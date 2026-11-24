Ο γνωστός streamer και ινφλουένσερ IShowSpeed, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ντάρεν Τζέισον Γουότκινς Τζούνιορ, έχει θέσει ως στόχο την πρόκρισή του στα 100 μέτρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028. Ο 21χρονος Αμερικανός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει τον φιλόδοξο σκοπό του, έχοντας μάλιστα λάβει προπονητικές συμβουλές από τον κορυφαίο σπρίντερ όλων των εποχών, Γιουσέιν Μπολτ.

Ο IShowSpeed έτρεξε δύο χρονομετρημένες κούρσες μπροστά στον Τζαμαϊκανό θρύλο, ο οποίος παρακολούθησε τις προσπάθειές του και του παρείχε συγκεκριμένες οδηγίες για τη βελτίωση της τεχνικής του.

Ο στόχος των ολυμπιακών αγώνων του 2028

Ο 21χρονος IShowSpeed έχει βάλει στο στόχαστρο τα 100 μέτρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, συνεργάζεται με τον Άτο Μπόλντον, έναν αθλητή που έχει κατακτήσει τέσσερα Ολυμπιακά μετάλλια εκπροσωπώντας το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Ο Γουότκινς προσέγγισε τον Μπόλντον τον Σεπτέμβριο του 2025, εκφράζοντας την επιθυμία του να προπονηθεί ως σπρίντερ. Αρχικά, ο Μπόλντον πίστευε ότι ο ενθουσιασμός του θα διαρκούσε περίπου δύο εβδομάδες. Ωστόσο, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την αρχική τους επαφή, ο IShowSpeed συνεχίζει να προπονείται σταθερά μαζί του, επιδεικνύοντας μεγάλη αφοσίωση στον στόχο του.

Η πορεία του IShowSpeed και η δημοτικότητά του

Ο IShowSpeed έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις του στο YouTube, όπου έπαιζε βιντεοπαιχνίδια, κυρίως το FIFA. Στις μεταδόσεις του, συχνά αναφερόταν στον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση της δημοτικότητάς του.

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2026, το βασικό του κανάλι στο YouTube αριθμούσε 63,3 εκατομμύρια συνδρομητές και είχε ξεπεράσει τις 11,7 δισεκατομμύρια προβολές. Η επιρροή του επεκτείνεται και σε άλλες πλατφόρμες, καθώς στο Instagram έχει περίπου 55,6 εκατομμύρια ακολούθους και στο TikTok 55,8 εκατομμύρια. Τον Ιούλιο του 2026, ο IShowSpeed είχε εμφανιστεί και στην τελετή λήξης του Μουντιάλ, λίγο πριν τον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Η συνάντηση με τον Γιουσέιν Μπολτ

Στο πλαίσιο ενός επεισοδίου της σειράς «Speed Goes Pro», ο IShowSpeed είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον απόλυτο θρύλο του στίβου, Γιουσέιν Μπολτ, ο οποίος παραμένει κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στα 100 μέτρα. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα μετά από μια προηγούμενη «μάχη» του ινφλουένσερ στα κορτ με την Σερίνα Γουίλιαμς.

Ο 40χρονος Τζαμαϊκανός, ο οποίος έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση εδώ και χρόνια, δεν έτρεξε δίπλα στον IShowSpeed. Αντ' αυτού, παρακολούθησε τις προσπάθειές του από την άκρη του στίβου και του παρείχε πολύτιμες προπονητικές συμβουλές. Ο Μπολτ παρατήρησε ότι ο IShowSpeed σηκωνόταν από τους βατήρες με ένα μικρό άλμα, ανασηκώνοντας σχεδόν ταυτόχρονα και τα δύο του πόδια. Του έδωσε οδηγίες για την ώθηση στα πρώτα βήματα και τον συμβούλεψε να διατηρεί σταθερή τη στάση του σώματός του στα τελευταία 40 μέτρα, όπου φαινόταν να δυσκολεύεται να διατηρήσει την ταχύτητά του.

Οι επιδόσεις και η εκτίμηση του Μπολτ

Ο IShowSpeed έτρεξε μόνος του και στις δύο προσπάθειες, με τον Γιουσέιν Μπολτ να παρακολουθεί προσεκτικά. Το χρονόμετρο του βίντεο κατέγραψε 10.50 δευτερόλεπτα στην πρώτη κούρσα και 10.352 δευτερόλεπτα στη δεύτερη. Αυτές οι χρονομετρήσεις ήταν ανεπίσημες και πραγματοποιήθηκαν εκτός αγώνα.

Ανεξάρτητες μετρήσεις προχώρησαν σε αναγωγή των επιδόσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση πιστολιού εκκίνησης, και υπολόγισαν τους χρόνους σε 11.05 και 10.78 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Παρόλο που αυτές οι επιδόσεις θεωρούνται πολύ καλές για έναν αρχάριο σπρίντερ, παραμένουν σημαντικά μακριά από τις κορυφαίες επιδόσεις σε επίπεδο ανδρών. Ο Γιουσέιν Μπολτ δήλωσε «Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος» και εξέφρασε την άποψη ότι ο 21χρονος έχει περιθώριο να εξελιχθεί σε έναν αξιόλογο σπρίντερ.

Με πληροφορίες από: Athletiko