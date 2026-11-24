Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε της Μπάγερν στο Μόναχο με σκορ 87-79, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Οι Ισραηλινοί κατάφεραν να «αλώσουν» την Sap Garden, βασιζόμενοι στην επιθετική τους πολυφωνία και την καθοριστική συμβολή του Ρόμαν Σόρκιν. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Τελ Αβίβ στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η επικράτηση της Μακάμπι στην Sap Garden

Η ομάδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ παρουσιάστηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική στην επίθεση, εξασφαλίζοντας ένα προβάδισμα που διατήρησε μέχρι το τέλος του αγώνα. Η αναμέτρηση, η οποία φιλοξενήθηκε στην έδρα της Μπάγερν, την Sap Garden στο Μόναχο, προσέφερε θέαμα και ένταση στους φιλάθλους.

Το τελικό σκορ 87-79 υπέρ των φιλοξενούμενων αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα που επέδειξαν σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Η νίκη αυτή ήταν κομβική για την πορεία της Μακάμπι στην 14η αγωνιστική της Euroleague, δίνοντας ώθηση στην προσπάθειά της.

Ο Ρόμαν Σόρκιν οδήγησε τους φιλοξενούμενους

Ο Ρόμαν Σόρκιν αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, βάζοντας τη «σφραγίδα» του στην επικράτηση της Μακάμπι. Ο Ισραηλινός σέντερ ήταν ασταμάτητος, σημειώνοντας συνολικά 17 πόντους, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του.

Πέρα από την εκτελεστική του δεινότητα, ο Σόρκιν συνέβαλε ενεργά και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Κατέγραψε 5 ριμπάουντ, δείχνοντας την παρουσία του κάτω από τα καλάθια, ενώ μοίρασε και 1 ασίστ, ενισχύοντας τη δημιουργία της ομάδας του.

Η επιθετική πολυφωνία της Μακάμπι

Η νίκη της Μακάμπι δεν βασίστηκε μόνο στην ατομική απόδοση του Σόρκιν, αλλά και στην ευρεία κατανομή του σκοραρίσματος. Η επιθετική πολυφωνία ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των Ισραηλινών, με τέσσερις παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων.

Συγκεκριμένα, ο Τζίμι Κλάρκ και ο Γιαμ Μαντάρ συνέβαλαν τα μέγιστα, προσθέτοντας από 13 πόντους ο καθένας στην παραγωγικότητα της ομάδας. Επιπλέον, ο Κίτον Γουάλας είχε επίσης μια αξιόλογη συνεισφορά, σημειώνοντας 12 πόντους, επιβεβαιώνοντας τον πλουραλισμό της Μακάμπι στην επίθεση.

Οι προσπάθειες της Μπάγερν

Από την πλευρά της Μπάγερν, παρά την ήττα, υπήρξαν παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Ο Μάριον Μπότσαμπ ήταν ένας από τους πιο παραγωγικούς για την γερμανική ομάδα, σημειώνοντας 13 πόντους.

Αντίστοιχα, ο Ντουέιν Ουάσινγκτον πρόσθεσε και αυτός 13 πόντους στο ενεργητικό της Μπάγερν, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ. Ωστόσο, οι προσπάθειές τους δεν ήταν αρκετές για να ανατρέψουν το αποτέλεσμα απέναντι στην αποτελεσματική Μακάμπι.

Το ρεκόρ των ομάδων στην Euroleague

Μετά την ολοκλήρωση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, τόσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ όσο και η Μπάγερν έχουν πλέον το ίδιο ρεκόρ στη διοργάνωση. Η Μακάμπι, με τη νίκη της στο Μόναχο, διαμορφώνει το ρεκόρ της σε 4 νίκες και 10 ήττες.

Αντίστοιχα, η γερμανική ομάδα της Μπάγερν μετράει επίσης 4 νίκες και 10 ήττες. Αυτό το αποτέλεσμα διατηρεί τις δύο ομάδες σε παρόμοια θέση όσον αφορά την πορεία τους στον πίνακα της Euroleague, με την αγωνιστική συνέχεια να αναμένεται με ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta