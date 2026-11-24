Ο Ζοάο Φέλιξ κατάφερε να κλέψει την παράσταση σε μια βραδιά που είχε έντονο πορτογαλικό χρώμα, σημειώνοντας ένα γκολ που ήδη συγκεντρώνει βλέμματα σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός της Αλ Νασρ πέτυχε ένα εντυπωσιακό τέρμα με ανάποδο ψαλιδάκι, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του στον αγώνα του ασιατικού Champions League κόντρα στην Αλ Σαντ.

Η Αλ Νασρ επικράτησε τελικά της Αλ Σαντ με σκορ 2-1, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Στο ίδιο παιχνίδι, ο συμπατριώτης του Φέλιξ, Κριστιάνο Ρονάλντο, συνέχισε την ιστορική του καταδίωξη των 1.000 γκολ, φτάνοντας τα 987 τέρματα στην επαγγελματική του καριέρα.

Η εντυπωσιακή εκτέλεση του Ζοάο Φέλιξ

Η στιγμή που ξεχώρισε στην αναμέτρηση ήταν αναμφίβολα το γκολ του Ζοάο Φέλιξ, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει το βραβείο Πούσκας. Το τέρμα σημειώθηκε στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν το σκορ ήταν ισόπαλο 1-1, δίνοντας στην Αλ Νασρ το προβάδισμα.

Η φάση ξεκίνησε με μία κεφαλιά-πάσα από τον Άντζελο, η οποία έστειλε την μπάλα στον Φέλιξ. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός βρισκόταν με την πλάτη προς την εστία, κοντά στα όρια της μεγάλης περιοχής. Χωρίς κανένα δισταγμό, επιχείρησε ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλιδάκι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα Μεσάλ Μπαρσάμ, ο οποίος δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην εκπληκτική αυτή ενέργεια.

Η πορεία της Αλ Νασρ στο ασιατικό Champions League

Ο αγώνας μεταξύ Αλ Νασρ και Αλ Σαντ διεξήχθη στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του ασιατικού Champions League. Η νίκη με 2-1 επί της Αλ Σαντ ήταν σημαντική για την Αλ Νασρ, καθώς της εξασφάλισε το προβάδισμα και τους τρεις βαθμούς.

Το γκολ του Ζοάο Φέλιξ στο 52ο λεπτό ήταν καθοριστικό, καθώς ήρθε σε μία στιγμή που το παιχνίδι ήταν ισόπαλο, αλλάζοντας τη ροή του αγώνα και δίνοντας ώθηση στην ομάδα του. Αυτή η επικράτηση ενισχύει την παρουσία της Αλ Νασρ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ασίας.

Το ιστορικό κυνήγι των 1.000 γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Πριν από το εντυπωσιακό γκολ του Ζοάο Φέλιξ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε ανοίξει το σκορ για την Αλ Νασρ. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εκτέλεσε εύστοχα ένα πέναλτι στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας το αρχικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Με αυτό το τέρμα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 987 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα. Πλέον, βρίσκεται μόλις 13 τέρματα μακριά από το ιστορικό ορόσημο των 1.000 γκολ, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία και την καταδίωξη ενός μοναδικού ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Οι Πορτογάλοι πρωταγωνιστές και η παγκόσμια απήχηση

Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από έντονο πορτογαλικό χρώμα, με δύο μεγάλους πρωταγωνιστές να ξεχωρίζουν: τον Ζοάο Φέλιξ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αμφότεροι οι Πορτογάλοι παίκτες συνέβαλαν καθοριστικά στην επικράτηση της Αλ Νασρ, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία με την καταδίωξη των 1.000 γκολ, ο Ζοάο Φέλιξ έκλεψε την παράσταση με το αδιανόητο γκολ του. Το τέρμα του Φέλιξ, ένα ανάποδο ψαλιδάκι από τα όρια της μεγάλης περιοχής, έχει ήδη γίνει αντικείμενο συζήτησης και θαυμασμού σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, αναδεικνύοντας την τεχνική του δεινότητα και την ικανότητά του να δημιουργεί μοναδικές στιγμές στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko