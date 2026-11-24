Ο Ντέρεκ Κουτέσα, ο Ελβετός εξτρέμ της ΑΕΚ, έκανε το ντεμπούτο του στο Champions League σε ηλικία 29 ετών, σε έναν αγώνα εκτός έδρας εναντίον της Κόμο. Η εμφάνισή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αποτέλεσε ένα ορόσημο στην καριέρα του, μετά από μια σεζόν γεμάτη ανατροπές. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος βρέθηκε μια «ανάσα» από την αποχώρησή του από την Ένωση, κατάφερε τελικά να παραμείνει και να κερδίσει ξανά τη θέση του στα πλάνα του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς.

Η αρχική αβεβαιότητα και η συμφωνία που ναυάγησε

Η φετινή σεζόν αποδείχθηκε ιδιαίτερη για τον Ντέρεκ Κουτέσα, καθώς στην αρχή βρέθηκε πολύ κοντά στην αποχώρησή του από την ΑΕΚ. Ο 29χρονος ακραίος επιθετικός δεν είχε βρει τον απαιτούμενο χώρο στο ρόστερ ούτε τον απαραίτητο αγωνιστικό χρόνο κατά το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου.

Λόγω αυτής της κατάστασης, ο Δικέφαλος είχε συμφωνήσει τον Σεπτέμβριο για την πώλησή του στη Σερβέτ, την ομάδα από την οποία είχε αποχωρήσει ως ελεύθερος για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή τελικά «ναυάγησε», με αποτέλεσμα ο παίκτης να παραμείνει στην Αθήνα.

Η επιστροφή στην ευρωπαϊκή λίστα

Ο Κουτέσα είχε αρχικά μείνει εκτός της ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ για τα παιχνίδια της League Phase του Champions League. Ωστόσο, μια απρόσμενη εξέλιξη του έδωσε τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί ξανά στις επιλογές του Σέρβου προπονητή, Μάρκο Νίκολιτς.

Συγκεκριμένα, ο τραυματισμός του Ουκρανικού εξτρέμ Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ, ο οποίος θα έμενε εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες, άνοιξε τον δρόμο για την επανένταξη του Κουτέσα. Η διάρκεια της απουσίας του Ζούμπκοφ ενέπιπτε στο χρονικό πλαίσιο που προβλέπει ο κανονισμός της UEFA για το δικαίωμα αντικατάστασης ποδοσφαιριστή στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η σκληρή δουλειά και η εμπιστοσύνη του προπονητή

Παρά την αρχική του θέση εκτός πλάνων και την αποτυχημένη προσπάθεια πώλησής του, ο Ντέρεκ Κουτέσα δεν το έβαλε κάτω. Συνέχισε να εργάζεται σκληρά στις προπονήσεις στα Σπάτα, μια προσπάθεια που απέδωσε καρπούς.

Μέσα από τη δουλειά του, κατάφερε να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είδε στο πρόσωπό του έναν παίκτη που μπορούσε να προσφέρει στην ομάδα, ειδικά υπό τις νέες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί με τους τραυματισμούς και τις τιμωρίες.

Το ντεμπούτο στο Champions League

Η στιγμή του ντεμπούτου ήρθε στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κόμο. Ο προπονητής του Δικεφάλου, Μάρκο Νίκολιτς, έδωσε φανέλα βασικού στον Κουτέσα, καθώς ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν τιμωρημένος για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Αυτή η εμφάνιση σηματοδότησε την παρθενική συμμετοχή του Ελβετού ποδοσφαιριστή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League. Ο Ντέρεκ Κουτέσα έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία 28 ετών και 353 ημερών, ολοκληρώνοντας μια αξιοσημείωτη ανατροπή στην πορεία του μέσα στη φετινή σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta