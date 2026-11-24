Ο Άρης επέστρεψε από την Τρίπολη με ένα νέο αγωνιστικό ζήτημα, καθώς ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR. Η κατάσταση του Αγγλονιγηριανού μέσου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάκωση στη γάμπα. Οι εξετάσεις που θα ακολουθήσουν θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος, δημιουργώντας αγωνία ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό.

Ο τραυματισμός του Ντέλε-Μπασίρου και οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου, ο Αγγλονιγηριανός μέσος του Άρη, αναγκάστηκε να αποχωρήσει τραυματίας από τον αγώνα στην Τρίπολη, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Οι αρχικές εκτιμήσεις από το ιατρικό επιτελείο κάνουν λόγο για κάκωση στη γάμπα του ποδιού του. Αυτό το ζήτημα προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της ομάδας στον άξονα.

Για την ακριβή εικόνα και το μέγεθος του τραυματισμού, ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις αύριο, 25 Νοεμβρίου. Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι εξετάσεις, δεν μπορεί να γίνει καμία ασφαλής εκτίμηση ούτε για τον πιθανό χρόνο απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους, ούτε φυσικά για το αν θα είναι διαθέσιμος για τον κρίσιμο αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Ντέλε-Μπασίρου είχε επιστρέψει στο αρχικό σχήμα της ομάδας στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, σε ένα 4-2-3-1 που είχε επιλέξει αρχικά ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου. Η αναγκαστική του αποχώρηση οδήγησε στην αντικατάστασή του από τον Τίνο Καντεβέρε, αλλάζοντας τα αρχικά πλάνα της τεχνικής ηγεσίας.

Προβλήματα στον άξονα για τους «κιτρινόμαυρους»

Το ζήτημα του τραυματισμού του Ντέλε-Μπασίρου αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς ο Άρης έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα στον άξονα του κέντρου του το τελευταίο διάστημα. Η απουσία του Αγγλονιγηριανού μέσου επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, δημιουργώντας πονοκέφαλο στον προπονητή ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο Ούρος Ράτσιτς ήταν απών από την αποστολή για την Τρίπολη, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, εκτός απροόπτου αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, προσφέροντας μια σημαντική λύση στην ομάδα.

Επιπλέον, ο Μάρτιν Χόνγκλα είχε προλάβει οριακά να αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR, καθώς είχε ταλαιπωρηθεί από ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Η παρουσία του ήταν σημαντική, αλλά η γενικότερη κατάσταση των μέσων της ομάδας παραμένει ένα θέμα προς διαχείριση για την τεχνική ηγεσία.

Το πρόγραμμα προπονήσεων και η επιστροφή στο Ρύσιο

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, μετά την αναμέτρηση στην Τρίπολη. Το μεσημέρι της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου, βρέθηκαν ξανά στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Ρυσίου, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για τον επόμενο αγώνα.

Στη σημερινή προπόνηση, η ομάδα χωρίστηκε σε δύο γκρουπ. Το πρώτο γκρουπ, αποτελούμενο από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στην Τρίπολη, ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης, με στόχο την ταχύτερη ανάκαμψη από την κόπωση του αγώνα.

Για το δεύτερο γκρουπ, το πρόγραμμα ήταν πιο εντατικό και περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, ασκήσεις passing drills, παιχνίδια διατήρησης της μπάλας με υπεραριθμία, καθώς και αγωνιστικό παιχνίδι με έμφαση στο γρήγορο τελείωμα των φάσεων. Αυτό το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο την αγωνιστική ετοιμότητα των παικτών που δεν επιβαρύνθηκαν στον προηγούμενο αγώνα.

Οι επόμενες ημέρες και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Όπως ανακοινώθηκε, ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου θα υποβληθεί σε εξετάσεις αύριο, 25 Νοεμβρίου, για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της κάκωσης στη γάμπα του. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται με αγωνία, καθώς θα καθορίσουν το χρονικό διάστημα της απουσίας του και την πιθανή συμμετοχή του στα επόμενα παιχνίδια.

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη θα έχουν ρεπό την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, δίνοντας τους την ευκαιρία για ξεκούραση πριν την τελική φάση της προετοιμασίας. Η επόμενη προπόνηση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου, στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Ρυσίου.

Η προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» κορυφώνεται ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Με πληροφορίες από: Gazzetta