Ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέ Ριμπάλτα, παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της ΑΕΚ TV πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Καταλανός παράγοντας αναφέρθηκε εκτενώς σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πορεία των πρωταθλητών Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά και στην εξαιρετική πορεία της ομάδας Κ19 στο Youth League.

Στη συνέντευξή του, ο Χαβιέ Ριμπάλτα στάθηκε ιδιαίτερα στην επιθυμία του διοικητικού ηγέτη της Ένωσης, Μάριου Ηλιόπουλου, να αναπτύξει την «κιτρινόμαυρη» Ακαδημία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για το μέλλον του συλλόγου. Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δουλειά που έχει γίνει σε αυτόν τον τομέα.

Η πορεία της ΑΕΚ στο champions league

Ο Χαβιέ Ριμπάλτα παραδέχτηκε ότι δεν πίστευε πως η ΑΕΚ θα έφτανε τόσο γρήγορα στη League Phase του Champions League. Όπως δήλωσε, η σκέψη αυτή άρχισε να ωριμάζει όταν η ομάδα πλησίασε στην κατάκτηση του τίτλου. Η παρουσία της ΑΕΚ σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης αποτελεί επίτευγμα, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία επετεύχθη.

Αναφορικά με τις πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ στα νοκ άουτ του Champions League, ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου τόνισε ότι απομένουν ακόμα 12 βαθμοί προς διεκδίκηση, απέναντι σε πολύ δύσκολους αντιπάλους. Ο προπονητής της ομάδας είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου ότι η αποστολή δεν ήρθε στην Κόμο για τη λίμνη και τον τουρισμό, αλλά για να αγωνιστεί. Ο Ριμπάλτα υπογράμμισε ότι, παρά τους τεράστιους αντιπάλους, η ΑΕΚ διατηρεί τις πιθανότητές της.

Ο ίδιος εξέφρασε την προτίμησή του να συμμετέχει η ομάδα σε αυτή τη διοργάνωση και να αντιμετωπίζει μεγάλους αντιπάλους, καθώς αυτό είναι το κορυφαίο επίπεδο και πρέπει να το απολαμβάνουν. Παρά τις δυσκολίες και την έλλειψη τύχης στην κλήρωση με πολλές δυνατές ομάδες, η ΑΕΚ είναι πολύ δυνατή στην έδρα της και θα προσπαθήσει για το καλύτερο στα εκτός έδρας παιχνίδια.

Η εξαιρετική παρουσία της Κ19 στο youth league

Ο Χαβιέ Ριμπάλτα δήλωσε πολύ χαρούμενος για την πορεία της Κ19 στο Youth League. Η νεανική ομάδα της ΑΕΚ έχει αντιμετωπίσει πολύ δύσκολους αντιπάλους και έχει πραγματοποιήσει υπέροχα παιχνίδια. Παρόλο που έχουν χαθεί κάποιοι βαθμοί, όπως με το χαμένο πέναλτι στην τρέχουσα αγωνιστική και το ακυρωθέν γκολ στο ματς με τη ΛΑΣΚ, η συνολική εικόνα είναι θετική.

Η Κ19 έχει πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα και έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις, γεγονός που αποδεικνύει την εξέλιξή της. Πρόκειται για μια ομάδα που αποτελείται από αρκετά νέα παιδιά, τα οποία δείχνουν σημαντικό ταλέντο και προοπτική. Ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ εξήρε τη δουλειά που έχει γίνει από τον Γιώργο Γεωργιάδη και την ομάδα του, αναγνωρίζοντας το σημαντικό τους έργο.

Το όραμα του προέδρου για την ακαδημία

Ένα σημαντικό μέρος της επιτυχίας της Ακαδημίας, σύμφωνα με τον Χαβιέ Ριμπάλτα, οφείλεται στην εξαιρετική δουλειά του Γιώργου Γεωργιάδη και της ομάδας του. Αυτό ήταν κάτι που ο ίδιος ήθελε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο κλαμπ, όταν συζήτησε με τον πρόεδρο.

Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, είχε την ιδέα να αναπτύξουν την Ακαδημία, και ήταν ξεκάθαρος σε αυτό το ζήτημα. Ο Ριμπάλτα τόνισε ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόσο ανταγωνιστική έχει γίνει η ομάδα της Ακαδημίας. Η ανάπτυξη των υποδομών αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του συλλόγου.

Διεκδίκηση και υψηλό επίπεδο

Ο Χαβιέ Ριμπάλτα επανέλαβε τη δυσκολία της συμμετοχής στο Champions League, μια διοργάνωση που φέρνει αντιμέτωπους τους συλλόγους με τους κορυφαίους της Ευρώπης. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν ήταν τυχερή στην κλήρωση, αντιμετωπίζοντας πολλές δυνατές ομάδες, ο ίδιος προτιμάει να βρίσκεται η ομάδα σε αυτήν τη διοργάνωση και να παίζει με μεγάλους αντιπάλους.

Η ΑΕΚ, όπως ανέφερε, είναι πολύ δυνατή στην έδρα της, ένα στοιχείο που της δίνει πλεονέκτημα στους εντός έδρας αγώνες. Παράλληλα, η ομάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Το Champions League αποτελεί το κορυφαίο επίπεδο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και η συμμετοχή σε αυτό είναι κάτι που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι στον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta