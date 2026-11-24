Η Μίλαν θα παραταχθεί χωρίς τον Λούκα Μόντριτς στην επικείμενη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη (26/11/2026) στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Κροάτης μέσος υπέστη μυϊκό τραυματισμό και δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα για τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Αυτή η απουσία αποτελεί ένα σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα για τους «ροσονέρι», μόλις δύο ημέρες πριν από την κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση στον Πειραιά.

Η απουσία του ηγέτη της μεσαίας γραμμής

Η Μίλαν θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Λούκα Μόντριτς, του ηγέτη της στη μεσαία γραμμή, στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ο Κροάτης μέσος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός πλάνων για το σημαντικό παιχνίδι της Πέμπτης.

Οι «ροσονέρι» καλούνται να διαχειριστούν ακόμη ένα αγωνιστικό πρόβλημα, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον 40χρονο χαφ, ο οποίος θεωρείται ο «εγκέφαλος» της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Η απουσία του Μόντριτς είναι ένα δυσάρεστο νέο για το συγκρότημα της Μίλαν, μόλις δύο ημέρες πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση στον Πειραιά.

Ο μυϊκός τραυματισμός και η διάγνωση

Ο Λούκα Μόντριτς υπέστη μυϊκό τραυματισμό στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Μίλαν απέναντι στην Φροζινόνε. Συγκεκριμένα, ο Κροάτης μέσος αισθάνθηκε μυϊκές ενοχλήσεις στον ορθό μηριαίο μυ του δεξιού μηρού κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αυτή η εξέλιξη τον καθιστά μη διαθέσιμο για το ταξίδι στην Ελλάδα και τον αγώνα με τους Πειραιώτες. Η κατάσταση του Μόντριτς θα επανεκτιμάται στενά από το ιατρικό επιτελείο της Μίλαν τις προσεχείς ημέρες, καθώς παρακολουθούν την πορεία της αποθεραπείας του.

Η αμφίβολη συμμετοχή σε επόμενους αγώνες

Πέρα από την απουσία του από τον αγώνα του Europa League, η συμμετοχή του Λούκα Μόντριτς στην επόμενη αναμέτρηση του πρωταθλήματος, απέναντι στην Κάλιαρι, παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη. Οι άνθρωποι της Μίλαν έχουν θέσει ως προτεραιότητα την πλήρη αποκατάσταση του ποδοσφαιριστή.

Στόχος είναι να επιστρέψει ο Μόντριτς πλήρως έτοιμος, είτε στο παιχνίδι με την Κάλιαρι είτε σε εκείνο που ακολουθεί απέναντι στην Πάρμα. Η ομάδα επιδιώκει να μην υπάρξει καμία βιασύνη στην επανένταξή του, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ενδεχόμενης υποτροπής του τραυματισμού.

Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και τα καλά νέα για τον Τομόρι

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μίλαν στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης την Πέμπτη (26/11/2026), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Οι Ιταλοί θα παραταχθούν χωρίς τον Κροάτη σταρ, αλλά έχουν και θετικά νέα.

Στον αντίποδα της απουσίας του Μόντριτς, ο Φικάγιο Τομόρι προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Τομόρι είναι πλέον διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, προσφέροντας μια σημαντική επιλογή στην άμυνα της Μίλαν για την κρίσιμη αναμέτρηση στον Πειραιά.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta