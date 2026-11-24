Η Ισπανία πραγματοποίησε την πρώτη της συγκέντρωση για να προετοιμαστεί για το παράθυρο της FIBA, στο πλαίσιο των προκριματικών για το World Cup 2027. Ωστόσο, η έναρξη της προετοιμασίας συνοδεύτηκε από ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς ο Γιακούμπα Σιμά δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα. Ο παίκτης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για τα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν.

Η πρώτη συγκέντρωση της Ισπανίας και η απουσία του Σιμά

Η εθνική ομάδα της Ισπανίας ξεκίνησε την προετοιμασία της, πραγματοποιώντας την πρώτη της συγκέντρωση ενόψει του επικείμενου παραθύρου των προκριματικών της FIBA. Ο βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η εξασφάλιση της πρόκρισης για το World Cup του 2027, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στα παρκέ του Κατάρ. Το συγκεκριμένο παράθυρο αγώνων θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των ομάδων προς την τελική φάση της διοργάνωσης.

Παρόλα αυτά, η έναρξη της προετοιμασίας δεν ήταν χωρίς απρόοπτα για την ισπανική ομάδα. Ο Γιακούμπα Σιμά, ένας από τους παίκτες που είχαν κληθεί, δεν θα είναι σε θέση να στηρίξει την Ισπανία στα επερχόμενα παιχνίδια του παραθύρου της FIBA. Ο λόγος της απουσίας του είναι ένα πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της εθνικής.

Οι συνθήκες του τραυματισμού και η παραμονή στο Βερολίνο

Οι ενοχλήσεις που οδήγησαν στην απουσία του Γιακούμπα Σιμά εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου αγώνα της ομάδας του, της Άλμπα Βερολίνου, πριν από την προγραμματισμένη διακοπή των πρωταθλημάτων. Σε εκείνη την αναμέτρηση, η Άλμπα Βερολίνου είχε αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου. Ο τραυματισμός αυτός είχε ως άμεσο αποτέλεσμα ο Σιμά να μην είναι σε θέση να ακολουθήσει την αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας.

Λόγω της κατάστασης της υγείας του, ο Γιακούμπα Σιμά παρέμεινε στη γερμανική πρωτεύουσα και δεν πραγματοποίησε το ταξίδι για την Ισπανία. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι ο Τσους Ματέο, ο προπονητής της Ισπανίας, χάνει μια πολύ σημαντική λύση όσον αφορά τη ρακέτα της ομάδας του. Ως εκ τούτου, ο Ματέο θα πρέπει να προσαρμόσει τα πλάνα του και να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις, βασιζόμενος στις κλήσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει.

Το κρίσιμο ραντεβού με την Ελλάδα

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των προετοιμασιών και των προβλημάτων, η Ισπανία αναμένεται να υποδεχθεί στην έδρα της την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 29 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:00, και θεωρείται μια κομβική αναμέτρηση για την πορεία των δύο ομάδων στα προκριματικά του World Cup 2027. Η έκβαση αυτού του αγώνα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για την πρόκριση στα παρκέ του Κατάρ.

Παρά την απώλεια του Σιμά, ο Τσους Ματέο διατηρεί την ελπίδα για ενίσχυση της ομάδας του. Υπάρχει η προσδοκία ότι ενδέχεται να έχει στη διάθεσή του παίκτες από τις ομάδες της EuroLeague. Η ενδεχόμενη συμμετοχή τους θα μπορούσε να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται και να προσφέρει επιπλέον επιλογές στο σχήμα της Ισπανίας, ενισχύοντας την ομάδα ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων.

Προβλήματα και στην ελληνική πλευρά

Ωστόσο, τα προβλήματα τραυματισμών δεν περιορίζονται μόνο στην ισπανική ομάδα. Η προετοιμασία της εθνικής Ελλάδας επίσης δεν κυλάει ομαλά, καθώς αντιμετωπίζει τις δικές της σημαντικές απουσίες. Η ελληνική ομάδα έχει ήδη χάσει βασικούς παίκτες λόγω τραυματισμών, γεγονός που δημιουργεί αναπροσαρμογές και στην ελληνική πλευρά, λίγο πριν την κρίσιμη αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, οι Νικ Καλάθης και Γιαννούλης Λαρεντζάκης βρίσκονται εκτός μάχης λόγω προβλημάτων υγείας που τους κρατούν μακριά από τα παρκέ. Οι απουσίες τους αποτελούν πλήγμα για την εθνική Ελλάδας, η οποία καλείται να διαχειριστεί τις ελλείψεις αυτές ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Ισπανία. Και οι δύο ομάδες, λοιπόν, καλούνται να βρουν λύσεις στα προβλήματα που έχουν προκύψει λίγο πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση, η οποία θα κρίνει πολλά για την πορεία τους.

Με πληροφορίες από: Athletiko