Η ομάδα U19 της ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 1-1 απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Κόμο, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο του Rovello Porro. Η αναμέτρηση αυτή αποτελούσε μέρος της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League, με τους «κιτρινόμαυρους» να κατακτούν έναν βαθμό εκτός έδρας.

Παρά την ισοπαλία, η ελληνική ομάδα είχε σημαντικές ευκαιρίες να φύγει από την Ιταλία με το «τρίποντο». Η συνολική εικόνα της Ένωσης στον αγωνιστικό χώρο, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που δημιούργησε, άφησε μια γλυκόπικρη γεύση στο τελικό σφύριγμα της λήξης.

Το προβάδισμα της ΑΕΚ και η άμεση απάντηση της Κόμο

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την ΑΕΚ να δείχνει διάθεση να επιτεθεί και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία της Κόμο. Οι προσπάθειες των παικτών του Δικεφάλου απέδωσαν καρπούς, καθώς κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ και να πάρουν το προβάδισμα. Το γκολ που έβαλε μπροστά την ελληνική ομάδα σημειώθηκε από τον Ψυρόπουλο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μια καλή στιγμή.

Η φάση του τέρματος προήλθε από μια οργανωμένη επίθεση, με την εκτέλεση κόρνερ να είναι καθοριστική. Ο Φραντζεσκάκης ήταν ο παίκτης που ανέλαβε την εκτέλεση του κόρνερ, στέλνοντας την μπάλα στην περιοχή και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για το γκολ του Ψυρόπουλου. Ωστόσο, η χαρά των «κιτρινόμαυρων» δεν κράτησε για πολύ.

Μόλις πέντε λεπτά μετά το προβάδισμα της ΑΕΚ, οι γηπεδούχοι της Κόμο κατάφεραν να αντιδράσουν άμεσα και να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Η ισοφάριση ήρθε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, διαμορφώνοντας το 1-1 και επαναφέροντας την ισορροπία στο σκορ της αναμέτρησης.

Οι χαμένες ευκαιρίες της ελληνικής ομάδας

Παρά την ισοφάριση, η ΑΕΚ δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε να πιέζει, επιδιώκοντας να βρει και δεύτερο γκολ που θα της έδινε τη νίκη. Η ελληνική ομάδα δημιούργησε αρκετές σημαντικές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, δείχνοντας ότι μπορούσε να φύγει νικήτρια από την Ιταλία. Η επιθετική της διάθεση ήταν εμφανής, με τους παίκτες να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που τους παρουσιαζόταν.

Η αδυναμία της ΑΕΚ να μετουσιώσει αυτές τις ευκαιρίες σε γκολ ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στο τελικό ισόπαλο αποτέλεσμα. Παρά τη δημιουργία φάσεων, η τελική προσπάθεια δεν ήταν πάντα αυτή που έπρεπε, με αποτέλεσμα να μην αλλάξει το σκορ.

Το χαμένο πέναλτι του 76ου λεπτού

Μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές του αγώνα για την ΑΕΚ ήταν το χαμένο πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της στο 76ο λεπτό. Αυτή η ευκαιρία ήταν κομβικής σημασίας, καθώς θα μπορούσε να είχε δώσει ξανά το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα σε ένα κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης.

Η αστοχία από την «άσπρη βούλα» στέρησε από την ΑΕΚ τη δυνατότητα να πάρει ένα προβάδισμα νίκης, το οποίο θα της επέτρεψε να διαχειριστεί διαφορετικά τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Το χαμένο πέναλτι αποτελεί ένα από τα στοιχεία που συνέβαλαν στη γλυκόπικρη γεύση που άφησε το τελικό αποτέλεσμα.

Η βαθμολογική θέση στην League Phase

Μετά το πέρας της 5ης αγωνιστικής και την ισοπαλία με την Κόμο, η ΑΕΚ U19 βρίσκεται στους 6 βαθμούς στην League Phase του Youth League. Αυτό το αποτέλεσμα διατηρεί την ομάδα σε μια συγκεκριμένη θέση στον πίνακα, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος αυτής της φάσης της διοργάνωσης.

Η ισοπαλία προσθέτει έναν βαθμό στο ενεργητικό της ΑΕΚ, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της League Phase. Η επόμενη και τελευταία αγωνιστική θα είναι καθοριστική για την τελική κατάταξη της ομάδας και την περαιτέρω πορεία της στο Youth League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta