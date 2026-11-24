Ο Φεράν Τόρες, ο οποίος αγωνίζεται στην Παρί Σεν Ζερμέν και αναδείχθηκε χρυσός σκόρερ της Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού, προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση για την πρώην ομάδα του, τη Βαλένθια. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής απέκτησε το κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία του συλλόγου, προσφέροντας το ποσό των επτά εκατομμυρίων ευρώ. Η ενέργεια αυτή αναμένεται να προσφέρει άμεση οικονομική ενίσχυση στις «Νυχτερίδες».

Η αγορά του κτιρίου και το ποσό

Η συμφωνία που έκλεισε ο Φεράν Τόρες αφορά την αγορά του κτιρίου που φιλοξενεί τις διοικητικές υπηρεσίες της Βαλένθια. Το τίμημα που κατέβαλε ο ποδοσφαιριστής ανέρχεται στα επτά εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που εισρέει απευθείας στα ταμεία του ισπανικού συλλόγου. Το κτίριο, όπως αναφέρουν ισπανικά μέσα, βρίσκεται στη ζώνη Micer Mascó, δίπλα στο στάδιο Mestalla, και διαθέτει ισόγειο καθώς και πέντε επιπλέον ορόφους.

Η Βαλένθια, μετά την πώληση, θα παραμείνει ενοικιάστρια του κτιρίου για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ομάδα αναμένεται να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του νέου της γηπέδου τον επόμενο χρόνο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον σύλλογο.

Η στενή σχέση του Τόρες με τη Βαλένθια

Ο Φεράν Τόρες διατηρεί μια βαθιά και μακροχρόνια σχέση με τη Βαλένθια, καθώς αποτελεί «βέρος Βαλενθιάνος». Εντάχθηκε στις ακαδημίες των «Νυχτερίδων» σε ηλικία μόλις έξι ετών και παρέμεινε μέλος του συλλόγου μέχρι τα 20 του χρόνια. Η πορεία του στην ομάδα ήταν αξιοσημείωτη, πριν πάρει μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι το 2020.

Η μετακίνησή του στην αγγλική ομάδα απέφερε τότε στη Βαλένθια το ποσό των 33 εκατομμυρίων ευρώ. Με την τωρινή του κίνηση, ο Τόρες βρίσκει έναν ακόμα τρόπο να ενισχύσει οικονομικά την ομάδα που τον ανέδειξε, δείχνοντας τη συνεχή του υποστήριξη.

Σχέδια για το μέλλον και αξιοποίηση περιοχών

Η πώληση του κτιρίου των γραφείων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης για τη Βαλένθια. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες στο νέο γήπεδο του συλλόγου, το τωρινό στάδιο Μεστάγια θα γκρεμιστεί και η περιοχή του θα αδειάσει. Υπάρχουν σχέδια για την αξιοποίηση αυτής της έκτασης, με την κατασκευή νέων κτιρίων που θα περιλαμβάνουν έως και 500 διαμερίσματα.

Το συγκεκριμένο πλάνο αξιολογείται σε περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί αγοραστής για την υλοποίησή του. Ο Φεράν Τόρες, από την πλευρά του, εκτός από την πρόσφατη αγορά, έχει στην κατοχή του και ένα άλλο κτίριο γραφείων στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που υποδηλώνει το επενδυτικό του ενδιαφέρον για την πόλη.

Οικονομική ενίσχυση και μεταγραφικός σχεδιασμός

Τα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση του κτιρίου των γραφείων, δηλαδή τα επτά εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να διατεθούν από τη Βαλένθια τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του μεταγραφικού μπάτζετ της ομάδας. Ο βασικός στόχος είναι η απόκτηση νέων παικτών που θα συμβάλουν στην ενίσχυση του ρόστερ.

Η κίνηση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τον σύλλογο, καθώς η ενίσχυση του μπάτζετ θεωρείται κρίσιμη για την αποφυγή ενός ενδεχόμενου υποβιβασμού στη Segunda Division. Η διοίκηση της Βαλένθια επιδιώκει να θωρακίσει την ομάδα και να διασφαλίσει την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta