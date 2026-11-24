Με την έναρξη της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League, δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν με εντός έδρας νίκες, αν και αμφότερες χαρακτηρίστηκαν από ένα «φτωχό» θέαμα όσον αφορά τις φάσεις για γκολ. Η Μπόντο Γκλιμτ κατάφερε να επικρατήσει της ΛΑΣΚ με σκορ 1-0, ενώ η Γαλατάσαραϊ νίκησε την Άστον Βίλα με το ίδιο αποτέλεσμα, 1-0.

Και στα δύο παιχνίδια, τα νικητήρια τέρματα σημειώθηκαν προς το τέλος των αναμετρήσεων, προσφέροντας δραματικό φινάλε στους αγώνες που άνοιξαν την αυλαία της αγωνιστικής φάσης του θεσμού.

Η νίκη της Γαλατάσαραϊ επί της Άστον Βίλα

Στο παιχνίδι που διεξήχθη στην Τουρκία, η Γαλατάσαραϊ αντιμετώπισε την Άστον Βίλα σε μια αναμέτρηση όπου η τουρκική ομάδα χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο αγώνας δεν προσέφερε πολλές ευκαιρίες για γκολ, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν επικίνδυνες στιγμές μπροστά στις εστίες.

Το πολυπόθητο γκολ για τη Γαλατάσαραϊ ήρθε στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ποδοσφαιριστής Γκιούλ ήταν αυτός που σκόραρε, εκμεταλλευόμενος μια φάση και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά από κοντινή απόσταση. Η στιγμή του πανηγυρισμού του Γκιούλ ήταν ιδιαίτερη, καθώς ο παίκτης δέχτηκε μια κλωτσιά στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της φάσης, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει το άνοιγμα του σκορ έχοντας εμφανή σημάδια αίματος.

Παρά τη δυσκολία στην επίτευξη του τέρματος, η Γαλατάσαραϊ κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος του αγώνα. Αυτή η νίκη με 1-0 επί της Άστον Βίλα αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για την τουρκική ομάδα, καθώς ήταν η τρίτη της επικράτηση στη League Phase του Champions League, ενισχύοντας τη θέση της στη διοργάνωση.

Η επικράτηση της Μπόντο Γκλιμτ επί της ΛΑΣΚ

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στον αγώνα που διεξήχθη στη Νορβηγία, όπου η Μπόντο Γκλιμτ φιλοξένησε τη ΛΑΣΚ. Το παιχνίδι ξεκίνησε με παρόμοια χαρακτηριστικά, χωρίς πολλές φάσεις και με τις δύο ομάδες να είναι προσεκτικές στις κινήσεις τους. Ωστόσο, η νορβηγική ομάδα ανέβασε αισθητά την απόδοσή της κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, η Μπόντο Γκλιμτ άρχισε να «πολιορκεί» την εστία της ΛΑΣΚ, ασκώντας συνεχή πίεση στην αντίπαλη άμυνα και δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες. Η επιμονή της ομάδας απέδωσε καρπούς στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, λύνοντας τον «γόρδιο δεσμό» του σκορ.

Το νικητήριο γκολ για την Μπόντο Γκλιμτ σημειώθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Χέλμερσον να είναι ο σκόρερ. Το τέρμα του Χέλμερσον περιγράφηκε ως ένα γκολ «buzzer beater», καθώς ήρθε κυριολεκτικά στο φινάλε του αγώνα, εξασφαλίζοντας μια πολύτιμη εντός έδρας νίκη για την Μπόντο Γκλιμτ με σκορ 1-0 επί της ΛΑΣΚ στην 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το ξεκίνημα της 5ης αγωνιστικής

Η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεκίνησε με δύο αναμετρήσεις που, παρά το «φτωχό» τους θέαμα σε φάσεις, προσέφεραν έντονο ενδιαφέρον λόγω των δραματικών τους φινάλε. Και οι δύο αγώνες ολοκληρώθηκαν με το ίδιο σκορ, 1-0, και με τις γηπεδούχες ομάδες να πανηγυρίζουν τη νίκη.

Οι εντός έδρας επικρατήσεις της Γαλατάσαραϊ επί της Άστον Βίλα και της Μπόντο Γκλιμτ επί της ΛΑΣΚ έδωσαν τον τόνο για την συνέχεια της αγωνιστικής, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιμονής και της αποτελεσματικότητας στις καθυστερήσεις των αγώνων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit