 8ο λεπτό. Η Μακάμπι πήρε προβάδισμα με τους Ουάλας και Κόλσον, αλλά ο Γιέσαπ σκόραρε για το 21-21, που ήταν και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Σόρκιν φώναξε «παρών» για τη Μακάμπι, βοηθώντας την ομάδα του Τελ Αβίβ να περάσει μπροστά και να χτίσει διαφορά, φτάνοντας στο 24-28 στο 13ο λεπτό. Τα τρίποντα έδωσαν λύσεις στη Μπάγερν, με τους Όμπστ και Γιέσαπ να ισοφαρίζουν σε 30-30 στο 14ο λεπτό. Η Μακάμπι ανέκτησε τον έλεγχο της κατάστασης και με τον Μπόλντουιν να συνδέεται με το καλάθι και τον Λάβι να ακολουθεί, έχτισε διαφορά, φτάνοντας στο 33-39 στο 17ο λεπτό. Ο Μάνταρ με διαδοχικά τρίποντα έφερε την ομάδα του σε θέση ισχύος, κάνοντας το 41-50 στο 19ο λεπτό. Ο Ουάσιγκτον σκόραρε και μείωσε στο τέλος του ημιχρόνου σε 43-50.

Η αντεπίθεση της Μπάγερν στην τρίτη περίοδο

Στην αρχή της τρίτης περιόδου, οι Μπότσαμπ και Γιοκουμπάιτις πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, με τη Μπάγερν να μειώνει σε απόσταση βολής, κάνοντας το 49-50 στο 23ο λεπτό. Ο Μάνταρ ήταν ζεστός και η Μακάμπι πήρε ανάσα, φτάνοντας στο 51-55 στο 24ο λεπτό. Ο Γιοκουμπάιτις έκανε αισθητή την παρουσία του και μείωσε για την Μπάγερν, κάνοντας το 54-58 στο 25ο λεπτό.

Η Μπάγερν συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Νόρις σε 63-63 στο 27ο λεπτό. Η αντεπίθεση της Μπάγερν συνεχίστηκε, με τον Ουάσιγκτον να σκοράρει για το 68-66, το οποίο ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου, δίνοντας προβάδισμα στην γερμανική ομάδα.

Η τελική επικράτηση της Μακάμπι

Η Μπάγερν μπήκε με καλό ρυθμό και στην τελευταία περίοδο, με τον Ντα Σίλβα να ανεβάζει τη διαφορά στο 72-66 στο 32ο λεπτό. Ο Μπόλντουιν ανέλαβε δράση για τη Μακάμπι και μείωσε τη διαφορά σε απόσταση βολής, κάνοντας το 72-70 στο 34ο λεπτό. Η Μακάμπι είχε πλέον καλό ρυθμό και ο Σόρκιν ανέτρεψε την κατάσταση εκ νέου, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του με 74-75 στο 36ο λεπτό.

Ο Σόρκιν πήρε την κατάσταση στα χέρια του στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, με τη Μακάμπι να χτίζει ένα σημαντικό προβάδισμα, φτάνοντας στο 74-81 στο 38ο λεπτό. Η ομάδα του Τελ Αβίβ διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος, κατακτώντας τη νίκη με τελικό σκορ 87-79.

Με πληροφορίες από: Athletiko