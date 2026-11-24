Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Βαλένθια: Οι επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει απόψε, την 24η Νοεμβρίου, την ισπανική Βαλένθια σε έναν κρίσιμο αγώνα της EuroLeague. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 και θα διεξαχθεί στην έδρα της Βαλένθια, την Roig Arena. Για το παιχνίδι αυτό, ο προπονητής των «πρασίνων», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχει καταλήξει στις επιλογές του για τη δωδεκάδα, με ορισμένες αλλαγές και μία σημαντική απουσία.

Ο αγώνας στην Roig Arena

Το «τριφύλλι» ταξίδεψε στην Ισπανία για να αναμετρηθεί με τη Βαλένθια, μια ομάδα που βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Ο αγώνας, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, αποτελεί μια πρόκληση για τους «πράσινους» απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο. Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στην Roig Arena, την έδρα της ισπανικής ομάδας.

Η Βαλένθια, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Τσάβι Άλμπερτ, είναι γνωστή για το γρήγορο παιχνίδι της. Η ομάδα αυτή έχει δείξει μια σταθερή αγωνιστική εικόνα, διατηρώντας τη νοοτροπία της από την περσινή σεζόν, όπως αναφέρεται.

Η αντίπαλος του «τριφυλλιού»

Η Βαλένθια χαρακτηρίζεται ως η πιο φορμαρισμένη ομάδα της EuroLeague αυτή την περίοδο. Η αγωνιστική της συμπεριφορά στο παρκέ την έχει αναδείξει σε έναν από τους πρωτοπόρους της Λίγκας. Οι «Νυχτερίδες» έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι τους που τις καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Συγκεκριμένα, η ισπανική ομάδα «χτυπάει» στο ανοικτό γήπεδο, εκμεταλλευόμενη κάθε ευκαιρία για να τρέξει και να αιφνιδιάσει τους αντιπάλους της. Αυτή η τακτική της επιτρέπει να τιμωρεί κάθε λάθος και ασυνεννοησία των ομάδων που την αντιμετωπίζουν, καθιστώντας την μια υπολογίσιμη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Οι επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προχώρησε στις τελικές του επιλογές για τη δωδεκάδα που θα παραταχθεί απέναντι στη Βαλένθια. Από τους συνολικά δεκατέσσερις παίκτες που ταξίδεψαν στην Ισπανία για τον αποψινό αγώνα, δύο αθλητές έμειναν εκτός της τελικής δωδεκάδας. Πρόκειται για τους Καλαϊτζάκη και Μωραΐτη, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του «Ζοτς» για την αναμέτρηση.

Ταυτόχρονα, υπήρξε και μία επιστροφή στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος κατάφερε να κερδίσει ξανά μία θέση στην αποστολή για το παιχνίδι της EuroLeague. Η παρουσία του προσθέτει μία επιπλέον επιλογή στον προπονητή ενόψει του δύσκολου αγώνα.

Σημαντική απουσία για τους «πράσινους»

Στον αγώνα με τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς έναν από τους βασικούς του παίκτες. Ο Κώστας Σλούκας δεν υπολογίζεται για την αποψινή αναμέτρηση και δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα. Η απουσία του αποτελεί ένα σημαντικό δεδομένο για τους «πράσινους» ενόψει της αναμέτρησης στην Roig Arena.

Παρά την απουσία αυτή, η σύνθεση του «τριφυλλιού» απαρτίζεται από τους παίκτες που επέλεξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με στόχο να αντιμετωπίσουν τους πρωτοπόρους της Λίγκας. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες και να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στον αγώνα της 14ης αγωνιστικής.

Με πληροφορίες από: Athletiko