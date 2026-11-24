Η Γαλατάσαραϊ σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας εντός έδρας της Άστον Βίλα με σκορ 1-0. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στις άμυνες για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει σημαντική ώθηση στην τουρκική ομάδα ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Η επικράτηση στην Κωνσταντινούπολη

Η αναμέτρηση μεταξύ Γαλατάσαραϊ και Άστον Βίλα στην Κωνσταντινούπολη χαρακτηρίστηκε από την ισορροπία των δυνάμεων, με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι δύο ομάδες δημιούργησαν λιγοστές αξιόλογες φάσεις μπροστά στις αντίπαλες εστίες, γεγονός που προϊδέαζε για μια ενδεχόμενη λευκή ισοπαλία και τον διαμοιρασμό των βαθμών.

Παρά την αρχική εικόνα του αγώνα, η Γαλατάσαραϊ κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και να εξασφαλίσει ένα πολύτιμο τρίποντο. Η νίκη αυτή αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη για τον τουρκικό σύλλογο στη φάση των ομίλων του Champions League, δείχνοντας την ανοδική του πορεία στη διοργάνωση.

Το καθοριστικό γκολ και ο τραυματισμός

Η λύτρωση για τη Γαλατάσαραϊ ήρθε στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Γκιουλ κατάφερε να σκοράρει με μια ριψοκίνδυνη κεφαλιά. Η φάση του γκολ ήταν επεισοδιακή, καθώς ο σκόρερ τραυματίστηκε στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της προσπάθειας του Τζάκσον να απομακρύνει την μπάλα, κλωτσώντας τον άθελά του.

Το τέρμα του Γκιουλ ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Ο τραυματισμός του παίκτη, αν και συνέβη σε μια στιγμή θριάμβου, υπογράμμισε την ένταση και τη σφοδρότητα της διεκδίκησης της μπάλας σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.

Βαθμολογική άνοδος και επόμενη πρόκληση

Μετά τη νίκη της επί της Άστον Βίλα, η Γαλατάσαραϊ έφτασε τους εννέα βαθμούς στη βαθμολογία της League Phase του Champions League. Η τουρκική ομάδα ισοβαθμεί πλέον με την Άστον Βίλα, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον σενάριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η επόμενη αγωνιστική φέρνει τη Γαλατάσαραϊ στην Αθήνα, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Αυτή η αναμέτρηση, που αποτελεί την έκτη στροφή της διοργάνωσης, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα είναι κρίσιμη για την πορεία και των δύο ομάδων στους ομίλους του Champions League.

Νίκη στις καθυστερήσεις για την Μπόντο/Γκλιμτ

Σε ένα άλλο παιχνίδι της διοργάνωσης, η Μπόντο/Γκλιμτ κατάφερε να επικρατήσει της ΛΑΣΚ με σκορ 1-0, βρίσκοντας τη λύτρωση στις καθυστερήσεις του αγώνα. Οι Νορβηγοί είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά αδυνατούσαν να μετουσιώσουν τις ευκαιρίες τους σε γκολ, αντιμετωπίζοντας την αντίσταση των Αυστριακών.

Το καθοριστικό τέρμα για την Μπόντο/Γκλιμτ σημειώθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Χέλμερσεν έπιασε μια κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Παρά την προσπάθεια των αμυντικών της ΛΑΣΚ να απομακρύνουν την μπάλα, αυτή πέρασε τη γραμμή, δίνοντας τη νίκη στους Νορβηγούς. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μπόντο/Γκλιμτ έφτασε τους επτά βαθμούς και μπήκε δυναμικά στο κόλπο της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta