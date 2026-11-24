Η διοίκηση του Απόλλωνα Πάτρας προχώρησε σε συνέντευξη Τύπου σε ξενοδοχείο της Αθήνας, εξαπολύοντας «πυρά» εναντίον της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Οι καταγγελίες αφορούν τη διαδικασία χορήγησης της wild card, με τον σύλλογο να ζητά διαφάνεια και τήρηση της νομιμότητας. Στο πάνελ της συνέντευξης Τύπου βρέθηκαν οι Γ. Χριστόπουλος, Γ. Κάτσενος, καθώς και η δικηγόρος του συλλόγου, Όλγα Παρασκευή Σταγάκη.

Η διαδικασία της wild card στο επίκεντρο

Η δικηγόρος του Απόλλωνα Πάτρας, κα Όλγα – Παρασκευή Σταγάκη, κατήγγειλε εκ νέου την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την ΕΟΚ, αναλύοντας λεπτομερώς τις προβλέψεις της σχετικής προκήρυξης της Ομοσπονδίας. Από την πλευρά του Απόλλωνα, τονίστηκε ότι ο σύλλογος δεν αναζητά τίποτε παραπάνω από την αλήθεια, τη διαφάνεια και την τήρηση της νομιμότητας, ως ένας από τους πλέον ιστορικούς συλλόγους.

Ο σύλλογος ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να διαταράξει την ηρεμία του αθλήματος, καθώς η σεζόν βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, απαίτησε σεβασμό, αλήθεια, διαφάνεια και νομιμότητα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ορθής εφαρμογής των κανονισμών.

Καταγγελίες για πειθαρχικές ποινές και ακαδημίες

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της διοίκησης του Απόλλωνα, τόσο ο Απόλλωνας όσο και η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είχαν πειθαρχικές ποινές. Ωστόσο, για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης των ποινών αυτών, η οποία δεν στέφθηκε με επιτυχία.

Ένα ακόμη σημείο διαφωνίας αφορούσε το κομμάτι των Ακαδημιών. Ο Απόλλωνας Πάτρας ανέφερε ότι η υπεροπλία του στις Ακαδημίες είναι εντυπωσιακή, καθώς ο αριθμός των παιδιών ξεπερνάει τα 400. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με ψευδείς αναφορές που έκαναν λόγο για περίπου 120 παιδιά στις ακαδημίες του συλλόγου.

Ερωτήματα για το κόστος της wild card και το παράβολο

Η διοίκηση του Απόλλωνα Πάτρας έθιξε και το ζήτημα της υπεύθυνης δήλωσης για την κάλυψη του κόστους των 50.000 ευρώ, σε περίπτωση που ένας σύλλογος λάμβανε τη wild card. Όπως επισημάνθηκε, η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου δεν προσκόμισε ποτέ αυτή την υπεύθυνη δήλωση προς την ΕΟΚ, πριν από την έναρξη της διαδικασίας, παρότι όφειλε να το πράξει.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου δεν κατέβαλε το εν λόγω παράβολο εντός των τριών ημερών που προβλεπόταν από τη στιγμή που επιλέχθηκε από την ΕΟΚ για την Elite League. Αντίθετα, η καταβολή των χρημάτων έγινε αργότερα και μάλιστα σε δύο δόσεις. Η δεύτερη δόση, μάλιστα, προήλθε από χορηγία που εισέπραξε ο σύλλογος μόλις μία ημέρα νωρίτερα από την καταβολή της.

Απουσία επίσημης απόφασης και εγγράφων

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων, αρμόδιος υπάλληλος της ΕΟΚ δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη απόφαση από την Ομοσπονδία σχετικά με την τελική επιλογή για τη wild card. Αυτή η δήλωση προκάλεσε περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Επιπρόσθετα, η δικηγόρος που εκπροσώπησε την ΕΟΚ στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) δεν προσκόμισε κανένα απολύτως έγγραφο που να δικαιολογεί την παρουσία της εκεί. Αυτό το γεγονός ενισχύει τις αιτιάσεις του Απόλλωνα Πάτρας για ελλείψεις στη νομιμότητα της όλης υπόθεσης.

Η προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ και η θέση του Απόλλωνα

Ο Απόλλων Πάτρας ξεκαθάρισε ότι αν δεν είχε δηλώσει συμμετοχή στη National League 1 (NL1), θα αγωνιζόταν στο τοπικό πρωτάθλημα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η προσφυγή του συλλόγου στο ΑΣΕΑΔ είχε προγραμματιστεί να συζητηθεί την 1η Οκτωβρίου, πριν από το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο σύλλογος τόνισε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση στη συζήτηση της προσφυγής, η οποία πήγε πίσω λόγω θεμάτων που αφορούσαν τη σύνθεση του ΑΣΕΑΔ. Ο Απόλλων Πάτρας επιμένει στην ανάγκη για διαφάνεια και τήρηση της νομιμότητας σε όλες τις διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta