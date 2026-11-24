Η ΠΑΕ Άρης προχώρησε στην ανακοίνωση της διάθεσης των εισιτηρίων για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League της σεζόν 2026-2027. Η διάθεση ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου, με τις τιμές να είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Η κίνηση αυτή έρχεται ως προσπάθεια προσέγγισης του κόσμου, με στόχο ένα γεμάτο «Κλεάνθης Βικελίδης» την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, στις 19:00.

Σημαντική μείωση τιμών για το ντέρμπι

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ επέλεξε να ορίσει τιμές που ξεκινούν από 15 ευρώ στα πέταλα, συγκεκριμένα στις Θύρες 1 και 3. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί μια σαφή κίνηση προς την κατεύθυνση της μαζικότερης επιστροφής και παρουσίας των φιλάθλων στο γήπεδο.

Συγκριτικά με προηγούμενα παιχνίδια, ακόμα και με ντέρμπι περασμένων ετών, η μείωση είναι αισθητή. Στόχος είναι να δημιουργηθούν πιο προσιτές συνθήκες για τους φιλάθλους ενόψει ενός από τα πιο σημαντικά παιχνίδια του πρώτου μισού της αγωνιστικής περιόδου.

Το κάλεσμα του Μιχάλη Γρηγορίου

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ΠΑΕ έρχεται μόλις μία ημέρα μετά το δημόσιο κάλεσμα του προπονητή του Άρη, Μιχάλη Γρηγορίου, προς τον κόσμο της ομάδας. Μετά τη νίκη με 0-1 στην Τρίπολη επί του Αστέρα AKTOR, ο Γρηγορίου ζήτησε ουσιαστικά μεγαλύτερη στήριξη από την εξέδρα.

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» τόνισε ότι η παρουσία των φιλάθλων μπορεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην προσπάθεια της ομάδας. Η ΠΑΕ, με τη σειρά της, ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα, κάνοντας το δικό της βήμα για να ενθαρρύνει τη μαζική προσέλευση.

Αγωνιστικό μομέντουμ και βαθμολογική θέση

Η απόφαση για τις μειωμένες τιμές συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία ο Άρης βρίσκεται σε πολύ καλό αγωνιστικό μομέντουμ. Μετά την επικράτηση στην Τρίπολη, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν φτάσει τους 22 βαθμούς στις πρώτες 11 αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Αυτή η επίδοση τους διατηρεί σε τροχιά πρώτης τετράδας, έχοντας δημιουργήσει μία σημαντική βαθμολογική βάση. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί ένα δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί, καθιστώντας ακόμα πιο κρίσιμη την υποστήριξη από τους φιλάθλους.

Αναλυτικός τιμοκατάλογος εισιτηρίων

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε αναλυτικά τις τιμές των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, τα εισιτήρια κοστίζουν 15,00 € για τις Θύρες 1 και 3, ενώ η Θύρα 2 έχει οριστεί στα 30,00 €.

Για τις Θύρες 9 και 7, οι τιμές διαμορφώνονται στα 40,00 € και 50,00 € αντίστοιχα. Το ακριβότερο εισιτήριο αφορά τη Θύρα VIP, η οποία φέρει την ονομασία «Άλκης Καμπανός», με κόστος 150,00 €.

Επιπλέον, προβλέπονται ειδικές τιμές για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά. Το παιδικό εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ για τις Θύρες 1, 2 και 3, 10 ευρώ για τις Θύρες 7 και 9, και 75 ευρώ για τη Θύρα VIP.

Προσδοκίες για γεμάτο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Μετά την κίνηση της ΠΑΕ να μειώσει τις τιμές και να δημιουργήσει πιο προσιτές συνθήκες, το ερώτημα που παραμένει είναι η ανταπόκριση του κόσμου. Η διοίκηση και το αγωνιστικό τμήμα προσδοκούν ότι αυτή η ενέργεια θα οδηγήσει σε ένα γεμάτο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η επιθυμία είναι το γήπεδο να αποκτήσει την εικόνα και την ένταση που θέλουν όλοι οι συντελεστές της ομάδας, δίνοντας ώθηση στον Άρη στην κρίσιμη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta