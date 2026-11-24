Ο Σερίφ Εντιαγέ, ο Σενεγαλέζος επιθετικός του ΠΑΟΚ, έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει ξανά την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Η είδηση αυτή έρχεται μετά την ομόφωνη δικαίωση της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης από το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο της Λωζάννης (CAS). Δέκα μήνες μετά τον επεισοδιακό τελικό που διεξήχθη στο Ραμπάτ, ο τίτλος επέστρεψε στα «λιοντάρια της Τεράνγκα».

Η ανάρτηση του Εντιαγέ και ο διπλός πανηγυρισμός

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός υποδέχθηκε την απόφαση του CAS με μία φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς του Ιανουαρίου. Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Εντιαγέ εμφανίζεται τυλιγμένος με τη σημαία της Σενεγάλης, φορώντας το μετάλλιο του πρωταθλητή στον λαιμό και υψώνοντας το τρόπαιο στον ουρανό. Συνόδευσε την εικόνα με δύο αστέρια, συμβολίζοντας τα δύο Κύπελλα Εθνών Αφρικής που έχουν κατακτήσει τα «λιοντάρια της Τεράνγκα».

Η Τρίτη (24/11) βρήκε τον Εντιαγέ με έναν επιπλέον λόγο για χαμόγελα, καθώς ο τίτλος του πρωταθλητή Αφρικής προστέθηκε ξανά στο βιογραφικό του. Αυτό συνέβη λίγες ημέρες αφότου είχε μια εξαιρετική εμφάνιση την Κυριακή, σημειώνοντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ στη νίκη του ΠΑΟΚ με 4-0 επί της Κηφισιάς.

Η απόφαση του CAS και η ανατροπή

Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο της Λωζάννης (CAS) έκανε ομόφωνα δεκτή την έφεση που είχε υποβάλει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης. Με αυτή την απόφαση, ακυρώθηκε η προηγούμενη κρίση της Επιτροπής Εφέσεων της CAF, η οποία στις 17 Μαρτίου είχε αφαιρέσει τον τίτλο από τους Σενεγαλέζους.

Η Επιτροπή Εφέσεων της CAF είχε κατακυρώσει τον τελικό υπέρ του Μαρόκου με σκορ 3-0. Ωστόσο, το δικαστήριο της Λωζάννης έκρινε ότι ο διαιτητής του τελικού είχε την αρμοδιότητα να συνεχίσει την αναμέτρηση, παρά την προσωρινή αποχώρηση των Σενεγαλέζων παικτών. Έτσι, επαναφέρθηκε σε ισχύ το αρχικό αποτέλεσμα του 1-0 της 18ης Ιανουαρίου, το οποίο είχε διαμορφωθεί στην παράταση με το γκολ του Παπέ Γκέιγ.

Η συμβολή του Εντιαγέ στην πορεία προς την κορυφή

Ο Σερίφ Εντιαγέ είχε σημαντική συμβολή στην πορεία της Σενεγάλης προς την κορυφή της Αφρικής. Ο νυν επιθετικός του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε σε πέντε από τα επτά συνολικά παιχνίδια της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, δείχνοντας την αξία του στον αγωνιστικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συμμετοχών, ο Εντιαγέ κατάφερε να πετύχει δύο γκολ σε μόλις 69 λεπτά αγωνιστικού χρόνου. Τα τέρματα αυτά σημειώθηκαν στις αναμετρήσεις απέναντι στην Μποτσουάνα και το Μπενίν. Η παρουσία του ήταν καθοριστική και σε κρίσιμα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Παρουσία σε προημιτελικά και τελικό

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός έδωσε το παρών τόσο στον προημιτελικό αγώνα της Σενεγάλης με το Μάλι, όσο και στον ημιτελικό απέναντι στην Αίγυπτο, συμβάλλοντας στην πρόκριση της ομάδας του. Η παρουσία του ήταν αισθητή και στα πιο απαιτητικά στάδια του τουρνουά.

Στον μεγάλο τελικό, όπου η Σενεγάλη αντιμετώπισε το Μαρόκο, ο Σερίφ Εντιαγέ πέρασε ως αλλαγή στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της παράτασης, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην προσπάθεια για την κατάκτηση του τροπαίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta